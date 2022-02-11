12代酷睿i7+满血RTX3060 华硕天选3游戏本新品首发 价格真香

作者：Try

【天极网笔记本频道】华硕天选系列游戏本一直凭借着二次元外观设计、强悍的性能配置和高性价比得到了诸多消费者的青睐，如今全新的华硕天选3游戏本来了，它将搭载全新12代酷睿+RTX 3060强悍配置，有着2.5K高刷电竞屏还引入了双显三模显卡切换。华硕天选3游戏本将在#京东小魔方#新品首发，于2月11日晚上22点正式开售，首发价格8999元，购买还可享白条6期免息+晒单返百元E卡，性价比超高，入手绝对不亏。此外，新生代全能创作本华硕天选air 2022版也即将开启预约活动，有需要的可以关注一波。

二次元外观

华硕天选3游戏本的外观延续了天选系列的二次元机甲风格。拥有魔幻青和日蚀灰两种标志性配色。与前代相比，机身底盘缩小了4.5%，用户携带起来更加方便，同时配备四向指示灯，轻轻松松就能了解运行状态。

全能电竞屏

此次天选3游戏本在屏幕上会给玩家带来极致的视觉体验，搭载一块分辨率2560×1440，刷新率165Hz，色域覆盖100% DCI-P3的15.6英寸全能电竞屏，再配合上三面微边框设计，使用户的视野更加广泛。除了支持Adaptive Sync防撕裂技术，能够给用户带来稳定流畅的游戏画面之外。还添加了DC调光，能够有效避免频闪对眼睛造成的危害。

性能配置

华硕天选3游戏本搭载了英特尔第12代酷睿i7-12700H处理器，14核心20线程，睿频最高4.7GHz，三级缓存多达24MB，还搭配4800MHz DDR5内存和PCIe 4.0 SSD。综合来看，这款游戏本在日常使用和游戏体验上都能为用户带来性能保障。

显卡方面，将搭载最高140W满功耗的NVIDIA GeForce RTX 3060独立显卡，采用Ampere架构，拥有6GB GDDR6显存，支持第2代RT Corest 2.0动态加速技术。华硕天选3游戏本如此强悍的硬件配置可轻松应对目前主流3A大作。

值得一提的是，华硕天选3游戏本支持双显三模显卡切换，用户可在独显模式、混合输出以及集显模式三种模式下自由变换。根据不同场景切换到相对应的输出模式，能够有效平衡性能与续航之间存在的问题。

冰川散热系统

为了保障稳定的性能输出，华硕天选3游戏本搭载的是冰川散热系统，拥有四个出风口和五热管，搭配新型Arc Flow绝尘风扇，三种切换模式中的低功耗模式改为静音模式，使噪音可小于35分贝。

华硕天选 air

全新升级的全能创作本―华硕天选 air将在12日开启预约。搭载第12代酷睿i7-12650H处理器，RTX 3060显卡，DDR5内存和PCIe 4.0 SSD，屏幕则搭载一块2.5K 165Hz的电竞屏，对于笔记本配置、屏幕等有较高要求的图片编辑、视频剪辑等创作人群可以考虑预约这一款。

综合来看，华硕天选3游戏本延续了天选系列的二次元电竞本风格，有着强悍的硬件配置和一块高素质的电竞屏，再加上双显三模显卡切换的加入方便了用户多场景使用，无论是日常办公还是游戏竞技都能轻松应对。如此配置和超高性价比，心动的用户赶紧在#京东小魔方#搜索华硕天选3购买吧~同时以全能创作实力备受玩家青睐的天选air也将开启预约活动，有需要关注一波!