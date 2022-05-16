首发OS Turbo技术，荣耀MagicBook 14笔记本发布首销4999元起

作者：墨将

【天极网笔记本频道】5月16日，荣耀正式发布了全新的荣耀MagicBook 14笔记本。新品首发搭载的 Magic OS for Windows技术架构体系，并带来OS Turbo技术，该技术是荣耀自研的系统级性能&功耗优化引擎，可以为用户带来了同样的场景性能更优、功耗更低的体验。在 OS Turbo 技术加持下，功耗最高降28.3%，与其他同类产品相比响应速度最高快了17.9%，设计渲染响应速度提升31.4%。

官方介绍，全新的荣耀MagicBook 14采用3:2生产力屏，三重护眼，2.1K高分辨率屏幕。无边框全覆盖镜面屏，覆盖康宁大猩猩玻璃。2.1K高分辨率，100% sRGB的高色域，1500:1对比度，300尼特亮度，支持三重护眼。荣耀MagicBook 14全面升级航空级铝合金材质，高纯度原材料通过热处理，可以减少表面料纹，并带来极佳的握持手感，搭配冰河银、星空灰两种色彩，在不失时尚感的同时，又足够坚固稳定，应对多种苛刻使用场景。

性能上，荣耀MagicBook 14全系搭载12代英特尔酷睿标压处理器，多核性能相较11代酷睿提升95%，最高可配NVIDIA RTX2050光追独显，可以流畅运行大型专业软件和主流游戏。在OS Turbo技术加持下，全新荣耀MagicBook 14可以充分释放性能，达到70W(CPU 25W+GPU 45W)满血性能输出。

荣耀MagicBook 14出厂即搭载正版微软Windows11系统和Office套件;全系采用16GB LPDDR5 4800Mhz大内存以及512GB PCIe4.0 SSD固态硬盘。另提供了2个全功能USB-C接口，1个USB-A 3.2 Gen1接口，1个HDMI接口，1个3.5mm耳机口，可满足数据传输、鼠标连接、设备充电等多场景同时使用的需求。

续航方面，荣耀MagicBook 14是全球首款搭载75Wh超大电池的14英寸轻薄本，叠加OS Turbo技术所带来的低功耗特性，亮屏待机最长达20.5小时，网页2K视频播放可达7小时，网页浏览13.3小时。另外还行业内首配100W氮化镓充电器贴心又实用。

其他方面，全新荣耀MagicBook 14将手机上备受消费者欢迎的换机克隆、荣耀分享功能都引入到了PC上。换机克隆功能，传输速度高达70MB/s。荣耀分享功功能支持笔记本电脑之间文件的传输，传输速度超过苹果。荣耀MagicBook 14还首次搭载 Magic OS for Windows安全引擎。值得一提的是，2022年6月底荣耀将向MagicBook V 14推送升级支持OS Turbo技术。

价格方面，荣耀MagicBook 14售价5499元起，5月16日预售开启;i5/16GB/512GB 星空灰/冰河银5499元，首销优惠价4999元;i7/16GB/512GB 星空灰/冰河银 5699元;i5/16GB/512GB/MX550 星空灰/冰河银 5999元，首销优惠价5499元;i5/16GB/512GB/RTX2050 星空灰/冰河银 6499元，首销优惠价5999元。