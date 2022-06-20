稳步推进 苹果计划于2024年推出OLED MacBook Air和iPad Pro

作者：夏初

【天极网笔记本频道】6月20日消息，苹果或将在2024年对其主要产品线进行一波屏幕升级。根据分析师罗斯・杨的一份新报告，苹果“看起来越来越有可能”在2024年的某个时候发布搭载OLED显示屏的MacBook，同时搭载OLED显示屏的iPad Pro机型也在计划之中。

杨表示，苹果在2024年推出13.3英寸OLED笔记本的可能性越来越大，预计它将是MacBook Air，同时，他还认为苹果在 2024 年还会发布配备 OLED 屏幕的 11 英寸、12.9 英寸的 iPad Pro。

罗斯・杨补充说，OLED iPad Pro和MacBook Air将使用被称为“串联堆栈”的显示技术，这将提高屏幕亮度，延长显示器的使用寿命，并将降低约30%的功耗。苹果公司使用的OLED显示器也可能具有可变刷新率显示器，以进一步提高效率。

根据罗斯・杨的介绍，上述三款设备都会支持 LTPO 技术，可以在1Hz至120Hz之间自动切换，也就是苹果在iPad Pro 12.9以及iPhone 13Pro系列上采用的ProMotion自适应刷新率功能。

罗斯・杨认为，苹果目前使用的mini-LED技术是OLED的替代品。mini-LED在某些方面拥有OLED所不具备的优点，但同样存在劣势。mini-LED屏幕由排列在多个调光区的数千个小型LED组成。Mini-LED显示屏可以达到比OLED显示屏更高的亮度，但局部调光仍然不如OLED准确，且容易出现光晕。同样的，OLED显示器也会出现老化、烧屏的现象。

目前，苹果的重点是将iPad和Mac产品线的LCD屏幕升级为 mini-LED屏幕。未来，苹果也在大力投资micro-LED 技术，这项技术将集成mini-LED和OLED两者的优点。micro-LED显示器与OLED大体相同，但亮度有所提高且不会出现老化烧屏现象。