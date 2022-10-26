Surface Laptop 5抛弃AMD，续航竟如此不堪？

【天极网笔记本频道】不久前，微软发布了全新的Surface产品，其中就包括了全新一代的笔记本产品Surface Laptop5，处理器从前代的11代酷睿升级到了12代酷睿，不过可惜的是，发布的新版本并不包括AMD处理器版本。

根据此前的爆料，Surface Laptop 5将第三次定制AMD锐龙处理器。Surface Laptop 5拥有13.5英寸与15英寸两种版本，其中15英寸的可选Intel 12代酷睿i7-1280P与AMD锐龙7 6980U，13.5英寸的则可选i7-1280P、i5-1240P与锐龙5 6680U。

不过这次令人意外的是AMD平台版本的Surface Laptop 5缺席了，不知道微软接下来会有怎样的打算。微软Surface Laptop 5分为消费者版和商业版，均搭载酷睿处理器，处理器分别为，消费者版：13.5英寸搭载英特尔酷睿 i5-1235U、i7-1255U处理器;15英寸搭载英特尔酷睿i7-1255U处理器。商业版：13.5英寸搭载英特尔酷睿i5-1245U、i7-1265U处理器;15英寸搭载英特尔酷睿 i7-1265U处理器。

Surface Laptop 5 13.5英寸版本会采用一块分辨率为2256×1504的屏幕，同时配备了英特尔Xe核显。而15英寸的屏幕分辨率则为2496×1664，同样搭载英特尔Xe核显，预装Windows 11家庭版，支持蓝牙5.1 + Wi-Fi 6无线适配器。

在颜色方面则是相较15英寸版本多了更多的选择，15英寸版本将提供256GB内存和512GB内存两个选项，内存也提供了8GB和16GB两个版本，同时可选白金和黑色两个版本，不过颜色和配置相关，黑色仅有顶配才会提供。

微软Surface Laptop 5带来了一个新的“仙茶绿”配色，仅限13.5英寸版本。该笔记本最轻1.272kg，最重1.56kg。接口方面，微软Surface Laptop 5配备雷电4、USB-A 3.1、磁吸充电口、3.5mm耳机孔，该机还有720p的摄像头，支持WiFi 6、蓝牙5.1。

不过根据外媒的测试，微软Surface Laptop 5在续航方面似乎“开倒车”了，没有打过Surface Laptop 4的AMD版本。据测试，搭载AMD R7 4980U的微软Surface Laptop 4续航达到了12小时4分钟，其中包括网页浏览、播放视频和OpenGL测试，亮度设置为150尼特，连接到Wi-Fi。

而在相同的条件下测试搭载英特尔i7-1255U的Surface Laptop 5，续航只有9小时50分钟，也就是比上一代差了2小时14分钟。微软此前表示，锐龙4000 Surface Edition专为Surface Laptop 4进行了优化，但在Surface Laptop 5放弃了AMD，相当于放弃了一项优势。

不过英特尔i7-1255U在 Cinebench 5.4得分为1674(单核)和8709(多核)，明显高于AMD R7 4980U的1173(单核)和6748(多核)，看来性能提升的代价或许就是续航倒退。

还有一个可能是12代酷睿采用了异构设计，大小核的方式增加了些许功耗，但是带来的性能提升却让不少网友惊喜，纷纷表示英特尔居然不挤牙膏了。虽然这一代的Surface Laptop 5在续航上略有倒退，但是整体性能还是增强了不少，如果是办公用途，作为笔记本中标杆产品，确实值得购买。