释放万千才华 这几款酷睿高性能轻薄本你值得拥有

作者：景博健

【天极网笔记本频道】在数字化、高阶内容创作等需求的带动下，创意设计人群除了用电脑进行网页浏览和文档编辑外，更多的是要完成设计稿、创意海报或视频，批量处理影像素材，对于电脑的性能及可靠性都有更高的要求。若电脑卡顿不仅会拖慢工作进度，还可能打散难得的创作灵感，影响工作积极性。对于工作室、企业而言，处在工作流中的某个环节出了问题，有可能会延缓整个项目的执行，带来额外的加班或者不必要的损失。所以，对于创意设计用户而言，一款高性能的电脑不仅是高效生产力，更是释放才华、挥洒创意的可靠伙伴。

值得一提的是，随着笔记本性能不断提升，以及屏幕素质越来越高，让创作者能够选择更具便携性、易用性的产品来解锁高效创作体验，甚至可以将工作室带到咖啡厅或公园景区中，激发更多灵感。特别是采用高性能混合架构的12代酷睿处理器发布后，英特尔凭借更多核心及线程，带来了30%以上的多线程性能提升，再加上支持DDR5内存，大幅提升影像内容创作、3D渲染等工作效率。

与此同时，Intel7工艺、性能核与能效核、英特尔硬件线程调度器等技术加持，在释放更强劲性能的同时，让适合的核做“核”适的事儿，实现对不同应用场景的能效优化。而且，在12代酷睿异构各司其职的安排下，用时缩短一半，不仅是事半功倍，还节省了电量，进一步延长续航。这也帮助更多轻薄本可以配备更强劲性能的12代酷睿H系列处理器，从容应对多元化、复杂化的使用场景和需求。

并且，搭载12代酷睿的很多轻薄本性能并未输给上代高性能笔记本、全能本，且综合体验更加出色，尤其符合当下混合办公的体验需求。下面推荐给大家几款不仅有高性能，而且各方面的表现都非常出色的全能本，助你释放万千才华。

戴尔Precision 3571

戴尔Precision 3571移动工作站可以说是一款为创作而生的产品，它搭载了第十二代酷睿i7-12700H处理器，拥有6性能核+8能效核，共14核20线程，最高睿频可达4.7GHz，显卡方面为英伟达T600专业图形显卡，搭配上4800MHz DDR5高频内存和PCIe4.0固态，拒绝缓慢和卡顿，流畅运行各种创作软件，3D建模、CAD都没有压力。而且，这款产品还拥有完善的ISV认证，确保常用设计、工程、开发等专业软件稳定运行。

戴尔Precision 3571配备了一块15.6英寸FHD分辨率屏幕，有着100%sRGB色域，有着准确的色彩显示，支持Dell PremierColor色彩管理，提供专业的色彩管理体系，使用时可按需选取专业且精准的色卡模式，屏幕亮度可以达到400尼特，在强光下也能清晰显示。屏幕还支持物理防蓝光，在不影响色彩的情况下有效过滤有害蓝光，避免长时间设计或是视频剪辑造成的眼部不适。

它还提供了非常丰富的接口，包括2个雷电4、2个USB 3.2 Gen1、RJ45网口、HDMI 2.0、3.5mm复合音频口以及uSD卡槽，让创意工作者可以连接诸多外部设备，扩展多个屏幕，更高效率的进行创作和设计。

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华硕天选Air 2022

华硕天选Air是一款集高颜值、高性能与轻薄于一体的全能产品，不仅可以胜任游戏，同时也可以满足创意用户的使用需求。它搭载了全新第12代酷睿i7-12650H处理器，拥有6个性能核和4个能效核，10核心16线程，搭配16GB DDR5 4800MHz高频内存和PCIe4.0 SSD，无论是专业任务处理或是大型游戏都能轻松驾驭!而且它还配备了RTX 3050显卡，拥有新一代NVIDIA Ampere架构、第二代RT Core、第三代Tensor Core、4GB GDDR6显存等加持，不仅可以玩主流网游和一些大型游戏，在视频渲染方面能够提供帮助，提升视频作者们的创作工作效率。这款产品也支持双显三模切换技术，可以在独显输出、混合输出和集显模式中进行切换，应对不同的使用场景。

除了高性能外，华硕天选Air还有这一块2.5K 100%DCI-P3专业色域屏幕，日常修图或是视频剪辑都能带来不错的色彩体验。而且还有着165Hz的高刷新率，搭配Adaptive Sync 防撕裂技术，日常使用或是玩游戏都能更加流畅。其A面才用了金属材质,而且机身厚度仅为19.9mm，重量也只有2kg左右，作为一款拥有如此高性能的产品来说实属不易了。

