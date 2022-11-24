神舟战神T8游戏本评测：12代酷睿i5-12500H+RTX 3060，超值！

【天极网笔记本频道】此前天极网已经为大家介绍过多款高性能、旗舰级游戏本，在12代酷睿、RTX 30系显卡等全新配置的助力下，无论是2K级游戏，还是影像内容创作都能轻松应对。

今天再为大家推荐一款搭载12代酷睿i5-12500H、RTX 3060，拥有16英寸2.5K分辨率高刷屏的游戏本，神舟战神T8-DA5NP+(下文简称：神舟战神T8)。高性价比是神舟战神T8的一大亮点，很适合想要升级游戏体验且预算有限的玩家们。

12代酷睿i5-12500H加持，可游戏可创作

神舟战神T8搭载了英特尔12代酷睿i5-12500H处理器，拥有4个性能核、8个能效核，共12核16线程，三级缓存18MB。性能核基础频率2.5GHz，最高睿频频率4.5GHz;能效核基础频率1.8GHz，最高睿频频率为3.3GHz，TDP 45W。

作为12代酷睿最重要的升级之一，全新高性能混合架构实现了单核多核性能同步升级，因此不仅在游戏场景下可以凭借更高主频保证更高帧数，面对游戏+录制/直播、内容创作等需求时，12代酷睿配合英特尔硬件线程调度器、Windows 11，可提供更高的多任务执行效率。因此，在游戏同时还需要推流、打开网页或社交通讯工具等场景中，12代酷睿的表现相当不俗。

通过CPU-Z、CINEBENCH R20/R23、GeekBench 5等软件进行酷睿i5-12500H理论性能测试，结果如下。

可以看到对比锐龙7 5800H，酷睿i5-12500H的单核性能领先可以达到20%以上，对比锐龙7 6800H领先也达到了10%以上。同时，多核性能方面同样是16线程，酷睿i5-12500H凭借“核多力量大”的优势，最高领先锐龙也在20%以上。

通过3DMark CPU Profile进行测试，结果如下。

相比锐龙7 5800H/6800H，酷睿i5-12500H在单核、双核测试中均占据优势。所以无论是游戏，还是内容创作，酷睿i5-12500H都有一战之力。

内存方面，神舟战神T8并未配备全新DDR5，而是16GB DDR4 3200MHz双通道。虽然读写性能不及DDR5，但对于玩家而言性价比更高一些。存储方面，该机搭载了512GB PCIe 4.0 SSD。建议在购机后，自行进行存储扩容，不然面对体量越来越大的游戏及影像素材文件，512GB很快就会让人捉襟见肘。

显卡方面，神舟战神T8搭载了RTX 3060独显，拥有6GB GDDR6显存，规格如下。

通过3DMark进行性能测试，结果如下。

神舟战神T8还支持独显直连、混合模式，据介绍开启独显直连后部分游戏中帧数可以提升20%以上。

另外，神舟战神T8预装的控制中心可以实现智能监控、状态管理、键盘背光调节、智能撒热控制等功能，在不同的使用场景中兼顾静音续航与性能。

游戏+生产力实测

看过理论性能测试，下面进入实战环节。选择《CS:GO》、《永劫无间》、《魔兽世界》、《F1 22》、《古墓丽影：暗影》、《刺客信条：奥德赛》、《极限竞速：地平线5》等11款游戏在高画质下，分别选择1920x1200、2560x1600分辨率进行测试，结果如下。

可以看到及时在2K高画质下，凭借12代酷睿i5以及RTX 3060显卡，神舟战神T8仍旧能够提供流畅的帧数，平均帧数脚本都能达到60以上。

特别是在电竞网游中，凭借12代酷睿i5高睿频以及出色的多核性能，保证更高帧数的同时，也可以让玩家享受更畅快的“游戏+直播”等多任务体验，兼顾游戏内容创作者的使用需求。

