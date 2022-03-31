工作与娱乐兼得 用了一周的雷神ZERO电竞本我不想还了...

作者：景博健

【天极网笔记本频道】前段时间，雷神带来了全新的雷神ZERO 2022旗舰电竞本，不仅升级了全新的第十二代酷睿处理器，还有着“满血版”RTX30系列强大独显的加持，性能非常强大，我们也对其进行了评测，大家可以看一下《颜值担当性能不凡 雷神ZERO 2022深度评测》。除了进行测试外，最近这一周左右它也成为了我的主力笔记本，今天就和大家分享一些我的使用体验。

其实在刚拿到这台游戏本的时候，它的那块16英寸的大屏幕就深深的吸引住了我，相较于我平时用的14英寸笔记本看起来要爽很多，左右分屏之后，不管是文档还是网页，上面的字都会大一些，不用再去手动放大就能看清楚。

而且它是一块2K分辨率的屏幕，看图片、刷网页的时候看着都比我之前用的1080P屏幕看着要更清晰一些。

当然除了这块大屏外，它的颜值也很吸引我，A面的设计蛮独特的，尤其是那个LOGO和竖条纹那块，它和A面其它地方不只是颜色上的差别，而是用了菱纹咬花工艺，无论是从视觉观感还是触感都很特别，而且即使不看LOGO，这个“ZERO”印花的辨识度蛮高的。

而且散热口那的一圈灯条我非常喜欢，加上A面LOGO的灯效，看起来很有感觉。

当然我最期待的还是它的性能，毕竟有着第12代酷睿i7-12700H和RTX 3060独显，实际体验也确实没让我失望。在办公模式下，雷神ZERO 2022的风扇声音很小，与我之前的轻薄本差不多，日常浏览网页、编辑文档时基本听不到有什么声音。

虽然习惯很不好...但我一般打开的网页和文档暂时都不会关，所以经常积累开着10多个，甚至20个以上的网页和文档，再加上..PS之类的软件，之前的电脑时间长了就会开始卡顿，不过在雷神ZERO 2022上面就没有这种情况了，10多个网页和文档，在开着PS修图，依旧蛮流畅的。

相较于之前的轻薄本，导入和导出比较大的照片时，能明显感觉到速度要快上很多，帮助我节省了不少时间。

而且有了它，面对视频剪辑时也更加得心应手。我日常拍摄视频时一般都爱拍摄4K 60FPS的素材，这样裁切的余地会比较大，这样所造成的后果就是，在后期剪辑时会很比较费时费事。一个是导入素材比较慢，二是剪辑完成之后渲染导出超级慢，之前甚至出现过导出直接卡死的问题。

这段时间用雷神ZERO 2022后这些问题就都不是问题了。酷睿i7-12700H处理器和PCIE4.0固态硬盘的加持下，素材导入非常快，基本上瞬间搞定。而且剪辑过程中同样非常流畅顺滑，没有出现卡顿的问题，14核20线程果然不是盖的，最后一支2分半的视频，原来我的电脑需要花费2-3分钟，在这上面仅用了不到50秒就完成了渲染导出...工作效率直接拉满。

快速搞定工作的好处就是，可以更好的摸摸鱼，中午找个公司没人的地方，继续我的《赛博朋克2077》之旅。

2K+高画质+DLSS，70+帧畅玩无压力，尽管已经打出过两个结局，不过依然觉得玩着很有意思，尽管刚出来的时候BUG很多，但剧情和人物刻画我个人还是蛮喜欢的，所以偶尔玩玩，争取多打几个结局出来。

值得一提的是，雷神ZERO 2022的丰富接口也深得我心，作为一个怀着物尽其用的原则的人，我的外接设备有点略多...三个USB接口正好够接我的无线鼠标、键盘和最近刚刚入手的硬盘托，放了两块机械放一些闲置的文件蛮不错的。

HDMI接口用来外接显示器，雷电4正好可以连我的NVMe固态，这传输速度是真滴快，5个G的文件咻一下搞定，剩下的MiniDP备用，虽然暂时应该不会再添置另外一个显示器了。

除了在公司用来提升工作效率外，趁着周末正好带回家里玩一波。2.5K大屏用来看电影蛮不错的，开启4K画质，清晰度很高。而且它的屏幕亮度能到500尼特，即便外面比较亮，屏幕看着依旧很清楚。我已经忘了这是第多少次看《星际穿越》了，不过每次看都觉得会有一些新的感悟。

当然，最重要的还是玩游戏，老头环继续走起，自己开的坑，自己慢慢填，基本每个角色基本都试了试，还是流浪骑士好操作一点。

1080P+高画质，60帧蛮稳定的，偶尔会掉到50多帧，玩起来蛮流畅的，不过功耗似乎没榨干，酷睿i7-12700H+RTX 3060这个组合还是很有潜力的。

换个地方2K+高画质搞起，功耗基本拉满了，在一些场景不那么复杂的地方依旧可以维持这60帧，多数场景会在53-60帧波动，流畅度依然很高的。不得不说《艾尔登法环》这个游戏真心是有点肝，虽然看起来没那么难，但真自己上手操作就是另外一个故事了，各种刷钱升级，然后依然打不过BOSS...没耐心想要入坑的各位我劝大家三思。

游戏玩爽了，不能忘记工作，之前拍的图片修起来...不加会儿班的周末不是完整的周末。

写在最后

从拿到雷神ZERO 2022到现在，我用了差不多一周左右的时间，确实在日常工作和娱乐方面都给我带来了一些变化，尤其是视频剪辑，效率确实高了很多，不用担心4K素材会让电脑卡死。娱乐方面，有了它我又可以畅玩《艾尔登法环》和《赛博朋克2077》了，非常的爽。我觉得对于一些日常会处理一些视频或者图片，又比较喜欢玩游戏的小伙伴，可以考虑下这台游戏本，可能很好地满足工作和娱乐两方面的需求。