·´ÏòÆÚ´ý£ºÄã¿ÉÄÜ²»»áÔÚÆ»¹ûÌØ±ð»î¶¯ÖÐ¿´µ½ÕâÐ©

¡¾Ìì¼«Íø±Ê¼Ç±¾ÆµµÀ¡¿Ê±¼äÖÕÓÚÀ´µ½9ÔÂ7ÈÕ£¬ÔÚ±±¾©Ê±¼äµÄ8ÈÕÁè³¿1µã£¬Ò»ÄêÒ»¶ÈµÄ¡°¿Æ¼¼´ºÍí¡±Æ»¹ûÇï¼¾ÌØ±ð»î¶¯¼´½«¾ÙÐÐ¡£ÎÒÃÇÒÑ¾¿´µ½ÁË´óÁ¿µÄ²úÆ·±¬ÁÏ¡¢ÐÂÆ·Ç°Õ°£¬Æ»¹ûÇï¼¾·¢²¼»áµÄÌÖÂÛÈÈ¶È»¹ÔÚ³ÖÐøÉÏÉý¡£¼ÈÈ»Èç´Ë£¬²»ÈçÈÃÎÒÃÇÔÚ·¢²¼»áÕýÊ½¾ÙÐÐÖ®Ç°¸ø´ó¼Ò¡°½½½½ÀäË®¡±½µ½µÎÂ£¬·´ÏòÆÚ´ýÒ»²¨¡ª¡ªÆ»¹û¿ÉÄÜ²¢²»»áÔÚÃ÷³¿µÄ·¢²¼»áÖÐ¹«²¼µÄÐÂÆ·¡£
Ã÷ÌìËÆºõ²¢²»»áÊÇiPad ProµÄÖ÷³¡¡£¾ÝÅí²©Éç¼ÇÕßÂí¿Ë¡¤¹Å¶ûÂü³Æ£¬Æ»¹ûÕýÔÚ¿ª·¢´îÔØM2Ð¾Æ¬µÄiPad Pro£¬²¢¼Æ»®ÔÚÏÂ¸öÔÂµÄÒ»´Î»î¶¯ÖÐÐû²¼£¬Òò´ËÔÚ´ËÖ®Ç°ÎÒÃÇ²»Ì«¿ÉÄÜ¿´µ½Óë iPad»òiPadOSÏà¹ØµÄÏûÏ¢¡£ÖµµÃÒ»ÌáµÄÊÇ£¬Æ»¹ûÒ²ÔÚ¿ª·¢¸üÐÂµÄÈëÃÅ¼¶iPad£¬Ò²¾ÍÊÇ³£ËµµÄ¡°µÚx´úiPad¡±£¬ËäÈ»ÎÒÃÇÔÚ±¾ÔÂµÄÌØ±ð»î¶¯ÖÐÎÞÔµ¿´µ½ÐÂ¿îiPad Pro£¬µ«ÊÇ»¹ÊÇÓÐÒ»¶¨¼¸ÂÊ¿´µ½»ù±¾¿îiPad¸üÐÂ¡ª¡ªËäÈ»¼¸ÂÊ²»´ó¡£
Mac¼Ò×åÒ²¸ÃÓÀ´ÐÂÆ·ÁË¡ª¡ª²»¹ýÏÔÈ»²»ÊÇÃ÷Ìì¡£ÔÚÏÂÔÂµÄ·¢²¼»î¶¯ÖÐ£¬³ýÁËÐÂ¿îiPad ProÉè±¸£¬Æ»¹û»¹¼Æ»®ÎªÄ¿Ç°µÄM1°æMac miniÉý¼¶´îÔØÈ«ÐÂµÄM2Ð¾Æ¬¡£Ìì·ç¹ú¼ÊÐÐÒµ·ÖÎöÊ¦¹ùÃ÷åZ³Æ£¬¾¡¹ÜÓÐÒ»Ð©´«ÑÔ£¬µ«ÊÇ¼´½«ÍÆ³öµÄMac mini²»»áÖØÐÂÉè¼Æ£¬Ö»»áÌáÉýÐÔÄÜ¡£´ËÍâ»¹ÓÐÏûÏ¢ÏÔÊ¾M2 Mac mini½«ÔÚ2023ÄêÍÆ³ö¡£Òò´Ë£¬ÎÒÃÇ²»Ì«¿ÉÄÜÔÚÃ÷ÌìµÄ»î¶¯ÆÚ¼äµÄ¼ûµ½Mac mini»òÈÎºÎÆäËûMacÉè±¸£¬·¢²¼»áµÄÖØµã»¹ÊÇÔÚiPhone¡¢Apple WatchºÍAirPods Pro 2ÉÏ¡£
Æ»¹û´Ë´ÎÇï¼¾ÌØ±ð»î¶¯µÄÖ÷ÌâÎª¡°³¬Ç°Õ°¡±£¬Í¬Ê±ÑûÇëº¯Ò²ÊÇÒÔµãµãÐÇ¹â¹¹³ÉµÄÆ»¹ûlogo¡ª¡ªÕâÈÃ²»ÉÙ¹Ø×¢ÕßÈÏÎª£¬Æ»¹û¿ÉÄÜÊÇÔÚ°µÊ¾ÆäAR/VRÍ·ÏÔÉè±¸¡£²»¹ý±¾³¡·¢²¼»áÉÏ²¢²»»á·¢²¼ÕâÐ©ÐÂÆ·£¬Ô¤¼ÆÆ»¹ûÒ²²»»áÔÚ»î¶¯ÆÚ¼äÌÖÂÛÆäÎ´À´µÄAR/VR¼Æ»®¡£²»¹ýÓÐ´«ÑÔ³ÆÆ»¹û¼Æ»®ÔÚ2023Äê1ÔÂ¾Ù°ìÒ»³¡»î¶¯£¬ÒÔÍÆ³öÆäÊ×¿îÃûÎª¡°Reality Pro¡±µÄAR/VRÍ·ÏÔÉè±¸¡£
´ÓÒÑÖªµÄÏûÏ¢À´¿´£¬±¾³¡·¢²¼»áÉÏiPhone 14ÏµÁÐ½«ÊÇµ±Ö®ÎÞÀ¢µÄÖ÷½Ç£¬¼ÓÉÏÒÑ¾ÈÕÇ°±¬³öCADäÖÈ¾Í¼µÄApple Watch ProÐÂÆ·£¬ÊÖ»ú¡¢ÊÖ±íÔÙ¼ÓÉÏµÚ¶þ´úAirPods Pro£¬ÕâÊÇ±È½ÏÖµµÃÆÚ´ýµÄÄÚÈÝ¡£Æ»¹ûÇï¼¾ÌØ±ð»î¶¯¡°³¬Ç°Õ°¡±¼´½«ÓÚÃ÷ÌìÁè³¿1µãÕýÊ½¾ÙÐÐ£¬Ìì¼«ÍøÒ²½«³ÖÐø¹Ø×¢¡£
ÍÆ¼öÔÄ¶Á