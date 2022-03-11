H45+2.8K高刷屏 华硕将发布多款搭载12代酷睿轻薄本

作者：高志伟

【天极网笔记本频道】随着12代酷睿处理器轻薄本陆续发布，各科技大厂都陆续跟进，有消息称华硕最近也将有多款搭载12代酷睿的轻薄笔记本产品上市。

3月10日，华硕也官宣全新产品华硕无双曝光海报，H45标压处理器+2.8K+120Hz OLED=无双战力，曝光内容简短，有力。值得关注的是，尽管是面向轻薄市场的产品，华硕新品还将搭载12代酷睿H45标压处理器，性能更加强劲!12代H45凭借性能核、能效核组成的高性能混合架构，单核与多核性能、能效均大幅提升。配合英特尔硬件线程调度器等技术，可以在不同应用场景下提供更出色的使用体验。另外，配合出色的屏幕配置，无论是内容创作还是影音娱乐，都有值得用户期待的亮点。

除此之外，华硕灵耀系列也将迎来更新。早前在CES 2022展会期间亮相的Zenbook 14X OLED(UX5400)笔记本，其配置与曝光的灵耀X 14几乎相当，或为同一产品。不仅采用12代酷睿H45标压处理器，还配备了16：10黄金屏比的2.5K全高清屏，拥有92%高屏占比，支持180度屏幕开合。同时轻量化机身设计，或将刷新最轻薄14英寸标压轻薄本的新记录!要知道在此之前，同为14英寸的轻薄本，华硕灵耀X凌锋的重量仅950g左右。

除此之外，此前也有媒体报道，CES期间华硕还发布了Zenbook 14 OLED轻薄本。而Zenbook在中国市场的名称即灵耀。所以，全新的灵耀14应该也是本次新品的一员。据悉，灵耀14外观由原来的同心圆设计，更换为较为现代的几何线条设计，配色为水墨蓝。配置方面，同样采用12代酷睿标压处理器，在便携性、性能、续航等方面的表现，值得期待!

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