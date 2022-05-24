一面轻薄一面狂野 联想拯救者Y9000X及家族新品发布树立电竞新标杆

作者：夏初

【天极网笔记本频道】北京时间5月24日，联想正式举行联想拯救者Y9000X及家族新品发布会。全新拯救者Y9000X 2022携轻薄电竞理念卷土重来，更轻薄的机身设计但在硬件方面依然保持不妥协的高性能，进一步为轻薄电竞本树立新标杆。

Y9000X 2022

拯救者Y9000X 2022采用了16.9mm超薄金属机身，整机重量仅约2.18kg。搭载第12代英特尔酷睿i7处理器，拥有14核心20线程，单核与多核性能较上一代显著提升，野兽模式下性能释放可达80W。

Y9000X 2022拥有约93.3%的屏占比，屏幕显示采用高分高刷高速响应的G-SYNC电竞屏，同时有着高色域和500nlts高亮度，支持硬件低蓝光和DC调光，平均Δe<1，支持HDR400高动态显示范围，能够在165Hz/60Hz刷新率间切换。

屏幕为16:10黄金比例、2560×1600高分辨率;屏幕拥有100%sRGB高色域、10bit色深、X-Rite色彩管理。

Y9000X 2022采用了99.99Wh大容量电池，续航时间大大增加。在230W原装适配器之外，拯救者C135适配器对Y9000X 2022进行了特别调优，用户携带重量降低了大约500g，体积缩小约62%，很好的平衡了性能以及便携性，30分钟即可充满70%电量。拯救者Y9000X 2022定义轻薄电竞本全新基准。整机重量约为2.18kg。

Y9000X 2022轻薄外观下的电竞狂野之心，搭载第12代英特尔酷睿i7处理器，最高可搭载NVIDIA GeForce RTX 3070显卡，支持独显直连，支持Dtnamic Boost 2.0，全功率释放可达100W，支持光线追踪技术。

拯救者Y9000X 2022采用了霜刃Pro散热系统4.0，采用全区进出风系统合理控制机身表面温度。0.15mm超薄扇叶涡轮增压风扇提升风量，260片超薄铜质散热鳍片和5x高性能复合式热管快速导热，配合多颗温度传感器，打造了更加智能的散热系统。

噪音控制更加严格，高负载下键盘温度得到优化。实际功耗表现方面，整机散热性能大幅提升，用户能够以2.5K高画质畅玩3A大作。

Y9000X 2022接口众多，设有雷电4、全功能USB-C、3×USB-A接口、SD卡读卡器、3.5mm耳麦接口和HDMI2.1接口，不必携带转换器。一步式电源指纹识别，一键开机解锁操作，配合Modern Standby大幅缩短唤醒时间，2秒进入状态。1080P摄像头和专属电控开关，带给用户更高清的视频体验和更放心的隐私保护。

Y9000P 2022冰魄白新配色，冰蓝色键盘背光;Y7000P 2022星耀银新配色。

拯救者显示器Y25

本次拯救者还带来了一款Y25专业电竞显示器。24.5英寸电竞黄金尺寸，兼顾显示细节以及玩家反应时间。280Hz超高刷新率配合0.5ms MPRT响应时间，带来流畅视觉体验。

178°广视角、120% sRGB色彩空间、99% sRGB色域和HDR 400高动态显示范围，让画面更加真实和震撼。

联想硬件原生低蓝光技术在降低蓝光的同时还保证无色差不泛黄。

拯救者IP新品

拯救者家族配备专属生态IP，众多IP周边可供选择。

同时，Y9000P 2022冰魄白和Y7000P 2022星曜银也在本次发布会上正式发布。另有专属生态IP产品，包括拯救者K7机械键盘、H5无线耳机、笔记本A面贴膜、以及拯救者2022款T恤等。产品丰富，性能强大，联想拯救者再一次为轻薄电竞树立标杆。