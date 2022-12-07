说好的显卡暴跌，或许只是一厢情愿

【天极网笔记本频道】英伟达AMD前段时间相继发布旗下最新的显卡，不少用户认为新显卡的发布会让老显卡迎来一轮不小的降价。但事与愿违，老显卡不仅没有降价，甚至就连矿卡都有所涨价。相比AMD，RTX 40系显卡价格甚至还有着不小的涨幅，RTX 4090相比前代上涨1000元，而争议最大的RTX 4080则是翻了将近一倍。

尤其是矿潮褪去，整体显卡价格都没有如用户预期那般，暴跌至白菜价，原因其实很多。首先看看RTX 40系为何涨价，从英伟达年初的表态就能看出，英伟达早就认为摩尔定律已经无法适用当下的半导体市场，随着人类对于芯片制程探索接近极限，硅基芯片即将迎来1nm的终点。

同时越小制程所带来的工艺难度越高，这也是为什么台积电如今的代工费用越来越高。所以英伟达的黄仁勋才会认为，消费者越来越难用更低的价格购买到更高性能的显卡。而RTX 40系就是英伟达吹响显卡涨价的号角之一，但其中也有英伟达给RTX 4080赋予了新定位的原因。

从英伟达官方态度来看，RTX 40作为RTX 30系的升级产品，而非迭代产品，两者是平行关系。同时英伟达提升了RTX 40系显卡的专业性能，将RTX 4080的定位设置为类似此前的TITAN一样介于专业卡和游戏卡之间，虽然RTX 4090已经是取代TITAN的存在，但英伟达想要推出一款性能略低于RTX 4090的同定位产品。

如此一来RTX 4080的首发价格就显得有些偏高，同时还有一层原因是当时英伟达已经饱受RTX 30系显卡库存危机折磨，如果RTX 4080价格还跟前代一样，那么势必会影响RTX 30系的出货。从商业角度来看，这也是促进销量的策略之一。

但是RTX 30系显卡在经经历矿潮之后，面对大量矿卡流入市场，无数用户对于RTX 30系失去信心。这也是为什么英伟达会面临如此严峻的RTX 30系库存危机的原因，但用户在看到RTX 40系显卡的定价之后，期待落空只能退而求其次选择RTX 30系。

英伟达为了打消用户对于矿卡的疑虑，不断在用户量最多的甜品级显卡型号上推出新款显卡，以消除矿卡影响。而不少心如死灰的游戏玩家，也会选择一些价格足够便宜的矿卡，毕竟一些体质还行的矿卡仅需1000多元，性能却比肩RTX 3070，虽然要承担相应风险，但对于这部分用户而言，玩一玩也未尝不可，但是普通用户还是不建议购入矿卡。

所以在RTX 40系涨价用户回流的前提下，RTX 30系显卡销量攀升，同时带动了矿卡销量，所以如今的显卡市场并没有如用户期待那般，迎来显卡的白菜价，甚至就连矿卡都有小幅涨价。至于这些显卡何时才能降价，或许等到更加亲民的甜品级显卡RTX 4060系列以及RTX 4050系列发售后，RTX 30系才会有所反应，但前提是英伟达给甜品级显卡涨价，但是从英伟达向用户灌输的RTX 40系与RTX 30系是平行系列产品来看，或许这样的情况还是有些渺茫。