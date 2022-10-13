寒意在大公司之间传递 全球PC市场怎么了

【天极网笔记本频道】全球PC市场正在步入放缓时期。日前，多家市场调研分析机构发布第三季度全球PC市场研究报告，显而易见的是这些数据并不乐观。市场增长放缓令部分大公司迫切寻找破局之策，发掘新的增长点。例如英特尔就计划削减数千名员工以降低成本，寻求通过精简公司来实现目标;此外该公司还在试图通过发布新的PC处理器和显卡来重新占领市场。其他PC相关行业的各位巨头们也都不太好过，裁员的裁员、降预期的降预期，2022年的全球PC市场到底发生了什么，我们一起来看。

暖秋之后凛冬已至

2021年是全球PC市场几年来最光鲜亮丽的一年。疫情影响下的全球PC市场先是剧烈震荡，供应链产能降低、芯片短缺带来了一个艰难的时期，但是随着疫情常态化，消费电子行业逐渐迎来了回暖。在疫情影响下，越来越多的企业开始居家办公、线上办公，学生开始进行网课的学习。一时间PC、平板需求量剧增。

市场调研机构Strategy Analytics在今年二月发布的研究报告显示，全球笔记本电脑出货量在2020年达到高点后，在2021年依旧同比增长19%。除了消费级PC，商用PC需求在2021年第四季度依旧保持强劲。

经过了2021年的强势上扬，全球PC市场在2022年迎来了阵痛。Canalys的统计数据显示，2022年第三季度全球PC出货量直线下降，整体销售额下降了18%。IDC给出的数据也并不乐观，2022第三季度全球PC销售额下降了15%以上;类似的调查结果也出现在也市场调研机构Gartner的报告中，数据显示同一季度的全球PC出货量下降了19.6%，创下20年来的最大跌幅。

IDC公布的数据显示，第三季度全球PC总出货量为7430万台，高于第二季度的7130万台，但低于第一季度的8050万台。联想以22.7%的份额依旧位列第一，但出货量同比下滑了16.1%;惠普和戴尔分别二三位，出货量较去年同期分别下滑了27.8%和21.2%;华硕排名第五，占据7.5%的市场，出货量同比下滑了7.8%。

如果说有哪家是对出货量满意的，大概只有苹果。这家科技公司以13.5%的份额位列第四，出货量较去年同期大增40.2%，成为前五中唯一实现同比上涨的厂商。但是一家的增长难掩整个PC市场的颓势。

凛冬已至，整个PC市场都展现出了不景气，作为上游厂商的英特尔同样也受到了剧烈冲击，选择裁员收紧开支降低成本或许是最简单直接的方式。

需求疲软、售价上涨反映在市场层面

整体来说，第三季度的PC行业数据呈现出明显的消费疲软特征，尤其是消费和教育市场的疲软现状加剧。正如前文数据提到的那样，联想、惠普和戴尔等PC大厂都受到了个人电脑销量大幅下降的影响，而个人电脑处理器需求的急剧下降也对各厂商的收入产生了负面影响。

不利的宏观经济和行业因素，包括高通胀、利率上升和庞大的渠道库存削弱了个人电脑市场的增长势头，这一影响很可能将持续到2023年。从企业层面来说，IT方面往往是企业支出的大头。全球通货膨胀以及诸多不确定性挑战对于商用PC的影响也很明显，加重了企业对于前景的悲观预期。越来越多的企业在IT方面的支出决定更为谨慎。

常年关注PC产品平均售价(ASP)的IDC在报告中指出，由于零部件供不应求、物流成本上升，PC产品的平均售价已经连续五个季度上涨，今年第一季度更是达到了910美元的峰值，为2004年以来的最高水平。然而这一指标在第二季度开始出现下滑，IDC认为这是市场出现衰退的表现，厂商只能通过降低产品价格来维持出货量。

