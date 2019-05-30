欲打通线上线下 联想来酷携手京东意图“聚变”

作者：Antibiotics

【天极网笔记本频道】创立于2018年的联想来酷在今年618即将来临之际迎来了一个新的高潮。2019年5月30日，联想来酷来北京召开了发布会，正式发布全新形态的线下零售门店“来酷生活馆”，并与京东签署了战略合作。

来酷是去年联想开始着力打造的新零售品牌，此前凭借深厚的积累，在国内多个城市开启了线下的来酷智生活店面及无人店。

和此前的来酷智生活不同，来酷生活馆更注重高品质生活用品领域的布局，和智生活的选品差异，将让来酷生活馆产生更多交互复购，从而进一步提升用户粘性。

而在联想来酷和京东的合作中，双方将在产品、技术、供应链、店面合作、系统赋能等多方面进行深入的合作，携手为消费者带来更加优质的购物体验。

发布会上，联想集团中国区战略副总裁阿木、来酷科技CEO 周铭、来酷科技创业合伙人团队、京东零售集团电脑数码事业部总经理任涛、京东零售集团电脑数码事业部线下业务部总经理王立品等双方代表共同出席了本次会议。

谈及双方的深度合作，来酷科技CEO 周铭表示：“当前零售行业正迎来新一轮变革，京东和联想来酷将共同推动智能零售创新，充分利用双方各自在线上线下领域的优势，打通线上线下壁垒，实现优势互补、合作共赢。未来一年，来酷科技还将布局生活用品领域，打造高品质的‘来酷生活馆’，为消费者带来更多产品选择，从而产生更多交互复购。通过全新的智能零售会员系统，提高消费者服务运营能力，相信Lecoo2.0将带给大家更好玩儿的消费体验”。