光追方面，以《古墓丽影：暗影》进行测试，在2K分辨率、中画质、中等光追设定下，将DLSS设置为“平衡”，平均帧数可以达到114。所以想要更逼真光追特效也有足够的调整空间给到玩家。在一些不需要高帧数的游戏中，可以在60左右的帧数下享受更出色的画质。

通过CrossMark进行综合性能测试，结果如下。

对比锐龙7 5800H，酷睿i5-12500H综合成绩提升了46%，反应能力直接翻倍。因此在游戏、程序启动等场景下，效率更高。即使对于锐龙7 6800H，酷睿i5-12500H有全面领先。

通过PCMark 10进行综合性能、应用程序性能测试，结果如下。

进行Adobe PS/PR/AE，Blender BenchMark、WebXPRT 4等生产力性能测试结果如下。

在生产力性能方面，神舟战神T8的表现同样出色。同时，在12代酷睿的推动下，用户在剪辑视频同时，编辑照片、文档等同步多任务处理，也更胜一筹，从而系统也将更加流畅，效率更高。

外观+屏幕

神舟战神T8的外观设计相比其他品牌的游戏本只能说中规中矩。机身A面除了Hasee logo外，还有两条配备背光灯的腰线，风格朴素硬朗。

神舟战神T8的26.1mm厚度、2.24kg重量，在便携性反面的表现就稍差一些。

神舟战神T8配备了一块分辨率外2560x1600的16英寸165Hz高刷屏，支持100% sRGB广色域。这种屏幕规格也是今年游戏本的主流配置之一，在12代酷睿和RTX 3060的带动下，包括电竞网游和3A大作都可以在2K高画质下解锁更顺畅的游戏体验。

再配合NVIDIA的DLSS 2.0技术，即使是开启光追后，游戏也不会成为PPT，对于想要解锁沉浸感的玩家而言，值得尝试。

配备数字小键盘的全尺寸键盘支持单区多彩背光，并非半高设计的方向键是个亮点。键盘下方更大尺寸的触控板使用方便。

接口配置

神舟战神T8提供了齐全的接口，在左侧依次为电脑锁孔、USB 3.2 Gen1、USB 2.0以及耳机麦克风接口。

机身右侧分别为Micro SD卡槽、RJ-45网线接口。

机身后端分别为USB 3.2 Gen2(Type-C)、HDMI、mini DP 1.4以及电源接口。

齐全的外部接口可以轻松扩展外设，神舟战神T8的双内存、双SSD(M.2)插槽也能满足玩家的扩容需求。只需要取下D面保护壳就可以进行升级了，基本没有门槛。

这里也顺便提一下神舟战神T8的散热。得益于较大尺寸的机身，神舟战神T8的散热用料很足――双风扇、5铜管的散热模组，配合均热板、四出风口，在游戏、内容创作等高负载场景下也有可靠稳定性。

神舟战神T8在CPU单烤测试中，CPU功耗稳定在75W左右，温度约97℃;在GPU单烤测试中，显卡功耗大概在130W，温度约86℃;在CPU+GPU双烤测试中，整体功耗在150W-155W左右，其CPU平均温度约85℃，GPU平均温度约87℃。

机身温度方面，C面的WASD键盘高频使用区域在30℃上下，掌托处则在26℃左右，高温区域主要是C面中部靠上部分，最高约47℃。

高性价比游戏本

对于多数游戏玩家而言，12代酷睿i5+RTX 3060的组合更具性价比，选择神舟战神T8可以花费更少的预算便提升游戏体验。与此同时，凭借12代酷睿高性能混合架构带来了的单核、多核性能提升，以“核多力量大”的优势，不仅对比上代酷睿提升显著，甚至较全新锐龙7也并不多让，配合2.5K大屏，提供了高效生产力。

如果说神舟战神T8还有哪些不足之处的话，一方面是外观有些普通，且512GB硬盘需要多数用户进行主动扩容。另一方面则是标配的180W电源，对于酷睿i5+RTX 3060的组合，升级200W或者更高一些规格，则更加稳妥一些。