英特尔Evo平台认证 2.8K OLED+标压处理器，华硕无双不到5K“真香”

【天极网笔记本频道】又到了一年一度的双十一，不少厂商都开启了新一轮的优惠，不少笔记本的价格都来到了一个非常值得入手的时机。而在进行挑选时，除了仔细研究和比较电脑的配置外，相信不少小伙伴也发现，很多本还通过了“英特尔Evo平台认证”，这有何意义，或者说意味着什么呢？首先大家要知道的是，并非是随便一台笔记本都能通过英特尔Evo平台认证，为了保障用户极致的体验，英特尔Evo平台制定了极其严格的规范要求。

英特尔对包括学生、创作者以及商务人士等重度使用笔记本人群进行数次大规模的观察和研究，了解这些人的需求，基于这些制定了一套严格且贴合真实使用环境的认证标准，今年全新的第三版规范需要电脑具备超强性能、超能AI、超快唤醒、超长续航、超凡端口以及超速连接等特性，目的就是从各个角度去提升用户体验。所以说，能够通过英特尔Evo平台认证也就意味着这台电脑能够为用户提供可靠、卓越的笔记本体验，用户可以更放心的选择，超能轻薄本认准英特尔Evo标。像本次双11正在优惠的华硕无双就是一款通过了英特尔Evo平台认证轻薄本产品，不到5K的价格，性价比非常高，无论是在校大学生，还是职场新人都可以考虑下它。

这款无双搭载了第12代酷睿i5-12500H标压处理器，全新异构架构设计，4颗性能核+8颗能效核，12核16线程，最高睿频可达4.5GHz，还有18MB的三级缓存，性能释放可达45W，对比一般轻薄本所使用的低压处理器，在性能上有着更大的优势，轻松应对日常办公和图片处理器等需求。同时，内置的英特尔Thread Director线程调度器，可以智能动态分配指令给性能核或者能效核，让CPU配合Windows 11操作系统发挥最大效率。而且为了处理器能够稳定的释放高性能，无双配备了华硕冰锋散热系统，采用97叶片超大风扇，6mm+8mm双加粗热管和双出风口，大风压加上大风量，让热量快速排出。

超强的屏幕素质也是无双的一大优势，在相同价位段里可以说是没有对手。它采用了15.6英寸超视网膜级OLED华硕好屏，采用E4发光材料，拥有2.8K的分辨率，120Hz刷新率，显示更加清晰和流畅。这块屏幕支持100%P3广色域，支持原生、Display P3、DCI-P3以及sRGB四种专业色域进行切换，并且通过了Pantone色彩认证，还有10bit色深，可以满足专业人士对于色彩的严格要求。此外，它也通过了德国莱茵TüV 硬件低蓝光认证以及SGS Eye Care护眼认证，有效保护用户的双眼。

在扩展性方面，无双支持加装内存，最多可扩展至40GB内存;外部接口方面，它配备了双雷电4接口，支持PD充电与DP视频输出，另外还有一个 HDMI 2.0 接口支持4K 60Hz视频输出，轻松实现多屏联动，还配备了1个USB 3.2 Gen1 Type-A、1个USB 2.0 以及3.5mm音频接口，方便我们外接键鼠、耳机等其它外设或是连接硬盘传输数据。在拥有丰富接口的同时，其机身厚度也只有约17.9mm，重量则约1.8kg，日常外出或是出差携带都比较轻松。

无双配有摄像头实体防窥拨片，物理上杜绝隐私泄露，还能通过键盘上的快捷键一键屏蔽摄像头和麦克风，提供双重保护。它支持指纹识别，可以一键开机和解锁电脑，更加方便和安全;还有视频语音双重降噪，让通话语音更清楚，视频画面更清晰。

总的来说，无双在5K价位段有着非常出色的综合实力，在性能、屏幕素质有着尤为突出的表现，再加上英特尔Evo平台认证，属实是“真香”了，非常值得选择。

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