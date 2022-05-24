2022联想消费生态轻薄新品发布会举行 YOGA&小新全面上新

作者：夏初

【天极网笔记本频道】北京时间5月24日，联想正式在线上举行2022联想消费生态轻薄新品发布会，发布了全新升级的YOGA Life家族系列产品以及联想小新系列，十数款新品争奇斗艳，能够覆盖不同领域、不同用户群体。联想表示，“经过10年的技术升级与产品迭代，YOGA已经成为了PC行业的代表，以领先科技、创新应用持续为用户带来全新体验，是‘超智能电脑’的代表产品，引领PC行业的发展。”

联想为YOGA全新设计了DNA，提出“颜值只是结果，起点始于对人性的关怀”的说法。

以YOGA Air 14c为例，不同于以往有棱角的设计，这款机型采用了有温度的极简主义风格，更为柔和也更符合YOGA Air系列轻薄的特色。

在制作工艺方面，为了让产品拥有超越材料本身的高端感，YOGA Air 14s和YOGA Air 14c都采用了侧边高亮抛光处理工艺。YOGA Air 14c在笔记本行业首创采用大尺寸、高难度镜面抛光工艺，仅侧墙部分的外观效果处理就多达10道工艺步骤。

全新定位 从心出发 YOGA Life自在不设限

2022年的YOGA家族笔记本形成了三条产品线，分为Air系列、Pro系列和数字系列。联想通过这三个不同的系列，Air系列呈现着YOGA不断探索科技与美学融合的初心，是时尚、轻盈和独特的代表。Pro系列则体现着YOGA对科技力和产品力追求极致的初心，是性能、强悍和创造的典范。数字系列也传承了YOGA十年来对高品质孜孜不倦的追求。

YOGA Air 14s

这是业内首款3D曲面玻璃顶盖笔记本，被称为颜值天花板。采用PURE SIGHT超感屏，支持PURE DELIGHT悦己体验，集智慧感知、随感交互、清晰交流、省心无忧四重体验于一身，能够为用户带来全方位的舒适体验。同时，这款笔记本支持杜比全景声，内嵌跑车级宝华韦健扬声器，沉浸式影音体验拉满。

YOGA Air 13s Carbon

YOGA Air 13s Carbon采用了碳纤维、镁铝等高端材料，轻至984g，比一本艺术画册还要轻。搭载最新第12代英特尔酷睿处理器，配备2.5K 90Hz PURESIGHT超感屏，续航长达8.3小时。

YOGA Air 14c

YOGA Air 14c支持360°自由翻转，能为用户解锁各种办公姿势。常规模式下，指纹解锁便捷办公;平板模式下，随时随地纪录绘画，灵活完成各种PPT;帐篷模式下，通过外接拓展，便捷展示办公文件和网页资料;分享模式下，灵活的形态让交流变简单。

YOGA Pro 14s

YOGA Pro 14s，采用一块3K 120Hz极致窄边框全面屏，带来了92.5%的超高屏占比。值得一提的是屏幕经过专业出厂校色，保证用户能够体验到绝佳的色准表现。

联想官方表示，强大的性能增强引擎――X Power使搭载i5处理器的14.5英寸YOGA Pro 14s表现比某些17英寸笔记本搭载的i7都强，这款笔记本能帮助用户高效地处理任何工作，在视频剪辑和图片创作中更能展现实力。

联想为款YOGA Pro 14s定制了全球唯一的LPDDR5-6000MHz超强内存，含有多项技术创新并制定了业界新规范，有效提升集显模式下的性能表现，例如常用的图像批量导出场景速度可以提升10%以上。

YOGA Pro 14s还提供了独立显卡的配置，最高可搭载 RTX 3050显卡，55W性能释放，支持RTX加速。联想甚至将独显直连模式也带到这款笔记本上，使游戏性能最多可以提升30%左右。

除PC产品外，联想YOGA多款消费生态产品也正式发布，包括YOGA 7000智能投影仪、YOGA Life V7无线吸拖一体机、YOGA双肩包、M5无线鼠标、L5无线充电台灯、YOGA桌上增高支架等。

YOGA 27高能多维一体电脑

YOGA 7000智能投影仪

联想YOGA 7000智能投影仪的亮度提升到了2400安士流明，搭配欧司朗LED光源，白天也可以清晰地观看200寸高清巨幕。同时，物理层面的光学变焦能通过10片ED玻璃镜头模组实现画面的无损缩放，较近距离也能投出更大画面。还配置了0.47 DMD大尺寸芯片、EEP智能画质引擎2.0以及4K级的MEMC运动补偿，能够为用户带来身临其境的高清画质。

YOGA Life V7无线吸拖一体机

YOGA Life V7无线吸拖一体机采用5000mAh的专业级电芯，支持清洁面积高达270平方米。这款产品配备了0.9升的清水和0.8升的污水两个超大容量的水箱，清洁的时候不用二次加、换水。自带的热风烘干功能，即拖即干。

YOGA Life V7无线吸拖一体机搭载全向激光探污系统，8000转强劲无刷电机能轻松解决多种清洁难题。独特防缠绕技术在用户清理毛发时不需要停下来清理滚刷。

YOGA周边产品

联想小新

今年是小新诞生的第8年，联想表示，小新将继续和新玩家们玩在一起发展生态、优化体验、打破次元，打造更多潮能打的科技潮品!

