AMD在游戏本市场占比达到40% 众多锐龙6000笔记本将在618期间亮相

作者：高志伟

【天极网笔记本频道】在混合办公、游戏娱乐等需求的推动下，近两年笔记本的市场表现十分强势，间接加剧了PC产业的“内卷”，因此即将到来的618也将成为各方“秀肌肉”的焦点擂台。AMD近日表示，众多搭载AMD锐龙6000系列移动处理器笔记本也将在618期间正式登场。凭借新一代处理器在性能、能效及图形性能方面带来的提升，为想要购机的用户提供了更多一种选择。

当然不仅是618，近两年在PC市场中“AMD YES”阵营的规模持续扩充，市场份额不断提高。根据Mercury Research公布的2022年第一季AMD收入份额统计数据显示，AMD在x86市场整体收入份额同比增长6.1%，达到了22.2%;其中笔记本收入份额同比增长了8.5%，达到了21.8%。

另外，GFK公布的数据显示，AMD在中国笔记本市场的发展也强势向好。从2019年开始，AMD笔记本市场份额从11%增长到今年第一季度的31%，其中超轻薄笔记本市场份额从14%增加到29%;游戏本市场份额从2%增加至40%。

由此来看，游戏本已经成为AMD在笔记本市场发力的关键点。最新锐龙6000系列移动处理器也带来了游戏性能提升，不仅是更强的集显，据AMD介绍搭载锐龙7 6800H和RTX 3060的主流游戏本以1080P、最高画质设置，在20款3A游戏实测中平均帧数可以达到109;在12款电竞网游测试中，平均帧数达到了200。

锐龙7 6800H+RTX 3060的组合相较上代锐龙7 5800H+RTX 3060，在3DMark TimeSpy测试中，综合成绩提升了29%，CPU成绩提升18%，GU成绩提升31%。在3A游戏测试中，提升可以达到39%，并且CPU功耗降了61%;在电竞游戏测试中，如《英雄联盟》提升可以达到89%，其中《绝地求生》测试中性能提升36%的同时，CPU平均功耗降低了19%。

与此同时，在产品价格方面，AMD也逐渐接近市场均价。从不同价格段产品走势来看，在2019年第四季度到2020年第二季度，AMD产品销量主要依赖于0-4k产品线。从去年第二季度开始，5k-6k，特别是6k+产品成为拉动AMD产品销量的增长引擎。由此来看，消费者也更加倾向于购买AMD的主流高端产品。

AMD取得这些成绩的关键还是在于从Zen 3架构开始锐龙处理器强势的表现。5月24日，AMD召开锐龙6000系列移动处理器媒体沟通会，分享了锐龙6000系列移动处理器的领先特性。

锐龙6000系列移动处理器采用6nm制程工艺，升级为Zen 3+架构，最多拥有8核16线程，频率最高达到5.0GHz，这也是锐龙移动处理器首次支持5.0GHz高频率。据AMD介绍，锐龙6000系列移动处理器相比上代单核性能最高提升达到11%，多核性能提升最高可达28%。

与此同时，锐龙6000系列移动处理器首次内置AMD RDNA 2架构显卡，最多拥有12个RDNA 2计算单元，768个流处理器，GPU频率高达2.4GHz，内存带宽提升至1.5倍，并提供了2倍的L2缓存，是业内首个实现硬件光线跟踪功能的APU，带来了整体图形性能成倍提升。仅凭借RDNA 2显卡，虽然需要降低画质，但也能够获得比较流畅的游戏体验，提升了轻薄本、全能本等产品的体验。

根据AMD公布的测试数据显示，AMD锐龙7 6800U相比上代5800U在1080P、低画质下游戏实测中可以带来成倍的性能提升，如《赛博朋克2077》、《守望先锋》、《CS：GO》、《战地5》等游戏成绩均高出了1倍左右。

不仅是游戏，AMD还提到锐龙6000系列在生产力方面也可以带来30%的性能提升。如锐龙7 6800U相较5800U在PR视频编码、Blender基准GPU渲染两项测试中性能提升分别达到70%、130%。

更为重要的是，AMD锐龙6000系列还能够带来功耗的降低，如视频会议中较上代功耗降低30%，网页浏览降低了15%，网页在线视频流播放功耗降低40%，由此也能够为笔记本带来更持久续航，而这也是混合办公等应用场景下除性能外，用户关注的另一项重要指标。

6nm制程工艺、Zen 3+架构、超过50项功耗优化等特性，让能效成为锐龙6000系列移动处理器的一大亮点，最高可带来24小时电池续航能力。

据AMD介绍，在Zen 3+架构中引入了超过50项功耗优化，比如CPPC(协同处理器性能控制)可以灵活调度最佳内核执行任务，实现性能与功耗平衡，同时CPPC技术让锐龙处理器能够选择最佳线程，更准确控制核心频率。另外，AMD还带来了全新电源管理功能、新增自适应功率控制框架，支持更全面、细致的功耗控制。

在连接及扩展方面，AMD锐龙6000系列移动处理器可支持USB 4.0、PCIe 4.0、DDR5内存以及Wi-Fi 6E等特性，提升笔记本的数据传输、外设连接体验。

写在最后

今年上半年，我们测试过的锐龙6000系列笔记本并不多，但是性能、能效以及集显性能还是留下了深刻印象。好在618期间会有更多产品上市，届时天极网也会带来更多有关锐龙6000系列笔记本的体验、评测等信息，敬请关注。同时，如果你准备购机、换机，那么也不妨期待一下618各大厂商的促销活动，以及终于上市的新款笔记本。