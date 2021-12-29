奥睿科推出TB3-S2雷电扩展坞与生物指纹识别移动硬盘新品

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【天极网笔记本频道】奥睿科(ORICO)近日推出两款存储/连接新品，分别是TB3-S2便携式雷电扩展坞和支持指纹识别功能的安全型移动硬盘。

奥睿科TB3-S2便携式雷电扩展坞采用紧凑的设计，长宽高分别是18.8cm、9.5cm、2.4cm，且支持雷电3(40Gbps)菊链和8K@60Hz连接。扩展坞附带120W电源适配器，支持基于雷电3接口的DisplayPort 1.3显示输出，内部还提供两个M.2-2280 NVMe插槽，最高支持4TB容量。

奥睿科PSSD移动硬盘，提供256GB/512GB/1TB三档容量，采用坚固的铝制机身，能够为内置硬盘提供良好的散热。通过10Gbps速率的USB 3.2 Gen 2线缆与主机连接，支持UASP协议(基于USB的SCSI协议)，支持高达520MB/s的传输速率。

奥睿科PSSD移动硬盘支持指纹传感器的生物识别安全特性，兼容Windows 7+、macOS、Linux、Android系统平台的专用解锁软件。256GB/512GB/1TB版本分别售79.99/99.99/159.99美元(约合510/637/1019元)。