小新笔记本2022系列共有三大跨越式升级，分别为外观、平台和智能应用。

联想小新采用了联想自研铝材，手感丝滑，质感极佳;小新全线键盘采用联想独有的微笑键帽设计，键帽下弧美观且辨识度高，两段式回弹曲线设计，回弹手感优异，在跨键输入时不用担心串键，提高输入准确度。

2022款小新笔记本家族搭载全新英特尔第12代酷睿处理器，大小核异构设计可以带来翻倍的性能体验。其中小新Air 14 Plus和小新Pro16还有AMD新平台可供选择，集成显卡性能大幅提升并兼顾续航。

小新笔记本家族全线预装了“联想智能引擎”，包括除了为小新笔记本量身定制的PC算力智能调度功能之外，也通过软件对电脑硬件进行智能管理。常用的FN+Q模式切换、麦克风降噪、拾音模式切换、开盖开机等贴心功能的快捷设置与个性化调节更为便捷、高效。

除了小新笔记本全系列共有三大升级亮点外，Pro系列的两款重磅新品――小新Pro16和小新Pro14，2022款继续强势表现，展现旗舰性能。

小新2022年的Pro系列全线升级到了120hz。小新Pro16在保持高刷新率的同时增加硬件芯片级校色。首创笔记本行业芯片级硬件校色，ΔE小于1.5，支持更多的专业设计使用，响应时间低至5ms的电竞级别，这在轻薄本领域十分罕见。

FN+R组合键一键自由切换刷新率，使高刷顺畅体验与长续航能够兼得。

小新Pro16的AMD版本支持独显直连，热切换不需要重启，在轻薄本中也是独一份。

小新Pro16担纲大屏轻薄全能本，而全新的小新Pro14则是性能小钢炮。

小新Air系列

小新Air14和Air15继续主打轻薄高颜值。除了外观的升级以外，在原有丰富接口的基础上又新增一个全功能Type-C，实现2A2C、HDMI、读卡器、3.5mm耳机口的丰富I/O。日常学习办公无需再购买拓展坞，更加轻装简行。

全新的小新Air 14 Plus升级了AMD标压处理器，采用AMD锐龙6000系HS creator edition CPU，具备高性能和长续航两个核心要点。性能释放由30w提升到35w，进一步提升性能保证用户学习和办公使用。

全新的FN+Q功能使用户可以自由在野兽、智能和节能模式间任意切换。节能模式通过后台自动优化系统能耗，从而延长续航时间，使用过程中获得更加安静的舒适体验，这也是深夜学生党会喜欢的设计。

小新平板

新一代国民平板――联想小新Pad 2022，配备10.6英寸全贴合LCD屏幕，2K分辨率，通过了莱茵硬件级低蓝光认证，同时还增加了墨水屏般的阅读模式。

外观依然采用了撞色设计，还增加了深空灰和静湖蓝两种配色供大家选择。7.45mm的厚度，465g的重量，无论外出还是手持追剧都非常的趁手。

小新一体电脑Pro系列

小新一体电脑Pro系列搭载了全新的第12代英特尔酷睿标压处理器，有i5和i7可选。双11厘米大风量风扇强大散热，可以支持最高145W瞬时功耗，并且有着持续100W以上的稳定释放。小新Pro的12700H相比台式机的12700提升30%的性能。另外，小新Pro采用了DDR5 4800高频内存，全系标配1TB SSD。

小新周边

小新家族还为大家带来了很多周边产品，例如笔记本保护膜、平板保护壳、TCI联名手提内胆包、多色蓝牙鼠标Plus和双肩包以及KH联名款T恤和随行杯等等，潮酷玩家就选小新。

联想小新520智能投影仪

小新也开始涉足更多智能生态领域，小新520智能投影仪正式发布，因为外观丝滑酷似巧克力，所以又叫巧克力投影。搭配着醇厚的音效和强劲的配置，能带来回味无穷的畅快观影体验。

小新520提供午夜黑巧和浓情白巧两种配色，机身轻薄小巧，厚度只有4.8厘米，在家中可以随意摆放和移动，外出时也能随手揣进包里。配备智慧深感视觉系统，支持无感自动对焦、自动梯形矫正、智能画幕对齐、智能避障等功能，投影更方便。

小新520搭载Amlogic旗舰级处理器T982，拥有极速算力并搭载先进的软件算法，让画面的呈现质量得到大幅提升。该机在硬件上还配备了主流DMD芯片、WiFi6、蓝牙5.2以及2+32GB的超大存储，这些都成为性能保证。

画质方面，小新520在全高清分辨率的基础上还支持8K解码，覆盖120% sRGB广色域。独创的EEP画质增强引擎2.0进一步提升小新520的色彩表现和图像质量。小新520采用了丹麦VIFA声学系统，拥有Dobly Audio和DTS双认证以及DSP动态调节算法加持，尽享醇厚音质。

联想小新全系列单品不仅在产品本身做了升级优化，同时实现了家族产品间的多屏互联，高效协作、从10寸到100寸的全视野覆盖为联想小新用户在不同场景下的使用需求提供了更多可能性。

本场发布会涵盖产品形态广阔、品类齐全，全面覆盖笔记本电脑、一体机、投影仪、选件、自主IP、联名跨界、圈层潮玩等丰富产品与场景，证明联想已经完成了由单一产品向更加丰富的场景化生态系统布局的转变。联想进一步深化YOGA与小新两大产品集群，并且从用户需求升级与消费市场转型的洞察出发，在科技生态赛道上实现全领域推进。如果有朋友对已经发布的产品感兴趣可以去预定下单，也让我们期待联想消费在未来的作为。