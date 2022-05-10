英特尔Arc A370M独显测试成绩出炉 比肩RTX 3050

作者：景博健

【天极网笔记本频道】三月底的时候，英特尔发布了Arc系列独显，首批亮相的是面向轻薄本的Arc A350M和Arc A370M，目前搭载Arc A350M的产品已经出现在三星Galaxy Book2 Pro笔记本电脑之上，根据测试，其性能介于英伟达MX450和GTX 1650之间。而关于另外一款产品Arc A370M的消息则比较少，不过在最近外媒PCWorld受英特尔邀请，测试了搭载Arc A370M的笔记本电脑微星Summit E16 Flip，并分享了一些结果。

英特尔Arc A370M具有完整的8个ACM-G11 GPU Xe核心，4GB GDDR6显存，TGP在35W-50W。根据它们的测试，Arc A370M在3DMark Time Spy中获得了4405，基本是Iris Xe核显的两倍，与华硕无畏Pro15所搭载的英伟达的RTX 3050(50W)基本处在同一水平。

游戏测试中，Arc A370M在1080P最高分辨率的《古墓丽影：暗影》中领先于HP Spectre x360 16上所搭载的RTX 3050，而在1080P高画质的《地铁：离去》中则小幅落后于RTX 3050，值得一提的是HP Spectre x360 16的RTX 3050属于低功耗的版本。总的来说，两者的性能应该差距不大，不过目前由于测试的游戏还比较少，所以还无法得出最终结论。

从目前的结果来看，作为面向轻薄本Arc A370M显卡的性能还是不错的，理论上在1080P分辨率下，虽然没法要求最高画质，但玩很多3A游戏是问题不大的，让轻薄笔记本也能更好的满足用户的游戏需求。当然，除了可以玩游戏外，更好的图形性能在视频编辑等方面也能带来不小的提升。