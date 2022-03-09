华硕天选3游戏本特惠来袭：12代酷睿i7+RTX 3060仅8999元，香！

作者：大飞哥

【天极网笔记本频道】作为首款二次元潮玩本，天选不仅拥有极具机甲风格的炫酷外观、强悍的硬件配置，还有天选姬提供的沉浸式、代入式使用体验。恰逢天选姬出道两周年，为了回馈广大用户，即日起至3月17日，天选3为粉丝送出了一大波福利――2.5K高刷屏+12代酷睿或锐龙6000系列+RTX 3060的超强潮玩本到手价低至8299元起。这价格，就一个字――香。

如果你是想拥有高性能笔记本的学生或职场达人，又或者是需要畅玩游戏的玩家，千万不要错过这波福利。接下来，小编也带着大家一起看看天选3都有那些亮点。

天选3提供酷睿版和锐龙版两大系列，本次重点推荐的配置是搭载16GB内存、512GB存储、RTX 3060显卡的“经典组合”，其中采用魔幻青配色(相比日蚀灰，小编更推荐辨识度更高、更个性的魔幻青)、搭载酷睿i7-12700H版本为9299元;采用日蚀灰配色、搭载锐龙7-6800H版本售价仅8299元。优惠期间，以超值价格就能把拥有强悍性能释放的天选3带回家。

处理器方面，性能核、能效核组成的高性能混合架构让12代酷睿i7-12700H具备高频率的同时，多线程性能大幅升级。而升级Zen 3+架构的锐龙7-6800H具备8核16线程、4.7GHz加速频率的旗舰规格，也不多让。所以面对日常使用，新一代处理器可以提供强劲生产力。并且支持DDR 5内存以及PCIe 4.0 SSD等特性，可以带来平台级数据传输效率提升，让程序启动、加载等体验更加顺畅高效。显卡方面，拥有6GB显存的RTX 3060功耗释放可达140W，配合光追+DLSS等游戏优化“黑科技”，轻松挑战更高规格、更据沉浸感的游戏画面。

天选3还支持自由切换的“双显三模”轻松应对学习、工作、游戏挑战――在游戏、内容创作等场景下，可以借助独显模式输出极致性能;日常学习、办公，则可以选择混合模式，智能切换灵活应对;在移动、轻体验场景中，集显模式则能够提供更持久续航，告别电量焦虑。

天选3还配备了2.5K分辨率、165Hz高刷、3ms延时响应、100% DCI-P3色域覆盖、专业级色彩调校的高素质屏幕，保证顺滑游戏体验的同时，切换至内容创作后还能提供准确的色彩显示，视觉体验全面升级。

为了保证性能稳定，天选3在散热方面也做足了功课，Arc Flow双风扇、五热管、四出风口提供高效且更低噪音的散热体验，配合安静、性能、增强三重模式切换，不同环境下确保沉浸式体验。

另外天选3相较上代进一步缩小机身尺寸的同时，仍旧提供丰富接口包括雷电4、USB C、USB A、HDMI 2.0b、RJ45网线等等，无论是外接键鼠还是显示器，都很轻松。

所以，拥有12代酷睿或锐龙6000系列处理器、RTX 3060显卡、2.5K高刷屏的华硕天选3堪称全能战舰，无论你是学习娱乐，还是游戏创作，均能轻松应对。并且，魔幻青、机甲外观、进化的天选桌宠等特性，让其由外到内展现着个性不凡。

面对这样一款高性能潮玩本，再加上2周年特惠期间低至8299元的价格，你还不心动吗？

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