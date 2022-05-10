英特尔发布12代酷睿HX处理器：最高16核睿频达5.0GHz 多线程性能提升64%

作者：高志伟

【天极网笔记本频道】5月10日，在2022英特尔ON产业创新峰会上，英特尔推出7款12代酷睿HX处理器，包括2款i9、3款i7和2款i5，最高16核24线程、睿频频率可达5.0GHz，全部支持超频，还可以支持英特尔vPro、ECC内存。

12代酷睿HX处理器以媲美台式机级别的技术进行移动封装，其CPU和芯片组采用独立封装，因此规格参数方面也更加接近台式机。此外，HX处理器还带来了一下领先特性：

更大内存和I/O支持：16条处理器直连PCIe 5.0、20条PCIe 4.0、12条PCIe 3.0，最高支持4个SSD，可达16TB本地存储;支持最高128GB (可支持双通道4个内存插槽)DDR5/LPDDR5 4800MHz/5200MHz内存和DDR4 3200MHz/LPDDR4 4267MHz内存，可支持ECC纠错码。

连接方面：采用英特尔Wi-Fi 6/6E(Gig+)，并支持全新的6GHz频段;最高支持2个独立Thunderbolt 4控制器，以及40Gbps传输速度。

业界率先全线未锁频和可超频处理器：12代酷睿HX处理器全部支持超频，不仅新增能效核超频，英特尔还更新了英特尔Speed Optimizer、增强了英特尔Extreme Tuning Utility等工具。另外，12代酷睿HX处理器还支持内存超频，英特尔XMP3.0也支持DDR5，新增英特尔Dynamic Memory Boost功能。

12代酷睿HX处理器可拥有比酷睿i9-12900HK更强悍性能，不仅能够满足玩家极致游戏体验的需求，还可以为CAD、动画、视觉特效等专业用户提供出色且稳定的生产力。

对于玩家而言，12代酷睿HX处理器更极致的性能释放，可以让游戏本、高性能笔记本在移动端提供更出色的游戏体验，配合同步提升的显示及音频效果，更顺畅地支持2K/4K、光追、VR等高画质下游戏体验，提升沉浸感和代入感。另外，随着越来越多的玩家兼具“游戏及直播创作者”的标签，强劲的综合性能还能够应对更复杂使用场景和需求。

12代酷睿HX处理器还有面向商用客户端、工作站市场设计的性能和规格，如超频功能的细节设定、支持vPro和ECC等，为专业人士提供出色生产力的同时还具备更出色的可靠性、稳定性。因此12代酷睿HX处理器同样能够覆盖3D设计、仿真模拟、动画特效制作等高阶设计创作人群，不仅是能够告别台式机，实现真移动办公，还有助于提升灵活性，应对现代化混合办公模式的挑战，进而帮助企业、工作室降本增效，甚至进行业务模式的创新。

12代酷睿HX处理器共有7款SKU，包括i9-12950HX、i9-12900HX、i7-12850HX、i7-12800HX、i7-12650HX、i5-12600HX、i5-12450HX，详细规格如下。

作为目前12代酷睿移动端处理器的绝对性能担当，i9-12950HX拥有8个性能核、8个能效核，共16核心24线程，三级缓存达到了30MB。其性能核基本频率为2.3GHz，最高睿频频率可达5.0GHz;能效核基本频率为1.7GHz，最高睿频频率可达3.6GHz;基本功耗为55W，最高睿频功耗可达157W，还支持英特尔vPro Enterprise全功能商用平台、ECC内存以及部分超频特性(锁定了频率上限，从而兼顾长时间稳定运行)。集成了32EU的核显，频率最高可达1.55GHz。

需要指出的是，英特尔提到，部分超频并非是指仅性能核超频或者能效核超频，而是说频率上限的限制。

i9-12900HX与i9-12950HX的区别主要在于不支持英特尔vPro和ECC，但可实现完整的超频特性，没有设定超频频率上限，完全依赖于厂商设计系统的超频能力。

12代酷睿HX处理器的性能释放英特尔也进行了介绍。

通过搭载酷睿i9-12900HX、RTX 3080Ti、64GB DDR5-4800内存的设备进行游戏性能测试，结果如下，其中《孤岛惊魂6》帧数可达128，《极限竞速：地平线5》帧数可以达到149，《杀手3：达特缪尔》帧数达到151。

值得一提的是，酷睿i9-12900HX对比酷睿i9-12900HK增加了2个性能核，凭借更多核心执行，在游戏场景下同样可以带来性能提升，比如《全面战争：战锤3》。另外，在英特尔与游戏开发者的合作推动下，高性能混合架构、英特尔硬件线程调度器等优势在游戏场景下也能带来更多提升等等。

不仅是游戏性能，在专业创作场景下，凭借更多核心、更大的内存及I/O支持，酷睿i9-12900HX对比上代酷睿i9-11980HK的多线程工作负载的性能提升64%，单线程性能提升也达到了17%。

酷睿i9-12900HX对比酷睿i9-11980HK(下文简称“上代”)的3D渲染性能提升了81%，CrossMark创造力场景性能测试提升了33%。

通过AutoDesk的测试套件进行测试，酷睿i9-12900HX对比上代AutoCAD性能提升12%，3D建模性能提升21%。通过SPEC WorkStation进行性能测试，在产品研发场景中性能最高提升可达111%，在能源项目中提升可达82%。

值得一提的是凭借12代酷睿高性能混合架构，以及英特尔硬件线程调度器等优势，在内容创作等场景下，可以根据应用场景系统智能分配负载到性能核、能效核，进而带了更高效率提升，从而让专业创意人员有更多的时间和“生产力”进行内容创新，释放创作力。另外，英特尔也与软件厂商进行了广泛合作，如Adobe、AutoDesk等，进一步提升内容创作体验。

英特尔表示，酷睿i9-12900HX在使用虚幻5引擎进行前端工作室速度提升超过4倍，可以节省79%的时间;在Blender 3D渲染等后端工作中，速度提升可达1.7倍，节省41%的时间。

英特尔公司副总裁兼移动客户端平台总经理Chris Walker表示：“第12代英特尔酷睿HX处理器具有全新的内核架构和更高一级的功率设定，使内容创建者能够以更迅猛的性能处理更为苛刻的工作负载，例如在后台执行3D渲染工作的同时，继续在设计场景中遍历其他三维模型素材。用户可以在才思泉涌中保持流畅工作，无需在等待处理器密集型工作负载完成后才着手下一步工作。游戏玩家和内容创建者还可以使用高带宽的平台技术，例如支持RAID的PCIe Gen 5，以及对ECC内存的支持，从而带来高级的系统数据完整性和可靠性。”

英特尔表示，包括戴尔、惠普、联想等OEM厂商将在今年推出10余款搭载12代酷睿HX处理器的工作站和游戏设备。

后续天极网也将带来12代酷睿HX处理器的详细评测，敬请期待!