满血满功耗ROG魔霸&枪神迎大促 12代酷睿/锐龙9+30系显卡好价真香

作者：夏初

【天极网笔记本频道】3月15日ROG为玩家带来大额福利优惠!ROG旗下魔霸、枪神两大重磅产品线双双迎来大促，搭载R9-6900HX处理器以及140W满血RTX3060显卡的魔霸新锐2022款3月15日零点抢购价仅需9499元(原价10999元);i9-12900H处理器+150W RTX 3070Ti版本枪神6零点抢购仅需14999元(原价15499元)。先到先得!赶快来ROG京东自营官方旗舰店预约吧!

魔霸新锐2022：https://item.jd.com/100032980136.html

枪神6：https://item.jd.com/100032622596.html

2022年，ROG魔霸新锐也为玩家带来了“新气象”。很重要的一项提升就是支持了显卡直连功能。这项功能的加入，不仅能够减少延迟，同时还能够提高游戏帧率。对于我们这些游戏玩家来说，玩起游戏来也会更加尽兴。

而与显卡直连功能搭配的正是满血版本的RTX3060显卡，最大性能释放达到了140W，魔霸新锐2022能够完美发挥出这张显卡的性能，大幅提升设备的图形渲染能力，带来细节丰富、效果逼真的光追游戏体验。

值得一提是，除了显卡直连功能，魔霸新锐2022还支持双显三模的功能。我们可以根据自己的使用场景来选择集显工作还是独显工作。如在游戏时切换到独显直连，确保性能充分释放，在办公、浏览网页时，切换到混合模式或者集显模式，保障电脑的续航和温度稳定。

魔霸新锐2022屏幕尺寸为15.6英寸，窄边框带来更好的视觉效果。165Hz高刷新率、3ms响应时间更便于玩家进行极速的反应，更好地抓住每一个游戏细节。画面丝滑且没有撕裂感，再搭配100% DCI-P3色域的覆盖，不仅在影音娱乐的过程中很有优势，在专业的图形工作中也能带来更多的提升空间。

散热方面，ROG魔霸新锐2022款也上了液金散热，感觉之后的主流高端电竞本液金差不多也是标配了。配合经典冰川散热架构2.0能够有效将机身内部的热量散出。即便是长时间高负载运行，ROG魔霸新锐2022也能保持峰值性能，维持用户的流畅游戏体验。此外，高性能SSD、DDR5的内存也为魔霸新锐带来性能保证，在9499这个价格下，魔霸新锐2022确实很香。

另外一款在3月15日迎来大促的正是ROG枪神6专业电竞本，也是ROG今年主打的游戏本产品，势必“一战封神”。从核心配置上来说，枪神6可选配12代酷睿i9-12900H处理器+满功耗RTX3070 Ti移动版GPU，为给玩家们带来更专业的电竞游戏体验。i9+3070Ti的配置在消费级领域也是非常高配的了。其中，RTX 3070Ti支持Dynamic Boost动态调节功能、光线追踪以及DLSS功能，在ROG Boost 2.0超频引擎的加持下，进一步提升显卡频率，带来更强的游戏表现。

满血150W功耗的性能支持也支持了“双显三模”显卡切换，玩家可以在混合输出、独显输出和集显模式之间自由切换，选择更加适合自己的显卡模式。比如可以在独显直连模式下游玩各类3A大作，或者在并不太需要独显的轻度娱乐办公中选择集显模式，这样也能显著提高枪神6的续航能力，也能够符合玩家们多场景使用的需要。

ROG枪神6同样搭载了ROG独家冰川散热系统2.0，双风扇四风口六热管配置;尤其是还采用了ROG与暴力熊合作开发的新一代液态金属，大幅提升散热效能。

屏幕方面，ROG枪神6配备2.5K高刷专业电竞屏，高达240Hz，刷新率响应时间仅3ms，FPS游戏玩家直呼内行。同时，这块电竞屏还拥有100% DCI-P3 广色域，支持Adaptive Sync技术，不仅可以有效防止画面卡顿和撕裂，还能为玩家带来更优质的色彩表现，视觉体验更舒适。

总结：魔霸新锐2022款3月15日零点抢购价仅需9499元(原价10999元)，枪神6零点抢购仅需14999元(原价15499元)。先到先得!赶快来ROG京东自营官方旗舰店预约吧!

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