前高管回谷歌 苹果自研搜索引擎遇阻

【天极网笔记本频道】11月14日消息，据The Information报道，苹果正在寻求改进Spotlight搜索，但距离推出能够谷歌竞争的搜索引擎还得有几年的时间。

The Information报道称，由于此前来自谷歌的人才流失，苹果搜索引擎的改进面临挫折。2018年，为了支持网络搜索引擎的开发，苹果收购了由三位前谷歌搜索工程师创立的机器学习初创公司Laserlike。该公司的技术能够根据用户的兴趣和浏览历史推荐网站。而最近的消息显示，Laserlike的创始人已经回到谷歌。

Laserlike的联合创始人名为Srinivasan Venkatachary，曾担任苹果搜索团队的高级主管。在苹果工作期间，Venkatachary向苹果负责机器学习和人工智能的副总裁John Giannandrea汇报工作，John也是前谷歌高管。Venkatachary还扩大了苹果搜索团队的人员规模，重点是雇佣大量谷歌搜索员工。

与此同时，苹果已经讨论过使用该技术来为Apple Music和App Store提供强大的搜索功能。苹果目前使用搜索技术为开发使用自然语言处理的应用程序(例如翻译应用程序)的苹果团队生成数据，并使用推文来确定应显示在结果中的具有新闻价值的事件并推荐苹果新闻文章。据说该团队的当务之急之一是改进Spotlight，以便它可以处理比现在“多100倍”的查询量。

据了解，苹果的搜索引擎团队至少包含200名员工，为Spotlight搜索引擎、Siri Suggestions和Siri的答案提供背后的技术支持。据一位参与该团队的人士向The Information透露，该公司距离推出谷歌搜索的替代品至少还有四年的时间。虽然谷歌每年向苹果支付约150亿美元以保持其作为苹果设备的默认搜索引擎，但苹果开发谷歌搜索的竞争对手可能会在与谷歌的定期谈判期间增加变数。