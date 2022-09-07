打造商用标杆，华为MateBook B7-420焕新政企用户办公智慧体验！

作者：知寒

【天极网笔记本频道】时下，面对数字经济的不断渗透和深入，各行各业的数字化和智能化转型势在必行，并已成为大势所趋。今年8月份，顺利完成更名后的华为终端业务在延续以往打造大众消费品深厚经验的基础上，依托华为自身强大的软硬件生态融合，发布了包括笔记本、台式机、显示器、平板、打印机、智慧屏、穿戴等六大商用产品矩阵，重点为政府、教育、医疗、制造、交通、金融、能源等行业提供定制化、场景化解决方案。

其中，华为MateBook B7-420商用笔记本作为华为MateBook B系列中的轻薄商务旗舰，它外观简约大气，采用铝合金一体化机身设计，坚固耐用，无论是政府办公人员还是社会商务白领，都能充分彰显出其专业气质，特别是对于经常面临外出和移动办公的用户，它机身仅轻至1.38kg，随身携带丝毫不会有任何负担。

一直以来，华为坚持将极窄全面屏设计在笔记本品类中做到极致，华为MateBook B7-420除了在工业设计上继承了华为消费级产品的强悍底蕴，同时在核心性能方面也表现优异，充分助力政府和各大企业摆脱以往陈旧落后的产品设备，让每一位商用用户也能享受到高效愉悦的办公体验。

基于为用户考虑的设计理念，华为MateBook B7-420采用了一块14.2英寸3.1K高分辨率原色全面屏，高屏占比让大家办公时更容易沉浸关注于显示内容，而P3及sRGB双色域和原厂调教的超高色准显示，面对各种专业图像处理需求也能轻松应付，实现精准还原画面原始色彩。并且，搭配90Hz高刷新率和德国莱茵低蓝光认证，日常浏览网页和处理文档流畅丝滑，长时间使用可以有效缓解用眼疲劳。

该机搭载最新12代英特尔酷睿i7处理器，4个性能核+8个能效核的混合架构设计，完美平衡性能与功耗表现，标配16Gb LPDDR5 5200MHz双通道高频内存和最高1TB NVMe PCIe高速固态影片，系统响应和应用启动速度持久快速，获得英特尔®Evo™超能轻薄本认证。最值得一提的是，它还支持华为首创突破硬件性能限制的Super Turbo技术，通过智能判断除CPU和GPU以外更多硬件运行状态，包括硬盘、内存、电池等，识别丰富应用场景和前后台状态，进行全面精细的大小核调度、进程管理等，在多任务重度办公、视频会议等场景中比以往最高可减少50%GPU占用的明显性能提升。

无论是各行各业的商用用户，视频会议一定是日常频繁会遇到的工作场景。华为MateBook B7-420不仅能在出色软硬件调度优化下实现更高效省电的性能表现。并且，它还配备了HUAWEI SOUND六扬声器、四麦克风等全方位业界顶级拾音、放音能力，达到万元级专业会议终端设备体验。

结合华为基于AI算法专属打造的AI慧眼和AI音效功能。前者通过屏幕上方的高清摄像头为用户提供虚拟背景、自然对视、影随人动、以及美颜等功能，帮助用户在视频会议、网课学习、视频通话等更从容镇定，全神贯注地与对方交谈;后者则支持静谧空间、纯净人声、三种降噪高清保真三种模式，保证用户听的更清楚，沟通更顺畅，为政企用户打造随身会议空间。

此外，针对政府及企业商用用户的高频使用场景，华为MateBook B7-420还拥有特殊设计后的高键程键盘，减轻手指打字疲劳;全区域感知压力触控板，即便没有鼠标也能通过丰富手势操作;内置TPM安全芯片，全方位保护用户隐私信息安全;双天线WiFi-6高速无线网络，确保走到哪都有信号;以及HarmonyOS系统加持下的PC克隆、跨终端文件共享、移动App生态融合等智慧互联特性等。

华为商用业务产品矩阵可以说是“含着金钥匙”诞生的，以华为MateBook B7-420轻薄商务旗舰笔记本为例，它完美继承和延续了华为过去消费级产品的打造能力，以高品质设计、全场景智慧体验、可靠质量的三大DNA设计理念为基石，给沉浮多年的商用办公领域注入新的活力，也让每一位商用用户拥有更高效轻松的全场景智慧办公体验，极大地助推全行业数字化转型演进。