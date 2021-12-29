移动版RTX 3080 Ti爆料：16Gbps显存+175W功耗

作者：惜

【天极网笔记本频道】按照目前的产品节奏，NVIDIA最快会在2022年第三季度推出Ada Lovelace架构的RTX 40系列显卡。在此之前，NVIDIA还会推出基于Ampere架构的产品，包括传闻中的“TITAN”RTX 3090 Ti，另外就是可能在2022年1月推出面向笔记本电脑的“Ti”系列RTX 30移动GPU。

外媒VideoCardz从消息人士处获悉，RTX 3080 Ti将成为首款配备16Gbps速率显存的NVIDIA移动GPU，比当前在售的RTX 3080旗舰移动GPU高2Gbps。但这款RTX 3080 Ti移动GPU的核心规格(CUDA)尚未曝光，而且显存的位宽、容量同样神秘，也会让外界更加好奇它的性能表现。

TGP功耗方面，RTX 3080 Ti移动GPU较RTX 3080提高10W，最高可达175W。只是最高TGP是在英伟达动态加速(Dynamic Boost)2.0技术基础上实现的。拿NVIDIA目前旗舰级的移动RTX 3080参考，英伟达官方给出150W+的功耗，但市面上有最大165W整卡功耗的 高端笔记本 电脑在售。

考虑到笔记本电脑供电的瓶颈， CPU 和GPU之间的供电平衡也是影响性能的重要部分，至于实际表现，还是依赖OEM厂商的调度策略。不过考虑到RTX 3080仅150W的整卡功耗来看，RTX 3080 Ti那175W TGP功耗，对显卡的性能提升应该不会太大。

此外，RTX 3070 Ti移动GPU的规格(CUDA)同样神秘，目前仅得知其可能配备8GB GDDR6显存，最大TGP功耗为150W。

英伟达最快应该会在下月初的CES期间发布上述几款移动版芯片，但目前已有多家厂商推出CES的线下展出，NVIDIA会如何选择同样值得关注。