混合办公挑战转化成机遇 戴尔推出全新商用客户端产品及解决方案

作者：高志伟

【天极网笔记本频道】4月22日，戴尔举行主题为“智由办公 随我定义”的全新商用客户端产品及解决方案线上发布会，推出Latitude商用本、Precision移动工作站、OptiPlex台式机以及显示器、坞站等商用客户端全线新品，并拓展人工智能软件套件应用范围，为商务用户及企业提供了完善易用、智能安全的办公解决方案。

在发布会后，戴尔科技集团大中华区商用客户端解决方案事业部总监沈悦、戴尔科技集团大中华区商用客户端解决方案事业部资深产品市场总监温晓晖、戴尔科技集团大中华区商用客户端解决方案事业部商用笔记本资深产品经理郭鸿鸣、戴尔科技集团大中华区商用客户端解决方案事业部商用工作站资深产品经理汪志军、戴尔科技集团大中华区商用客户端解决方案事业部商用台式机资深产品经理陈志奕，接受了天极网等媒体的采访，围绕商用产品线相关问题做了进一步介绍。

完善、智能的办公解决方案

进入移动互联时代后，商务人士的工作半径不断地扩展，从办公桌延伸至咖啡厅、机场车站甚至是河边湖畔的长椅。由此带来的多样性工作场景不仅对商用终端的便携性、续航提出了要求，同时也需要更高效、易用的使用体验，保证用户在不同场景间无缝切换，灵活应对工作挑战。

沈悦表示：混合办公必定对IT设备提出不一样的需求，而且这种需求，即不同的办公环境或者多样化的办公环境也对整个市场形成了比较强的拉力。

所以PC产业成为数字化转型、混合型办公的受益者之一，从“冷饭”蜕变成“香饽饽”，其中也包括戴尔。据介绍，戴尔在2021年营收超过1000亿美元，同比增长17%;在PC市场方面，2021年戴尔位居全球PC出货量品牌榜单第三位，同比增长17.9%，出货量超过5930万台。而在快速增长的出货量中，戴尔全球商用PC出货量超过5300万台，日订单量达到17.9万个。

温晓晖还提到，需求的转变不仅对于IT设备有了更多需求，同时在混合办公场景下对于显示器等外设也有了更多需求，带动了显示器、周边设备市场销量的增长。

于是，针对现代化办公环境，戴尔打造了一套包括笔记本、台式机、显示器、外设以及软件、交付部署服务等完善的解决方案。

在终端侧，本次发布的Latitude商用本、Precision移动工作站、OptiPlex台式机，针对企业及商务人士不同的使用需求，提供了丰富的产品组合，从主流设备到高端旗舰，从轻薄生产力到专业创作工具应有尽有。与此同时，这些商用终端还有Dell Optimizer――戴尔智能调优软件的加持，可以提供更智能、易用、高效且安全的使用体验。

比如，Optimizer可以根据用户常用软件、系统工作模式，智能调度资源，让体验和任务执行更为高效;在网络连接方面，Optimizer可以智能识别最优网络，同时连接两个有线或无线网络以加快数据传输和下载速度，还能够减少缓冲，并降低最高30%的延迟;在商务人士重要的隐私防护方面，Optimizer不仅有智能感知，做到智能识别用户离开电脑后自动锁屏，还可以“发现”窥探你屏幕的有心人，并模糊屏幕内容，避免数据内容泄露;面对当下频繁的视频会议，Optimizer带来的智能降噪，可以提升通话质量，减少环境噪音的影响。

而且针对笔记本、台式机等不同形态的产品，Optimizer的智能调优也会有所侧重。比如在笔记本等移动设备中，还包括对于电池续航充电的优化。针对台式机，陈志奕介绍到重点针对性能调优、网络连接、办公及视频会议三个方面进行优化，提升用户体验。

不仅是软件功能，对于商用终端而言在落地成为生产力前，还有一个重要环节“交付部署”。特别是在远程办公成为企业员工工作模式的重要组成部分后，IT运维人员面临了新的压力。相比办公场景集中在公司内部，在远程办公、混合办公场景下，如果设备需要交付到员工手中，那么IT人员将不得不付出更多时间和精力，保证员工顺利使用设备以及确保达到企业对于设备、网络安全的要求。

