双十二必入全能本！ROG 幻16搭配RTX 3060秀出非凡全能实力，限时仅需9999

【天极网笔记本频道】双十一刚刚过去没多久，双十二近在咫尺，作为今年最后一个大型促销购物节，不仅商家们拿出了最足的诚意，错过双十一的消费者也想趁着最后一次机会补齐此前纠结的产品。尤其年关将至，购入一台全能本犒劳辛苦一年的自己再合适不过，而这款ROG幻16 2022即使放眼一众全能本，独特的外观加上出色的性能，依然让其成为其中的佼佼者，也是用户不可错过的产品。

ROG幻16 2022：面子里子，我全都要!

到手价：9999元

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ROG幻16 2022外观设计极具辨识度，A面金属顶盖上多达8279个CNC开孔，完美融入幻彩棱镜光效，呈现出炫酷的光线效果，内敛却处处充满未来感。

既然冠以全能之名，那么ROG幻16 2022在配置方面一定有自己的过人之处。ROG幻16 2022搭载英特尔12代酷睿旗舰处理器i7-12700H，6颗性能核加8颗能效核的异构设计相较前代有着巨幅的性能提升，同时主频高达4.7GHz，无论是面对专业领域的工作或是娱乐游戏，CPU都不再成为笔记本的短板。

与此同时，在显卡方面ROG幻16 2022搭载一块功率高达120W的RTX 3060显卡，不仅支持DLSS2.0技术，还配备划时代的光线追踪技术。可以让游戏画面基于现实物理渲染出逼真的光影效果，给用户带来无与伦比的沉浸感。

ROG幻16 2022标配PCIe4.0的固态硬盘以及频率高达4800MHz的DDR5内存，在对于全能本的理解中，ROG幻16 2022突出一个性能优秀且毫无短板。 自然ROG幻16 2022在屏幕方面也追求极致，不仅采用一块16:10黄金比例的16英寸2.5K星云屏，还做到94%的高平占比。

在此基础上，ROG幻16 2022的屏幕刷新率高达165Hz，拥有3ms极速响应以及500尼特的最高亮度。而在专业领域，ROG幻16 2022也坚持把最好的都给用户，100%DCI-P3专业广色域、Pantone专业色彩认证以及Dolby Vioion一应俱全，是创作、剪辑的最佳伴侣。

得益于90Wh的大电池加持，ROG幻16 2022有着极长的待机时间，并且100W的PD快充只需要30分钟就能给ROG幻16 2022补电50%，让用户彻底告别续航焦虑。ROG幻16 2022还配备杜比全景声6扬声器，3D麦克风阵列的加入使得用户在沟通时能够被精准收音，双向AI降噪技术能让用户即使身处嘈杂环境也能最大程度降低环境噪音。游戏语音或是工作会议，ROG幻16 2022都能提供最好的沟通环境。

作为一台全能本，ROG幻16 2022有颜有实力，外在辨识度极高，内里配置扎实豪华，在此基础上，ROG幻16 2022竟然还将机身厚度做到19.9mm，机身重量更是控制在1.9kg，即使放眼全能本市场，这样的表现也是凤毛麟角的存在。尤其如今仅需9999的价格，过年带它回家，面子里子全都有!

戴尔游匣G16：全能品质，全能设计

到手价：9999元

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戴尔游匣G16也是最近备受关注的一台全能本，在性能方面，戴尔游匣G16同样采用i7-12700H和RTX 3060的硬件组合，在实力方面几乎没有短板存在。尤其是作为一款主打轻薄的笔记本而言，戴尔游匣G16在外观设计上十分简洁，暗金铝制面板融合锋利边界，低调却不失质感。

在其他配置方面，戴尔游匣G16使用PCIe4.0的固态硬盘加上DDR5 4800MHz的内存，无论是文件读取还是游戏加载都能拥有最快的加载速度。对于工作而言，尤其是设计领域，存储速度决定了工作效率，在这方面戴尔游匣G16实力不俗。

戴尔游匣G16配备一块2.5分辨的16:10沉浸大屏，拥有165Hz的刷新率以及低至3ms的极速灰阶响应时间，100%的sRGB色域加上最高300尼特的屏幕亮度，可以带来极佳的视觉观感。

戴尔游匣G16还提供了一键暴风散热模式，开启后能够提升32%的风量，在不减弱性能的前提下带来更加极限的性能输出，让整机可以更加持久地运行高负载任务。同时戴尔游匣G16提供了丰富的拓展接口，支持雷电4的Type-c接口、超高速USB 3.2、HDMI2.1、千兆网口以及3.5mm耳机接口，给用户带来更多拓展性。

戴尔游匣G16的全能配置，让用户不仅可以轻松应对复杂工作，也能尽情畅享音影，沉浸游戏世界。作为一台全能本，戴尔游匣G16很好地将重量控制在2.63kg，极致的配置加上电竞气息十足的外观，可以说戴尔游匣G16完美权衡了设计与性能，现在仅需9999元的价格同样不容错过。

联想拯救者Y9000X：电竞与轻薄的碰撞

到手价：9688元

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联想拯救者系列一直以来都深受玩家青睐，而这次的联想拯救者Y9000X在有着不俗性能的前提下，整机还十分轻薄，完全颠覆玩家对于游戏本的印象，电竞与轻薄的碰撞，使得这款联想拯救者Y9000X全身上下都散发着不一样的气息。

在设计上，联想拯救者Y9000X的摄像头区域做了类似新款MacBook Pro的刘海设计，只不过联想拯救者Y9000X的刘海是倒过来的刘海，屏幕上略微突出的部分放下了一颗摄像头，这样的设计使得这款机型辨识度极高。

同时A面硕大的Logo印在边缘，没有设计太多元素，整体十分简洁。而在配置上，联想拯救者Y9000X却一点都不简单，有着80W+性能释放的i7-12700H加上100W输出的RTX 3060，运行3A游戏绰绰有余，即使面对高负载的工作场景，同样可以轻松应对。

为了在轻薄之上带来极具冲击的正面设计，联想拯救者Y9000X使用一块16英寸16:10的超窄边框屏幕，165Hz的刷新率、500尼特屏幕亮度、100%sRBG高色域、10bit色深、3ms极速响应时间以及DC调光等等都是标配，让用户在展开时迎来第一次冲击，亮屏后还能带来第二次冲击，整体素质十分出色。

在接口方面，联想拯救者Y9000X也极尽丰富，无论是HDMI2.1、USB 3.2还是SD读卡器、雷电4等一应俱全，给用户足够的拓展性。作为电竞品牌在轻薄中的一次尝试，联想拯救者Y9000X将重量做到了仅有2.18kg，可以说彻彻底底打破了玩家对于游戏本厚重的印象，现在售价更是只要9688，如此品质，值得拥有!

全能本是笔记本产品中设计与性能的最高体现，一直以来都深受用户青睐，足够轻薄的机身加上极致释放的性能为笔记本行业带来另一种可能，但想要做好全能本往往需要强大的研发实力。ROG幻16 2022作为ROG在全能本机型里的集大成之作，不仅带来精心设计的独特外观，还在堆料上极尽奢华，为用户提供最佳使用体验的同时将重量控制在1.9kg，尤其是眼下9999元的价格，错过双十一，就别再错过双十二了!