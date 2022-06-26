轻薄与性能兼备 这几款ROG幻系列笔记本助你开启大学新生活

作者：景博健

【天极网笔记本频道】随着一年一度的高考成绩正式公布，不少小伙伴都如释重负，准备开始填报志愿，距离全新的大学生活也更近了一步。而在如今的大学生活中，无论是学习还是娱乐可以说都离不开笔记本电脑，温习老师的课件、完成布置的作业、闲暇时追追剧或是与朋友一起打打游戏等等，而且有些艺术类专业还需要做图或者剪辑视频，对于电脑的配置要求更高和更全面，今天笔者就为大家推荐几款非常全能的笔记本电脑。

ROG幻系列自诞生以来，凭借着出色性能以及轻薄机身的全能表现，深受广大消费者的青睐。最近，ROG幻系列产品将开启一波优惠活动，幻16翻转版、幻13和幻X在6月26日0点预约，幻16翻转版享受晒单返E卡福利，幻13和幻X可享受白条12期免息，感兴趣的小伙伴千万不要错过。

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旗舰全能本―幻16翻转版

之所以称幻16翻转版为旗舰全能本，是因为它在外观设计、屏幕素质、硬件性能等方方面面都有着非常出色的表现。幻16翻转版采用引力波外观纹路，兼顾实用性与美学设计，厚度为19.4mm，轻约2.2KG，让携带更无负担。搭载了一块Mini LED背光的ROG星云原画屏，2.5K超高分辨率，165Hz刷新率，支持Free Sync防撕裂技术，100% DCI-P3专业色域覆盖，支持潘通专业色彩认证，峰值亮度可达1100尼特，屏幕素质极为出色。而且它还支持DisplayHDR 1000，在开启HDR模式后，可以捕捉到更多的明暗细节。

而且它采用了360°两段式转轴设计，支持笔电模式、平板模式、分享模式和游戏模式，为用户提供更加灵活的形态和交互体验。为了让翻转形态得到全面的应用，屏幕升级支持4096级压感触控，支持MPP2.0技术的触控笔，覆盖康宁大猩猩玻璃，在平板模式下也可以轻松触控操作。

性能这块，ROG幻16翻转版配备了8核心16线程的锐龙9 6900HS处理器和RTX 3070 Ti独显的强力组合，搭配上4800MHz高频内存和PCIe 4.0 固态硬盘，无论是生产力创作或是体验游戏大作，其都能满足。而且采用了冰川散热架构3.0，突破性的3风扇5热管新架构设计，让幻16翻转版在性能爆发之余也能保持持久稳定。它也支持双显三模显卡切换，可在独显、混合、集显模式中随心切换，满足不同情境下的使用需求。

值得一提的是，幻16翻转版还支持无损连接ROG XG Mobile显卡拓展坞，为用户带来更进一步的图形性能。同时拓展坞还提供丰富且专业的周边设备接口，让幻16翻转版拓展应用得到全面延伸。

全能小钢炮―幻13

作为“性能小钢炮”，幻13的配置可以说非常的给力，它搭载了锐龙7 6800HS移动处理器，Zen3+架构打造，6nm制程工艺，8核心16线程，最高加速频率可达4.7GHz。凭借着ROG性能优化，可以实现45W性能释放，无论是日常办公，还是图片编辑和视频剪辑都能轻松应对，多任务处理也游刃有余。

而且它还支持ROG XG Mobie显卡扩展坞(需单独购买)，通过PCIe3.0 X8通道可以提供高达63Gb/s的带宽，无损连接RX 6850M XT独立显卡，进一步提升产品的图形性能，更好地应对视频渲染或大型3A游戏等高负载任务。

除了强大的性能外，幻13还有着灵活的形态，配备了一块13.4英寸翻转触控屏，120Hz高刷，支持Adaptive Sync防撕裂技术，100%sRGB色域，并通过了潘通专业色彩认证，500尼特峰值亮度，全方位满足游戏创作需求，纵享丝滑体验。得益于支持360°翻转的特性，它可在笔电模式、平板模式、分享模式、游戏模式中进行切换，满足用户的不同使用需求。而且它的机身厚度仅为15.8mm，重量为1.3kg，非常的小巧和轻薄，日常携带非常方便。

接口方面，它有着显卡扩展口、2个USB-C 3.2 Gen 2(DP1.4、100W PD快充)、1个USB-A 3.2 Gen 2、HDMI 2.0b以及音频耳麦接口，可以满足日常的扩展需求。

最强二合一本―幻X

ROG幻X在小巧的机身中最高搭载全新第12代酷睿i9-12900H处理器，拥有6个性能核心+8个能效核心，最高睿频可达5.0GHz，大小核设计平衡性能与能耗，搭配5200MHz高频内存和PCIe4.0 SSD，性能直接拉满。显卡方面最高搭载RTX 3050 Ti独显，可以轻松应对主流游戏。酷睿i9+RTX独显的组合，让幻X当之无愧的成为了最强的二合一笔记本。

而且它还支持双显三模切换技术，为用户提供独显输出、混合输出及集显模式三种显示输出模式，在性能和续航中找到最适合的使用方案。为了保障性能释放的稳定性，幻X采用了冰川散热系统2.0增强版，以大面积真空腔均热板+暴力熊液态金属的配置，为高性能硬件保驾护航。

值得一提的是，ROG幻X也支持XG Mobie显卡扩展坞(需单独购买)，可以无损连接RTX 3080显卡，让性能进一步提升，应对视频处理、3D渲染、游戏等高负载工作，同时实现三显三模。

ROG幻X搭载了一块13.4英寸FHD屏幕，16:10的比例相较于传统16:9能够显示更多内容，拥有120Hz高刷新率，并且支持Adaptive Sync防撕裂技术，在打游戏时能够减少拖影、卡顿、撕裂等状况发生，体验更加顺滑。屏幕具有100%sRGB色域覆盖，还支持视界并通过Pantone色彩认证，能够为专业使用保障精准色彩。

作为一款二合一轻薄本，ROG幻X还具备非常丰富的接口，包括雷电4、全功能Type-C、MicroSD卡槽、3.5mm耳机孔、USB-A接口，满足日常的外设连接和扩展需求。

即将步入大学校园的你，如果想选择一款兼具高性能和便携性的全能笔记本，那么ROG幻系列就非常适合，每款产品也都有着独特的设计和功能，满足你的使用需求。心动不如行动，趁着这波优惠赶快下手吧。