Gartner分析师北川美香子得出了类似的结论，“本季度的出货结果可能标志着PC市场的历史性放缓，”她表示，虽然供应链受干扰的情况终于缓解，但鉴于PC需求在消费者和企业两端疲软，高库存现在已成为一个主要问题。“尽管市场进行了大规模促销和降价，但返校销售(Back to school)的结果还是令人失望，原因是许多消费者在过去两年购买了新的个人电脑，缺乏需求。

正如前文提到的，疫情让消费者购买新PC和换机的需求迎来集中爆发，PC行业在这期间迎来了逆势上升期。但考虑到PC产品的使用寿命，此前的一波持续增长为接下来一个时期的PC市场的疲软埋下伏笔，存量市场出现了一定的饱和，在下一波需求来临之前，全球PC市场恐怕要在增速放缓的泥潭中挣扎一段时间。

英特尔与行业厂商给出越冬方案

寒气正在传递给PC行业的每一个人，作为上游芯片行业，英特尔遇到的问题似乎更加严重。分析师预计英特尔第三季度的收入将下降15%，利润率同样也不会乐观。今年早些时候英特尔就已经警告称，2022年的销售额将比预期低约110亿美元。

屋漏偏逢连夜雨，尽管PC市场的萎缩是英特尔亏损的主要原因，友商的竞争压力也是英特尔所不得不直面的问题。AMD、NVIDIA乃至苹果带来的竞争压力与日俱增。

在第二季度财报电话会议上，英特尔承诺削减开支并同时实施一些其他举措来提高利润，但短期内能取得多少成效很难说。苹果的去英特尔化对英特尔的影响已经显现，Mac系列产品中的M1、M2系列芯片已经凭借超过时间线的性能以及更高的能效比获得了消费者的青睐――这也成为苹果PC销量逆势上涨的主要原因。而在芯片制造领域，台积电和三星电子也在蚕食英特尔的份额，这些都令昔日的巨头如坐针毡。

由于正在努力赢回输给竞争对手的市场份额，英特尔的股价比其他芯片制造商受到的打击更大。来自投资者的巨大压力要求英特尔支撑其利润，该公司的股价在2022年下跌了50%以上，仅在上个月就下跌了20%。

为了应对市场状况并促进创新，英特尔正在向数据中心市场与人工智能芯片产品领域投资，并正在与台积电合作。而巩固在强势领域的优势也会是英特尔的重要任务，刚刚发布的第13代英特尔酷睿处理器被寄予厚望，已经上市的ARC系列显卡也显示出英特尔而重新在行业中站稳脚跟的决心。

作为英特尔的竞争对手，在此前的采访中AMD就已经表示，其云计算、数据中心芯片和人工智能应用芯片的需求出现了“巨大”增长，这将有利于提振公司利润率。而对于OEM来说，拓展业务新边界也是关键决策。联想、戴尔等头部公司均已瞄向新IT赛道，发力基础设施方案业务。联想借助多种形式不断推进智慧方案在生态保护等更多场景的落地，不只局限于传统PC领域。

然而除了在企业级层面扩展边界，在消费级产品层面，提升产品竞争力、寻找下一个需求空间也是各家厂商正在进行的任务。移动办公、混合办公带来的线上工作需求让笔记本摄像头的重要性与日俱增，与视频会议相关的视频、音频、通话、AI配置提升要求加深；为适应更多场景的使用需要，笔记本形态进一步进化，可折叠、可卷曲、可翻转等等设计也反映了厂商们积极创造新增长点的努力；为移动场景下的工作设备加入5G支持也成为不少厂商的选择。

写在最后

毫无疑问，当前的全球PC市场正在经历又一端艰难时期。后疫情时代，消费者的需求很难再度迎来一波疫情初期的高潮，生活环境、市场环境的不确定性也会进一步压缩需求。厂商通过控制成本降低价格，换取的销量增长也会很有限。裁员其实也是行业公司应对寒冬的一个手段，不止英特尔包括甲骨文、ARM其实也在裁员。但除了裁员，我认为积极应对而不是消极躺平会是是度过艰难时期的好方式。不断扩展业务边界、发掘新的增长点、以新产品、新方案拉动新需求，英特尔的这些方式也值得肯定。