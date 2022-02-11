华硕天选3发布：可选12代酷睿或AMD锐龙6000系列，支持双显三模首发价6499起

作者：高志伟

【天极网笔记本频道】2月11日晚，在“天选同萌 秀出高能”华硕天选2022新品发布会上，华硕天选3、天选3 Plus以及天选air一同发布。新品在延续二次元画风的同时，凭借新一代CPU、GPU加持，带来了更强劲的性能及体验。

天选家族新品提供了丰富的配置选项，包括英特尔12代酷睿i7-12700H、i5-12500H，AMD锐龙7 6800H，RTX 30系显卡，全新DDR5内存以及多种屏幕尺寸。产品的详细售价如下，其中华硕天选3首发价6499元起，华硕天选3 Plus首发价8499元起，华硕天选air首发价7499元起。

本次华硕天选新品发布会“打破次元壁”，带来了浓浓的“天选画风”，天选姬与人气虚拟偶像女团A-SOUL的互动彰显了天选品牌的独特。

当然作为本场发布会的主角，多款新品更让人眼前一亮。

华硕天选3仍旧是魔幻青、日蚀灰两种配色，但机身尺寸减少4.5%，重量轻至2.1kg。月光银配色的华硕天选air则在便携性方面更胜一筹，重量减少至2kg左右。

屏幕方面，华硕天选3及天选air搭载2.5K 165Hz 100% DCI-P3专业广色域15.6英寸全能屏，支持165Hz刷新率、Adaptive-Sync技术，同时满足内容创作及游戏娱乐需求。华硕天选3 Plus则配备了17.3英寸全高清屏幕，支持360Hz高刷新率、100%sRGB色域。另外，天选3系列全系使用DC调光，无频闪。

在配置方面，华硕天选3系列以及华硕天选air均搭载了新一代硬件。其中，性能更强的华硕天选3以及华硕天选3 Plus不仅可以搭载12代酷睿i7-12700H或AMD锐龙R7 6800H处理器，还可配备功耗达到140W的RTX 3070显卡。搭配天选TX BOOST功能，可实现在增强模式下自动超频。天选3还为玩家配置2个8GB共16GB DDR5 4800MHz内存及512GB NVMe PCIe4.0固态硬盘(双内存、双M.2插槽，可扩展)，配备90W大电池且支持快速充电。

此外，华硕天选新品还可支持独显输出、混合输出、集显模式组成的“双显三模”自由切换，能够在不同场景下平衡功耗与续航。特别是对于有移动体验需求的用户而言，可选择搭载酷睿i7-12650H(10核16线程)、105W功耗RTX 3060/3070的天选air，能够在移动体验、多场景切换时解锁更出色使用体验。

接口方面，华硕天选3系列提供2个USB 3.2x2 Type-A、1个雷电4、1个支持DP 1.4的USB C、1个HDMI 2.0b、1个RJ45网线接口以及耳麦合一接口。

当然，不仅是性能，在散热方面华硕也做足了功课。其中天选3采用了升级的冰川散热系统，配备双风扇、四出风口、五铜管。另外，其A面梯形切口可提高空气交换效率，带来约25%的散热效能提升。D面采用多路进风优化风道，C面键盘区域采用CoolingZone键盘进气设计，即能增加内部进气量，同时能降低键盘表面温度。

除了硬件升级外，天选姬桌宠也“进化”了，不仅支持趣味对话云、散步模式、定制化的用户设定闹钟提醒及系统状态检测等功能，还在基础互动的基础上增加了节日互动，丰富用户的使用体验。

上市时间方面，华硕天选3及天选3 Plus酷睿版已经在2月11日22点全渠道正式开售;天选3及天选3 Plus锐龙版、天选air则将于2月12日凌晨0点在京东商城开启预约。