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急于出手？RTX 4080销售不佳，黄牛掀起退货潮

2022-12-06 17:58:14 作者：

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  【天极网笔记本频道】自从显卡在虚拟币市场的作用显现出来之后，此后每次英伟达推出全新显卡系列，都会有大批黄牛囤积显卡，想借此小赚一笔。但今年黄牛万万没想到一向抢手的英伟达，这次怎么就在RTX 4080上栽了跟头。随之而来，大量黄牛开始抛售RTX 4080。

急于出手？RTX 4080销售不佳，黄牛掀起退货潮

  据外媒报道，由于RTX 4080的市场销量不佳，目前大量囤积该型号的黄牛们正急于出手。其中就有购买了六张RTX 4080的黄牛正以建议零售价出售显卡，但即使如此也处于无人问津的处境。甚至黄牛还引起一场退货潮，导致不少零售商取消了退款选项。

  曾经获得市场热烈反馈的80系显卡，这次怎么就不灵了？相比RTX 4080，售价更贵的RTX 4090一经开售就被用户哄抢一空，甚至已经出现了涨价的情况。明明是同一个爹吗，怎么这差距就这么大？

  还得从英伟达的定价策略说起，英伟达这次破天荒就RTX 4080的售价从前代的5499元涨到了9499元，接近一倍的涨幅还让用户怎么爱得起来。而性能相较前代提升近一倍，价格却仅仅涨了1000元的RTX 4090，能有如此表现也就不那么令人意外了。

急于出手？RTX 4080销售不佳，黄牛掀起退货潮

  许多玩家用户都认为英伟达已经背离了用户，开始收割，所以导致RTX 4080市场遇冷，甚至传出英伟达即将调整RTX 4080售价的消息。从结果上来看，英伟达这次试水的结果完全可以用惨败来形容，随着这两年深度学习以及AI领域对于显卡需求的扩展，英伟达也意识到游戏用户不再是英伟达唯一的大头，专业用户同样拥有巨大潜力。

  此前，英伟达就曾将TITAN系列合并到RTX数字系列中，RTX 3090的良好反馈给予英伟达信心，所以英伟达打算倾向于专业用户，推出同样介于专业与游戏定位中间的RTX 4080，可以看作是专业领域80系与70系的差别。

  但英伟达RTX系列在用户心中根深蒂固的游戏属性，导致用户以游戏性能去权衡RTX 4080，带来的后果就是这一显卡没有如英伟达预期般获得用户认可。在RTX 40系发布会中，英伟达就对RTX 40系的专业性能进行了详细介绍，也就是说英伟达其实有意将RTX 4080打造成RTX 4090 SE。

急于出手？RTX 4080销售不佳，黄牛掀起退货潮

  从定位来看，名字成为RTX 4080在市场上失利的一大原因之一，但凡这款显卡改名叫RTX 4090 SE都不会引起如此大的争议，即使用户不认可这款产品的游戏性能提升，起码不会损害RTX 4080本身的品牌。而英伟达也可以根据实际效果，推出游戏性能比肩RTX 4090 SE且阉割专业性能的真正的RTX 4080，这样一来专业用户与游戏用户才会双赢。

  不过目前局面已是如此，黄牛有如此动作也无可厚非，对于这部分投机取巧的用户来说，这次RTX 4080失利同样承担不小的风险，尤其是英伟达也许会很快调整RTX 4080系的售价，如此一来，受伤的只有首批用户。

  RTX 4080最终将何去何从，无数人都在等待英伟达对于目前的状况做出调整，但RTX 4080注定成为英伟达在该系列产品中最不受玩家待见的一款型号。

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