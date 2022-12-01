RTX 4090实测功耗表现优秀，性能释放损耗极小

【天极网笔记本频道】英伟达今年发布了三款RTX 40系显卡，除去一款因为性能和售价问题遭到用户口诛笔伐惨遭撤回发布的显卡，目前RTX 4090和RTX 4080都已经面向市场发售，前者已经售出超过13万块，销售势头正猛，但后者并不如意。最近，有人对RTX 4090进行了实测，发现在仅有一半功耗下，也就是在270W下RTX 4090的性能损失仅为8%。

在配置方面，RTX 4090可谓豪华，据官方介绍，RTX 4090是全球最快的游戏GPU。性能方面，英伟达称在完整的光线追踪游戏中，与上一代采用DLSS 2的RTX 3090 Ti相比，采用DLSS 3的RTX 4090的性能提升可达4倍。在现代游戏中，RTX 4090的性能提升高达2倍，同时保持了相同的450W功耗。

RTX4090搭载AD102-300 GPU，启用16384个CUDA内核，比RTX 3090 Ti多出52%，但性能提升幅度却更大。GPU 率高达2520 MHz，搭载24GB 21 Gbps GDDR6X显存，达到1TB/s的带宽，450W默认TGP，最大可配置TGP为660W。在台积电4N工艺加持下，加速频率超过了2.5GHz，比上代的三星8nm工艺有大幅提升。

也正是如此豪华的配置，使得这款显卡发售之后就受到空前的关注。尤其是有用户发现自己的RTX 4090存在电源线烧毁现象，让人不禁开始怀疑是不是RTX 4090强大的性能导致功耗崩溃。

早在RTX 4090发布之前，就有UP主放出相关的功耗测试，并且放出了两张英伟达RTX 4090的烤机图。从放出的图片中可以看出，这款显卡的核心频率高达3000Mhz，而最大功耗更是接近650W，远高于官方的450W。

与此同时，有一些AIB厂商对于RTX 4090给出的标准电源建议只需850W即可，但相当多的AIB厂商将1000W列为推荐的电源功率，还有一些厂商的推荐标准甚至达到了惊人的 1200W。1200W有多夸张呢？举个例子，当初的卡皇980Ti的峰值功耗才250W左右。这就意味着厂商推荐的电源功耗相当于四路980Ti显卡的功耗，还是十分吓人的。

不过后面英伟达发布声明称，RTX 4090电源线烧毁的原因是因为用户没有将插头插到底导致烧毁，并不是因为RTX 4090功耗过高导致。并且这次测试也证实了这一说法，尤其是当显卡运行在一半功率上时，RTX 4090的整体性能仅仅损失了8%，这样的成绩不可谓不优秀。

在测试中，RTX 4090的功耗甚至没有达到官方宣称的450W，在满载运行游戏时的实际功耗仅有340W左右，这也说明RTX 4090性能提升与功耗没有太大关系，反而相比前代表现要更好。这似乎也证明，这一代RTX 4090在功耗与性能的平衡中找到了绝佳的中心点，能够给用户带来最好的体验。