¸Ò³¬¸Ò¶¯ÐÂ¸ÅÄî À×ÉñDino-X6Ô¤ÊÛÖÐ

ÔðÈÎ±à¼
¡¡¡¡ÎªÁËÐû´«¸Ò³¬¸Ò¶¯µÄÐÂ¸ÅÄîÓÎÏ·±¾À×ÉñDino-X6£¬À×ÉñÕÒÀ´ÁËÎâ×ðµ£ÈÎ´úÑÔÈË£¬×ã¼ûÆä¶ÔÀ×ÉñDino-X6µÄÖØÊÓ£¬ÄÇÃ´ÕâÑùÒ»¿îÓÎÏ·¾¿¾¹ÓÐºÎ²»Í¬£¬¸ÒÔÚÓÎÏ·±¾ÀïÍæÆðÁË¸ÅÄî¡£
¡¡¡¡ÓëÀ×Éñ¶àÊýµÄ±Ê¼Ç±¾²»Í¬£¬À×ÉñDino-X6²ÉÓÃÁËÒø°×É«µÄÍâ¿Ç£¬ACÃæ²ÉÓÃÁË½ðÊô²ÄÖÊ£¬ÀË¿´¦Àí¸üÏÔÖÊ¸Ð£¬ÐÂ¸ÅÄîÐÂÔÚÑÕÉ«ÉÏ£¬Í¬Ê±×÷Îª±Ø²»¿ÉÉÙµÄµã×º£¬µÆ¹âÔÚÀ×ÉñDino-X6ËÄ´¦ÂûÑÓ£¬³ýÁËAÃæµÆ´ø¡¢LOGOµÆ¡¢¼üÅÌµÆÖ®Íâ£¬¸üÊÇ×°±¸ÁË»úÉíÇ°ÖÃµÆ´ø£¬´¥Åö´¥Ãþ°å£¬¸üÊÇ»á±»ÁÁÆðµÄ´¥Ãþ°å¾ªÑÈ£¬²ÉÓÃÈ«Í¸¼¼ÊõµÄ´¥Ãþ°åÁÁÆðºóÓÌÈçË®¾§°ãµÄÖÊ¸Ð¡£¸üÓëÖÚ²»Í¬µÄÔÚÓÚÀ×ÉñDino-X6²ÉÓÃÁË±»³ÆÎª¡°ÐÂÉúÀ¶¡±µÄÅäÉ«£¬¸üÏÔ»îÁ¦ÓëÉúÃüÁ¦£¬¿ÉÎ½ÊÇÓÎÏ·±¾½çµÄÇåÁ÷¡£
¡¡¡¡ÐÔÄÜÉÏ²»Íæ¸ÅÄî£¬¸Ã»úÅä±¸ÁËi7-7700HQ´¦ÀíÆ÷£¬Æì½¢¼¶µÄ´¦ÀíÆ÷Äã»¹ÏëÔõÃ´Ñù£¿ÏÔ¿¨ÊÇ×îÐÂÊ®ÏµGTX1060,6G´óÏÔ´æÇ¿Á¦ÐÔÄÜ£¬Ö§³ÅÆð×îË¬¿ìµÄÓÎÏ·ÌåÑé¡£´ËÍâ£¬8G DDR4ÄÚ´æ¼ÓÉí£¬128G SSD¼ÓÉÏ1T»úÐµÓ²ÅÌ£¬¹²Í¬´òÔì³öÒ»Ì¨¸Ò³¬Ô½µÄÐÔÄÜÓÎÏ·±¾¡£
¡¡¡¡28mmÇá±¡»úÉí¼ÓÉÏÈ«¸ßÇå72%É«Óò15.6´çÆÁÄ»£¬¸ß´ï7180mahµÄ³¬¸ßµç³ØÈÝÁ¿£¬Äã·Â·ð´ÓÀ´¶¼²»Ôø¿´µ½ÕâÑùÐÂ¸ÅÄî±Ê¼Ç±¾µ½µ×Ç±Á¦ÓÐ¶àÉÙ¡£
¡¡¡¡Ä¿Ç°£¬À×ÉñDino-X6ÕýÔÚ¹ÙÍø´ÙÏúÖÐ£¬Ô¤¸¶10Ôª¶¨½ðµÖ500Ôª£¬Î²¿î½öÐè9499Ôª£¬ÕâÑùµÄÐÂ¸ÅÄî±¾¸üÊÊºÏÄÇÐ©²»×·ËæµÄ¸öÐÔÍæ¼ÒÃÇ¡£
¡¡¡¡ÍÆ¼ö²úÆ·£ºÀ×ÉñDino-X6
¡¡¡¡²Î¿¼¼Û¸ñ£º9509Ôª
¡¡¡¡¹ºÂòµØÖ·£ºhttp://www.leishen.cn/item/445
- À×ÉñChinaJoy·¢²¼Î±×°Õß×ÓÆ·ÅÆ ´øÀ´ÐÂÍæ·¨
- ½â³ýÍõÕß·âÓ¡ AlienwareÐÂ¿îÖÜ±ßÍâÉèÁÁÏàCJ
- ±Ê¼Ç±¾ÖÐµÄÓÎÏ·ÉñÆ÷ ÕâÐ©ÓÎÏ·±¾Äã²»¿É´í¹ý!
- Ë¬ÍæChinaJoy´ó×÷ ÕâÐ©×°±¸±Ø²»¿ÉÉÙ
- Î¢ÐÇ¶à¿îÓÎÏ·ÉñÆ÷ÁÁÏàCJ ÒýµÃÍæ¼Ò¾ºÏàÌåÑé
- ChinaJoyÓÐ¿´µã AlienwareÈ«Ô±ÉÏÕó¸ãÊÂÇé
- ChinaJoy±Ê¼Ç±¾³§ÉÌÓÖÄÃ³öÁËÊ²Ã´Ñ¹Ïäµ×²úÆ·
- 17.3´ç´óÆÁµÄÐÞÑø Î´À´ÈËÀàT7ÊÛ¼Û9999Ôª
- ÁíÀàÅäÖÃÐÔÄÜ±¾ Î´À´ÈËÀàT5¾©¶«ÊÛ¼Û8499Ôª
- ÔÚºê³ž¸ß²úÖ®ÄêÈçºÎÀíÐÔÑ¡ÔñÊÊºÏÄãµÄ±Ê¼Ç±¾
- ÏíÈýÖØÓÅ»Ý Õâ¾ÍÊÇÑ¡Alienware 17µÄÀíÓÉ
- ChinaJoy2017ÁÁµã:°ËºËÓÎÏ·±¾Õðº³µÇ³¡
- ²»ÆÕÍ¨µÄ¸Ä±ä À×Éñ911-S6¹ÙÍøÁ¢¼õ800Ôª!
- ChinaJoy2017ÓÐ¿´µã:×îÇá±¡1080ÓÎÏ·±¾ÁÁÏà
- CJ2017:Ìì¼«Íø×¨·ÃÀ×Éñ¿Æ¼¼²úÆ·¾ÀíÀîÕñÓî
- CJ2017:×¨·ÃÎ¢ÐÇ±Ê¼Ç±¾ÖÐ¹úÇø¸ºÔðÈËÎâ°¢¶«
- ¾Ü¾ø×ö"Ð¡ÏÊÈâ"!XPS15ÊµÁ¦´ó±¬·¢
- CJ2017:Ìì¼«Íø×¨·Ã»úÐµÊ¦²úÆ·×Ü¼àÀî°²¶«