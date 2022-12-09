i5还是i7？前缀其实没有那么重要

【天极网笔记本频道】自从英特尔推出酷睿系列以来，i3、i5、i7乃至之后才加入酷睿的i9都给用户留下深刻的印象。不过对于一些不了解硬件的用户而言，往往会根据前缀来选择处理器，虽然酷睿处理器前缀决定了型号的定位，但通常是针对同代产品而言。尤其是最近英特尔刚刚发布13代酷睿处理器，就有不少用户开始疑惑究竟是该买i5-13600K还是i7-12700K。

时至今日，英特尔已经发布整整13代酷睿，眼花缭乱的处理器型号同样让不少用户迷糊，虽然同样叫i7，但是i7-7700K和i7-12700K的的性能可谓天差地别，毕竟两者存在五年的硬件差距，所以并不能单纯依靠前缀来单方面判断一款处理器的性能。

那么对于刚刚迭代的处理器而言，相较上代能否实现越级性能的提升，就要具体情况具体分析。例如10代酷睿升级到11代酷睿，因为英特尔一直打磨14nm工艺，导致11代酷睿整体性能提升幅度较小，甚至功耗方面有些失控，出现11代i9性能不如10代i9的情况。

在英特尔痛定思痛之后，终于采用10nm Intel 7工艺打造12代酷睿，同时使用异构设计，大幅提升12代酷睿处理器的多核性能。那么在这些因素的影响之下，同样是迭代产品，11代的性能升级幅度与12代就不可同日而语。

而英特尔刚刚发布的13代酷睿，又在12代的基础上有了明显升级。 首先，i5-13600K采用14核20线程的设计，拥有6颗性能核以及8颗能效核，二级缓存高达20M，三级缓存也有24M，默认TDP为167W。而i7-12700K则是12核20线程，拥有8颗性能核以及4颗能效核，二级缓存12M，三级缓存25M，默认TDP为202W。

从参数上来看，i5-13600K与i7-12700K互有胜负，但是在R15跑分测试中，i5-13600K跑出3609分，而i7-12700K只有3241分，前者有着11.3%的性能提升。最关键的是，在性能提升的同时，i5-13600K的默认TDP要低于i7-12700K，这就意味着i5-13600K的能效比要更加优秀，且性能也更加强劲。

而同样的情况放在i5-11600K中，虽然性能超越上一代i5-10600K，但是距离上一代i7-10700都有不小的差距，更何况i7-10700K。但是12代的i5-12600K由于性能的大幅提升，不仅超越i7-11700K，甚至性能已经高于11代i9和10代i9。这种程度的性能提升显然是极其不正常的，也能看出之前的11代酷睿有多拉胯。

尤其是13代酷睿性能提升同样不小的情况下，i5-13600K的竞争力不容小觑，不仅超越上一代的i7-12700K，甚至距离i9-12900的性能也十分接近。对于从性能角度出发的用户而言，i5-13600K的性能优于i7-12700K，并且更低的TDP也能让出更多电源给到显卡，两代通用的主板也降低了整体配置的价格，作为次旗舰芯片，i5-13600K相当出色。

所以英特尔13代酷睿处理器算是将科技行业买新买不旧的理念诠释地淋漓尽致，不过最重要的还是具体情况具体分析，如果购买i5-13600K只是为了做做表格看看视频，那么前几代i5同样可以轻松应对。所以明确用途和需求非常重要，建立在需求之上，再去考虑相应的性能选择对应产品，基本上就不会有太大问题。

目前i5-13600尚未发布，i5-13600K散片的价格也在2000元出头，与i7-12700价格一致且低于12700K，那么i5-13600K毫无疑问是目前最值得购买的高性能i5产品。