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奥睿科推出TB3-S2雷电扩展坞与生物指纹识别移动硬盘新品

2021-12-29 18:50:01 作者：

  【天极网笔记本频道】奥睿科(ORICO)近日推出两款存储/连接新品，分别是TB3-S2便携式雷电扩展坞和支持指纹识别功能的安全型移动硬盘。 

奥睿科推出TB3-S2雷电扩展坞与生物指纹识别移动硬盘新品

  奥睿科TB3-S2便携式雷电扩展坞采用紧凑的设计，长宽高分别是18.8cm、9.5cm、2.4cm，且支持雷电3(40Gbps)菊链和8K@60Hz连接。扩展坞附带120W电源适配器，支持基于雷电3接口的DisplayPort 1.3显示输出，内部还提供两个M.2-2280 NVMe插槽，最高支持4TB容量。

奥睿科推出TB3-S2雷电扩展坞与生物指纹识别移动硬盘新品

奥睿科推出TB3-S2雷电扩展坞与生物指纹识别移动硬盘新品

　　下行端口方面，TB3-S2扩展坞提供两个10Gbps的USB 3.2 Gen 2(一个C口和一个A口)，两个5Gbps的USB 3.2 Gen 1(Type-A口)，一个支持60W/15W的USB-PD充电口。另有千兆(1GbE)以太网卡、支持麦克风输入的双通道音频插孔(通过USB DAC实现)。奥睿科TB3-S2雷电扩展坞现已上市，售价为399.99美元(约2549元人民币)。

  奥睿科PSSD移动硬盘，提供256GB/512GB/1TB三档容量，采用坚固的铝制机身，能够为内置硬盘提供良好的散热。通过10Gbps速率的USB 3.2 Gen 2线缆与主机连接，支持UASP协议(基于USB的SCSI协议)，支持高达520MB/s的传输速率。 

奥睿科推出TB3-S2雷电扩展坞与生物指纹识别移动硬盘新品

奥睿科推出TB3-S2雷电扩展坞与生物指纹识别移动硬盘新品

  奥睿科PSSD移动硬盘支持指纹传感器的生物识别安全特性，兼容Windows 7+、macOS、Linux、Android系统平台的专用解锁软件。256GB/512GB/1TB版本分别售79.99/99.99/159.99美元(约合510/637/1019元)。

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