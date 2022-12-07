RTX 4080或官方降价，受伤的只有首发用户

【天极网笔记本频道】自从英伟达发布RTX 40系显卡之后，有关这一代的显卡的争议就从没停过，RTX 4080更是在上市后就迎来破发，引得黄牛疯狂抛售。而在发布之初，英伟达其实是准备了两款RTX 4080，分别是RTX 4080 12GB版本和RTX 4080 16GB版本，但是碍于两者定价过高，尤其是12GB版本配置阉割严重的情况下还保持7199的售价，让无数用户不满。

在舆论发酵之后，英伟达发布声明表示撤回RTX 4080 12GB版本的发布，这也成为英伟达历史上首次撤回一张已经发布的显卡。无独有偶，最近又有消息传出，英伟达或将调整RTX 4080 9499元的价格，而最终定价将接近隔壁AMD刚刚发布的RX 7900 XTX，也就是7999元左右。预计英伟达将会在12月中旬正式公布这一消息，这对于不少首发购入RTX 4080的用户来说，算是一次不小的打击，不知道英伟达是否会针对这部分用户有所措施。

目前RTX 40系的两款显卡都已经上市，RTX 4090更是一开售就被哄抢一空，已经狂售13万张，而RTX 4080的境遇却截然不同，上市后仅售出3万张，同时迎来破发。从定位上来看，RTX 40系并非是RTX 30系的迭代产品，更像是RTX 30系之上的升级产品。

英伟达官方也曾强调过这个观点，RTX 40系和RTX 30系是平行产品，而非替代关系。这就意味着，RTX 40系的定价在英伟达看来似乎并没有太大问题，毕竟RTX 4080性能超越RTX 3090 Ti，从价格来看甚至还要低于RTX 3090 Ti的14999元。但从玩家角度来看，英伟达游戏系列显卡向来都是迭代为主，平行系列依然遵从迭代的命名方式，也就难怪用户群体会有如此大的反应。

但凡RTX 4080改名叫做RTX 4090 SE，都不会引起如此巨大的风波。尤其是英伟达在发布会上对于RTX 40系的专业性能大书特书，就能看出RTX 4080和RTX 4090是偏向专业领域的显卡，定位基本等同于以往介于专业和游戏之间的TITAN显卡。而90系显卡本身就替代TITAN的产品，这次英伟达在80系显卡中也打算推出一款性能相对较弱的TITAN显卡，但系列命名造成玩家以游戏性能以及前几代同系显卡的涨价幅度去做对比，导致RTX 4080看起来价格涨幅配不上性能涨幅。

其实早在发布之后，就有不少人认为英伟达之所以给RTX 4080定如此高的价格，有强迫玩家转向RTX 30系显卡，以缓解英伟达长期以来库存压力的嫌疑。确实有不少玩家在看到RTX 4080的售价之后，转而购买RTX 30系显卡，英伟达的目的达到了。而且面对隔壁AMD刚刚发布的RX 7900 XT和RX 7900 XTX的威胁，两者不开光追的游戏性能已经超过RTX 4080，同时定价仅为7399和7999，英伟达降价已是必然趋势。

但是英伟达毕竟有着自己的护城河，开启光追以及DLSS之后，RTX 4080性能实现反超，技术方面英伟达依然有不小的优势。这次英伟达选择降价，估计RTX 30系显卡也走了一波不小的量，此时降价又能给RTX 4080走一波量，而最后受伤的只有首发用户。口碑什么的，对于这两年借助矿潮市值翻了好几倍的英伟达而言，还是真金白银比较香，尤其是如今虚拟币市场彻底崩盘的前提之下。

所以英伟达给RTX 4080降价几乎是必然之事，即使RTX 4080是作为RTX 4090 SE的存在，但是专业性能与游戏性能的提升同样无法支撑其9499元的首发价格，而来到7999元以后，对于有专业需求的用户来说，RTX 4080还是相当能打的，并且游戏性能依然是第一梯队。