在商用设备的交付、部署及管理方面，戴尔也做了很多准备。据沈悦介绍，采用直销模式的戴尔拥有可靠的供应链，同时更加了解用户需求，可以更好地预测产能并交付用户需求。同时戴尔为客户提供的是端到端的IT解决方案，通过更完备的服务，满足企业对于IT设备远程部署和管理的使用需求。例如，出厂就可以自动部署，完成对设备预装，让员工拿到设备后即开即用。同时，戴尔还提供了VMware WorkSpace One、PC版ProSupport的服务套件等工具，可以简化IT服务，实现更有效的部署及安全管理。

由内而外满足现代办公需求

戴尔不仅是针对现代化办公需求提供了“智”由办公解决方案，作为基石，产品方面戴尔也下了很多功夫打磨。比如升级最新一代硬件，提供更强劲性能;轻薄机身以及长续航满足移动办公需求;采用更现代化、简约的设计满足用户对于颜值的追求;打造包括显示、坞站、扬声器、耳机等在内的丰富外设。

深耕商用市场多年的戴尔在产品设计、创新方面也围绕用户需求展开。不仅是Latitude系列商用本在设计方面进行打磨，相对“传统”的台式机OptiPlex，也为企业、用户打造现代化办公场景进行了改良。例如，外观上关注前后面板设计，提升现代工业化美感;机箱严丝合缝的设计更具一体性;内部整洁、干练走线在免工具拆卸、维护时有让人耳目一新的感觉。同时多种尺寸的产品组合配合周边生态，OptiPlex也能做到灵活部署，如Micro主机可以与显示器“合二为一”，减少对于桌面空间的占用，打造整洁办公环境。

节能环保

近两年“双碳”成为IT行业关注的热点，诸多科技巨头都推出了节能环保相关举措。戴尔在环保方面的行动甚至更早一些，也有长期布局。沈悦介绍到，全新商用产品组合采用了更多可持续性材料，其中Latitude 5000系列中对可持续材料极具创新性的使用，如外壳中含21%生物基塑料;同时，全新Latitude笔记本电脑、Precision移动工作站和XPS 13 Plus的包装均采用100%可回收和可再生材料，未来将让更多产品外包装采用100%可回收和可再生材料。

温晓晖也表示，在助力节能环保方面戴尔围绕以下四个方面有很多投入：第一，产品采用可再生材料;第二，包装部分，在不影响运输或者使用安全的情况下，在尽量减少包装的同时尽量使用可回收的、环保的、可再生的材料;第三，戴尔产品拥有包括EPEAT认证，或者ENERGY STAR 8.0认证等等;第四，戴尔具有非常好的回收服务，以保证产品能够很好地回收起来，且不对产品有破坏。

写在最后

现代化办公模式对于IT设备的需求更为复杂，以往受到重视的生产力如今只是冰山一角，而以往“处在边缘”的摄像头、麦克风，甚至是网络连接，都成为了新的宠儿。可以说，在移动化、远程化、智能化的推动下，以商用PC为核心的IT设备正面临着新的挑战，当然也为产业链参与者带来了机遇。只是，想要提供符合混合型办公、灵活远程办公需求的解决方案，上游厂商必须创新和产品升级，比如戴尔选择了包含高品质、AI智能、齐全外设、服务在内的“套装”作为完备解决方案。

当然戴尔只是PC厂商或者IT设备生态圈的一员。其他厂商、品牌也同样在行动，无论是终端设备、软件功能，还是服务、品牌责任，都“卷”出了激烈竞争氛围。

对于企业、用户而言，上游厂商间的“内卷”显然是个好消息，为打造符合现代化混合办公需求的“第二、第三”办公空间提供了更多、更好的选择。那么接下来，戴尔等厂商还将带来哪些升级混合办公体验的新举措，就让我们数目以待吧。