i7-13700H移动处理器现身，13代酷睿笔记本将至

【天极网笔记本频道】自从英特尔发布13代酷睿处理器之后，用户对于新款处理器的热度就居高不下。不过英特尔首发型号只有带K桌面处理器，并没有普通型号以及移动型号，就在i7-13700K普通型号i7-13700曝光之后，i7-13700H移动版处理器也紧随而至。

英特尔在第10代和第11代酷睿时遭到用户批评，用户认为英特尔挤牙膏过头，同时10nm++++的工艺也让外界质疑英特尔在新制程方面的研发成果。英特尔则是在被不看好的情况下推出12代酷睿处理器，在性能以及功耗表现都大幅领先前代的同时，价格方面也同样具有优势。

就当所有人都认为英特尔在推出升级幅度如此巨大的12代酷睿处理器会继续摆烂之后，英特尔则是乘胜追击，推出升级幅度同样惊人的13代酷睿。在13代酷睿的设计中，相比12代增加了能效核数量，并在运行多个计算密集型工作负载时将多线程性能最多提升高达 41%。第 13 代英特尔酷睿处理器所带来的前所未有的超频体验。用户可以看到性能核、能效核和 DDR5 内存都达到更高的平均超频速度。

这种硬件升级同样呈现在处理器的实际表现中，i9-13900K单线程跑分846分，多线程13054分，稳居CPU-Z单核榜首;多线程成绩比12900KF(11289 分)高出15%，比AMD R9 5950X(16 核 32 线程)高出10%，也比之前的跑分有了提升。

前几天传出i7-13700甚至有着媲美i9-12900K的实力，这还仅仅只是一代之差，就完成越级且越阶式的升级。如此性能在13代酷睿推出之际就让无数玩家兴奋，甚至在首发当日i9-13900K一片难求。

但并非所有用户都追求极致的性能，相比带K的处理器，i7-13700不仅售价更低，对于主板的要求同样更低，在主机中的整体更低，对普通用户而言极具性价比。而这样的乐观同样表现在对笔记本有所需求的用户群体之中，有不少用户表示在双十一都没有购入笔记本，就是为了等待有着更强性能的13代酷睿笔记本。

这次曝光的i7-13700H在核心数量上相比桌面端的i7-13700和i7-13700K都有所减少，由6颗性能核与8颗能效核组成，不过遗憾的是目前并不清楚具体睿频频率。但是从定位来看，i7-13700的睿频频率不会很低，同时相较前代，13代酷睿移动平台将支持更高的DDR5 5600MHz和6400MHz频率的内存条。

不过目前并没有这款处理器的具体上市时间，但根据推断不带K版本和移动端的13代酷睿可能会在明年1月份的CES上正式发布，同时搭载13代酷睿移动平台的笔记本也会同步推出。

这次英特尔在13代酷睿上还是强压AMD一头，虽然AMD在显卡领域，应该说是游戏显卡领域取得了不小的成功，在面对英伟达时为游戏玩家提供了更具性价比同时性能强劲的RX 7000系显卡。但是在CPU领域，刚刚声称问鼎消费级领域最强算力的AMD CPU就被之后发布的13代酷睿拉下神坛，屁股都没坐热。

所以也就难怪消费者会如此期待搭载13代酷睿的笔记本产品出现，随着近年来笔记本产品的轻薄化，对CPU能效比提出巨大挑战，毕竟笔记本产品的散热一直以来都是困扰笔记本用户的难题之一，13代酷睿在同等功耗下的性能提升同样让搭载该平台的笔记本在性能方面值得期待。