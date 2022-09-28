可滑动笔记本原型机！英特尔与三星联合开发

作者：夏初

【天极网笔记本频道】在刚刚结束的英特尔On技术创新峰会上，三星集团旗下的Samsung Display推出了一款17英寸的“可滑动”电脑原型机，这款原型机能够以水平滑动的方式从最小的13英寸展开到17英寸。三星表示计划将PC和平板电脑中的滑动屏幕品牌命名为Slidable Flex。不过目前考虑到这款笔记本仍为原型机，三星和英特尔都没有透露它什么时候会作为正式产品上市。

Samsung Display首席执行官崔周善在现场展示了这台设备，他宣布这是世界上第一台17英寸可滑动的个人电脑显示屏，这款设备将满足消费者对更大屏幕和便携性的各种需求。崔周善还表示，目前在PC上的“可折叠形态最终将消失”。三星目前已经在可折叠屏幕设计上做了不少探索，现阶段已经有发展出一定的成熟技术，因此接下来将会着手探索诸如卷轴屏之类的不同形态屏幕设计，藉此创造更多笔记本电脑的可能性。

这么看来，三星对笔记本产品形态的研判得出了与手机不同方向的结论。对于PC产品，三星更倾向于这种滑动技术而不是手机领域的可折叠技术。

英特尔首席执行官帕特・基尔辛格表示，可滑动的PC设备将满足大屏幕和便携性的需求。它展示了构建在柔性塑料基板上的OLED显示技术的可能性。

英特尔多年来一直在尝试新的PC形态，而新形态迫切需要软硬件与生态来配合才能够展现最大的优势，Trendforce分析师Boyce Fan肯定了滑动屏作为创新的尝试，但就目前来看整块屏幕是否能根据用户场景调整而改变依然是关键，他认为短期内这种屏幕不太能取代传统的翻盖式笔记本。