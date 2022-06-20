ROG枪神6 Plus超竞版好价可入 GeForce RTX™ 3080 Ti助力强者致胜

作者：夏初

【天极网笔记本频道】ROG枪神系列再迎机皇。枪神6 Plus超竞版携NVIDIA® GeForce RTX™ 3080 Ti笔记本电脑GPU强势来袭。Intel® Core™ i9-12900H处理器配合NVIDIA® GeForce RTX™ 3080 Ti笔记本电脑GPU将带来前所未有的移动端性能释放，强者致胜，所向披靡。

首先，ROG枪神6 Plus超竞版最为引人注目的莫过于搭载了NVIDIA® GeForce RTX™ 3080 Ti笔记本电脑GPU，它将为枪神6 Plus超竞版提供当前移动端天花板级的GPU算力。GeForce RTX™ 30系列笔记本电脑GPU拥有强劲性能，备受玩家和创作者青睐。该系列采用NVIDIA第二代RTX架构――NVIDIA Ampere架构，能够为用户带来尤为逼真的光线追踪效果和NVIDIA DLSS等先进的AI功能。由AI赋能的全新Max-Q技术，令笔记本电脑更轻薄更强大。

具体来说，NVIDIA推出的GeForce RTX 3080 Ti笔记本电脑GPU首次将旗舰级80 Ti GPU 带入笔记本电脑，同时配备笔记本电脑有史以来最快的GDDR6显存，其性能比台式 NVIDIA TITAN RTX™更强劲，笔记本用户能够在移动设备上首次体验到媲美桌面级设备的强大算力。光线追踪技术进一步升级，第二代RT Core能够实现更强的光线追踪效果，带来身临其境的游戏画面。

NVIDIA DLSS是由Tensor Cores提供算力支持的一项突破性AI渲染技术，可让笔记本电脑在同等功耗下展现出更强大的性能。进一步提升游戏帧数，带来更加丝滑流畅的游戏画面。

在NVIDIA DLSS技术的支持下，搭载GEFORCE RTX 30系列笔记本电脑GPU运行《永劫无间》都获得了显著的性能提升，更高帧率，更佳画质，帮助玩家们无拘畅游，勇攀天梯!

通过DLSS技术，《我的世界》中国版RTX版性能提升最高可达2倍以上，可为每个GeForce RTX玩家提供1920×1080分辨率下高于60 FPS的游戏体验，并实现前所未有的图像质量。GeForce RTX 3080 Ti甚至可以在4K分辨率下以超过60 FPS体验具有光线追踪效果的《我的世界》中国版，效果拔群。

ROG枪神6 Plus超竞版所搭载的GeForce RTX™ 30系列笔记本电脑GPU可支持Dynamic Boost动态增强技术，配合ROG Boost 2.0能够实现满功耗的性能释放。支持“双显三模”显卡切换――独显输出、混合输出及集显模式。独显输出模式下能够让独显将图像帧直接输出到屏幕，充分发挥GPU的性能;混合输出模式则能够自动平衡性能和续航;集显模式则完全屏蔽独显，能够大幅延长续航时间。

ROG枪神6 Plus超竞版搭载ROG独家冰川散热架构2.0增强版，拥有双风扇四风口+定制真空腔均温版的散热布局，CPU及GPU均导入ROG与暴力熊合作开发的新一代液态金属化合物，至高降低CPU温度约14℃。在键盘的WSAD和回车键周围，还增加了CoolZone辅助进气口，发热区域远离掌托，用户操控更为舒适。

ROG枪神6超竞版拥有极为高素质的屏幕。ROG枪神6 Plus超竞版搭载17.3英寸、2.5K分辨率、100% DCI-P3广色域的赛事级电竞屏，支持240Hz刷新率和3ms疾速响应时间，配合支持Adaptive Sync技术，让画面更顺滑，操控更跟手。同时支持杜比视界以及DC调光。2TB PCIe 4.0×4 SSD配合32GB+32GB DDR5-4800MHz内存实现高速存储系统。

整体来说，ROG枪神6 Plus超竞版在NVIDIA® GeForce RTX™ 3080 Ti笔记本电脑GPU加持下实现了媲美桌面级的图形表现，在一众高配配件的强势堆料之下，这款笔记本势必成为2022年高端电竞本的代表作，发烧级、骨灰级玩家一定会被这款致胜强者所吸引。

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