COMPUTEX2019微星展台探秘 多款新品惊艳亮相

作者：景博健

【天极网笔记本频道】5月28日，COMPUTEX2019台北电脑展正式开始，作为台湾本地厂商的微星也是携自家多款产品亮相。最引人注目的当属刚刚发布的全新旗舰游戏本GT76 Titan，它采用了全新的模具，其厚度为42mm，重量更是达到了4.5公斤，作为一款笔记本来说用厚重形容也并不过分。

GT76 Titan配备了一块17.3英寸屏幕，分辨率可选1080p或者4K，前者拥有着144Hz刷新率，后者则有着100% AdobeRGB色域。机身的两侧和底部有着诸多RGB灯，键盘方面也可自定义单键RGB，整体的效果还是非常不错的。接口方面提供四个USB 3.2、一个雷电3、一个USB-C、一个HDMI 2.0、一个miniDP 1.4、microSD读卡器和3.5mm音频口。

硬件配置上，它搭载着桌面级别的酷睿i9-9900K处理器，采用8核心16线程设计，可超频至5GHz，搭配NVIDIA RTX 2080显卡，性能爆表。其它方面，它可配备最高128GB DDR4-2666内存，三块M.2 PCIe SSD、一块2.5英寸机械硬盘，Killer 1650 Wi-Fi 6无线网卡和Killer E3000 2.5千兆有线网卡。

同时为了保障它的流畅运行，它配备微星独家新一代的Cooler Boost Titan散能设计，以笔电上前所未见的四风扇、十一支散热导管设计，在现场的也有其散热系统的相关展示。

为了纪念“Lighting闪电”品牌上市的第十个年头，微星在今年的台北电脑展上也带来了RTX 2080 Ti Lighting十周年纪念版。与普通版一样，它还是采用了三风扇设计，整体设计与RTX 2080 Ti Lightning Z也基本一致，不过配色从黑金变为了黑银。并且十周年纪念版还集成了非常炫酷的RGB灯效，两边的风扇每个扇叶都能都有独立的灯光控制系统，显卡顶部也附带了屏幕显示，可实时动态显示温度，时钟速度，风扇速度，电压，内存利用率或实时监控数据等。

除了新品外，微星也展出了Infinite A游戏主机、Optix MPG27CQ2显示屏，并在现场演示了三联屏所带来的炫酷游戏体验。