接口方面，它配备了1个雷电4、1个Type-C(支持DP1.4 100W PD充电)、2个USB 3.2 Gen1 Type-A、HDMI 2.0以及RJ45网口，满足用户各种扩展和外接需求。

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MECHREVO无界14

想要一款高性能和便携性兼备的本，那么可以看看这款无界14。它搭载了第12代英特尔酷睿i7-12700H，6性能核+8能效核，14核20线程，最高睿频可达4.7GHz，性能释放可达50W+，轻松应对网页浏览、文档编辑以及PS图片处理等任务，提供更高的生产效率。

它还配备了一块2.5K高分辨率屏幕，提供了更加清晰的显示效果，并且有着100% sRGB色域，△E小于2，为创作者提供精准的色彩。机身采用铝合金材质，质感非常出色，而且重量仅为1.4kg，日常携带起来更加轻松。

无界14也有着非常丰富的接口，包括2个USB-C 3.1 Gen1、2个USB 3.1 Gen1、HDMI以及麦克风耳机二合一接口。

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Redmi Book Pro 14

全新的Redmi Book Pro 14同样是一款性能与轻薄兼备的产品，它搭载了第12代酷睿i5-12450H处理器，4性能核+4能效核，8核心12线程，配合16GB LPDDR5 5200MHz高频内存和PCIe4.0 SSD，强劲的性能可以轻松胜任游戏、生产力创作需求以及日常办公娱乐，而且支持intel线程调度器，智能调度应对多种工作负载，平衡性能与功耗。另外还有MX550独显加持，图片处理、视频剪辑、游戏体验都能应对。

它也配备了一块素质非常高的屏幕，16:10的屏幕比例有着更大的可视面积，单屏显示内容更多，2.5K超高分辨率，画面清晰细腻，120Hz高刷新率带来更加流畅的显示效果，还有100%sRGB色域和△E<1.5的色准，提供出色的色彩表现。其机身采用6系铝合金材质，CNC一体精雕工艺，质感出色，厚度约为15.9mm，重量为1.5kg，外出携带无压力。

Redmi Book Pro 14提供了1个雷电4、1个USB-A 3.2 Gen1、1个USB-C 3.2 Gen2、HDMI以及3.5mm耳机麦克风插孔。

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戴尔灵越15Plus

当然，除了12代酷睿的产品外，这里也为大家推荐一款11代酷睿的轻薄设计本―戴尔灵越15Plus，同样有着非常强悍的性能。戴尔灵越15Plus搭载了第11代酷睿i7-11800H处理器，8核心16线程，搭配16GB双通道大内存，处理高分辨率、大特效文件稳定又迅速，多软件运行不卡顿，并且还有RTX 3050Ti独立显卡加持，让视频渲染更加游刃有余，无论你是视频剪辑师，还是P图大师，亦或是Vlog博主，超强性能都可以为创意产出增添动力，而且在闲暇时还能玩玩3A游戏。

戴尔灵越15Plus配备了一块FHD分辨率的屏幕，四面窄边框设计，屏占比达到了87%，视野非常开阔，100%sRGB色域提供了不错的色彩表现。屏幕还支持硬件级防蓝光，护眼的同时不偏色，有效去除有害蓝光，保护用户的双眼。全金属机身厚度仅为16.72mm，重量为1.895kg，兼具高性能和轻薄机身，外出携带无压力。

戴尔灵越15Plus提供了非常丰富的接口，包括2个USB 3.2 Gen1、1个雷电4、HDMI 2.0、3.5mm音频接口以及全尺寸SD读卡器，满足日常的外接和扩展需求。

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写在最后

以上为大家推荐的产品不仅拥有出色的性能，同时屏幕、扩展性等配置也可圈可点，应对创意设计人群所需的日常办公，以及PS、PR、CAD等影像内容或设计创作体验游刃有余。甚至凭借领先的生产力，让创意设计者能够有更多精力和“算力”探索更多可能，进行设计创新。另外，即使在移动办公场景下，酷睿笔记本告别电源也能灵活高效应对工作需求，让你在快节奏的工作学习环境中从容不迫。

当然，如果你并不需要过高性能，而是想要一款便携且满足日常办公、学习等需求的笔记本，那么，还可以看看Dell成就3400、华为MateBook D 14 SE等酷睿笔记本，不到4000元就能入手，性价比很高，非常适合大学生、职场新人。

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