优惠好本哪里找？618这些高能笔记本值得你考虑

作者：夏初

【天极网笔记本频道】时间距离618越来越近了，相信有不少蹲618大促优惠选购游戏本的朋友们。确实，在618大促周期内，各家厂商都会给到十分优惠的价格和福利，此时正是换机的最佳时机。那么借着618的福利期，今天就来给大家推荐几款不错的高能笔记本，主要以游戏本、全能本产品为主，6月13日这几款笔记本都将迎来史诗级优惠，一起来看看吧!

ROG魔霸新锐2022

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ROG魔霸新锐2022搭载了全新一代AMD锐龙9 6900HX处理器，在性能方面有了大幅进步，8核心16线程规格，90W功耗持续输出，极大提升了ROG魔霸新锐2022的性能上限。显卡方面，魔霸新锐2022搭载了140W满血的RTX 3060光追独显，能够轻松驾驭目前主流的3A大作，什么《赛博朋克2077》之类的都不在话下。这款电竞本还配备了双通道DDR5高频内存，在一些游戏场景、高负载图形处理场景中都会有所提升。

此外，ROG魔霸新锐2022支持双显三模显卡切换，进一步提升多场景应对能力。双显三模显卡切换可以提供独显输出、混合输出及集显模式三种显示输出模式，在不同的使用场景中，用户可以为ROG魔霸新锐2022进行不同的设定。

ROG魔霸新锐2022搭载2.5K IPS屏幕，拥有165Hz高刷新率，显示画面细腻又流畅，FPS游戏玩家必备。同时，这块屏幕还有着100%DCI-P3广色域，支持杜比视界，色彩效果非常优秀，不仅仅能带来更好视觉冲击力，面对生产力需求更加游刃有余。

散热方面，ROG魔霸新锐2022采用冰川散热架构2.0，拥有双风扇，四出风口，六热管，表面黑化处理，充分散热，保持低噪音。同时，它的SMART AMP双扬声器支持杜比全景声、AI双向降噪等技术;此外，90Wh大容量电池，支持100W PD快充，同时支持WiFi 6E与2.5Gbps RJ45网口，各个方面的实力都足够优秀。

ROG魔霸新锐2022 6月13日券后到手价仅为8499元，同时还可享白条12期免息，这么好的机会一定要抓紧!

联想拯救者R9000P 2022

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今年拯救者R9000P同样携140W RTX 3060杀入游戏本战局。经典的Fn+Q性能调节快捷键让用户可以享有安静、均衡以及野兽三种模式，LEGION ZONE中一键开启GPU超频，满功耗RTX 3060在野兽模式下能够释放全部实力，Dynamic Boost 2.0、NVIDIA Max-Q技术让设备在应对复杂任务时更加游刃有余。

联想拯救者R9000P 2022采用了16英寸超窄边全面屏，2.5K分辨率，16:10屏幕，屏占比高达92.3%。其屏幕支持165Hz刷新率以及3ms快速响应，支持G-Sync、莱茵低蓝光认证，峰值亮度高达500nits，支持100% sRGB色域、10bit色深和HDR400认证，支持杜比视界，有着非常出色的视觉体验。

全新的锐龙7 6800H处理器性能出众，Zen3+架构，8核心16线程设计，良好的性能调校，野兽模式下性能释放能够达到85W。R9000P 2022支持Dual-Direct GFX 1.5智能三模显示切换，混合输出、独显直连、纯集显模式让不同的使用环境都能对应。

此外，联想拯救者R9000P 2022还拥有HDMI 2.1、USB-C(支持135W便携快充)，充足的A口和C口，整体扩展性更加出色。

联想拯救者R9000P 2022搭载霜刃Pro散热系统4.0，更强大的3D Mesh热管导热技术、更大风量的涡轮增压风扇、更高效的多去进出风系统加上更大的总散热面积，让整机系统能够随时保持在合适的工作温度。

戴尔游匣G15

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全新戴尔G15搭载第12代英特尔酷睿i7处理器，14核心20线程规格，无论是游戏、创作还是处理多重任务都能释放强力性能，丝滑体验。

2022款游匣G15最采用130W RTX 3060显卡，RTX 30系显卡采用NVIDIA第2代RTX-NVIDIA Ampere架构。在Dynamic Boost 2.0显卡智能动态增强技术的加持下性能充沛。同时支持独显直连技术，真正保证显卡性能释放。游匣G15升级为新一代DDR5内存，最高配置支持32GB内存容量。固态硬盘也升级为速度更快PCIE 4.0。

2022款游匣G15采用了双进四出四铜管的散热设计，RTX 3060版本支持Ultra Thin Blade戴尔散热技术，风扇叶片数量提升到约194片，风扇厚度减薄约50%，风量相比上一代提升高达7.5%。在支持Dynamic Boost 2.0时，风扇噪音有效降低12.5%。在需要更高性能时，玩家们还可以快捷键开启G模式，瞬间大幅提升空气交换量，让机身温度快速降低，保证核心输出。

游匣G15采用165Hz 1080p高刷新率防眩光屏，100% sRGB色域，3ms的灰阶响应时间和NVIDIA REFLEX技术，可以帮助玩家更好地看清高动态画面中的细节，反应更快。同时还支持德国莱茵TUV认证，呵护用户眼睛健康。

接口方面，戴尔G15拥有雷电4接口、3×USB3.2接口、HDMI 2.1接口、RJ45网口以及音频接口，支持用户扩展需要。