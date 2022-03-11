“准标压”处理器英特尔12代酷睿P系列开辟新赛道：兼顾性能与轻薄的最佳方案

作者：高志伟

【天极网笔记本频道】随着混合办公常态化，以及PC应用场景多元化，轻薄本成为越来越多用户的选择。但是，从几年前开始我发现大家对于轻薄本的要求越发“苛刻”了。经常有朋友发链接过来询问：“这本能玩游戏吗？”或者是“这本能剪片子吗？”

如果是在三四年前，我点开链接看着一款款轻薄本，就想回复：“你是想桃子吃吗？”。当然，也并不是说几年前的轻薄本不能玩游戏或者剪视频，只不过没有调低分辨率、使用代理的情况下，需要能够容忍像PPT一样的画面。

到了最近两年，有“上进心”的轻薄本开启了“全能”模式，提供游戏及内容创作体验只是常规操作。虽然挑战高画质时还有些吃力，但热门电竞网游、主流3A大作，在1080P下也能够有比较流畅的体验了。兼顾轻薄便携和游戏娱乐，不再是痴心妄想。

多面手的属性也让轻薄本受到了大学生、职场达人等人群的青睐，逐渐衍生除了高性能轻薄本、创作本、全能本。在这背后不仅是OEM对于市场的探索，还离不开英特尔、AMD、NVIDIA等上游芯片厂商的努力。比如英特尔推出锐炬Xe核显，可以说是“轻薄本实现游戏体验”的基础之一。

2月24日，英特尔正式推出面向轻薄本等移动平台的12代酷睿P系列、U系列低功耗处理器。得益于12代酷睿采用的高性能混合架构，英特尔又一次开辟出了“新赛道”，或者说行业关注的兼顾性能与轻薄的最佳方案来了。

属于这条新赛道的一个关键词就是“准标压”处理器――P系列。

12代酷睿P系列处理器目前共有6款，具体规格如下。性能最强的是基于Intel 7制程工艺的酷睿i7-1280P，拥有6个性能核+8个能效核的14核心、20线程，三级缓存24MB，性能核基础频率为1.8GHz、睿频频率最高4.8GHz;能效核基础频率1.3GHz，最高睿频频率为3.6GHz。集成96执行单元的锐炬Xe显卡，最高频率为1.45GHz。

之所以称P系列为“准标压”处理器原因主要有以下3个方面。

高规格：12代酷睿P系列与H系列标压处理器采用了相同的封装，并且最高同样具备6个性能核与8个能效核，以及支持DDR5内存、雷电4、Wi-Fi 6E(Gig+)的“完整组合”。另外，尽管相比H45去掉了1条PCIe 4.0x8通道，但凭借2条PCIe 4.0x4、12条PCie 3.0通道，仍可以支持PCIe 4.0 SSD或者独立显卡，对于轻薄产品线而言，损失不大。换言之，英特尔通过对于功耗的调整与优化，将标压处理器的特性近乎全部给到了P系列。

高性能：性能核、能效核组成的高性能混合架构让12代酷睿“一战封神”。如果说此前几代产品中，酷睿凭借更高频率优势所提供的卓越单核性能，相较竞争对手保持领先。那么这一次，无论是单核还是多核，12代酷睿做到了强势压制。据英特尔介绍，P系列处理器的多线程性能最多提升70%，如3D渲染、照片编辑等生产力场景，性能更是分别提升接近2倍以及最高30%。

更灵活：12代酷睿P系列基础功耗为28W，最高睿频功耗可达64W，同样功耗下性能输出甚至可以与上代H系列旗舰处理器(酷睿i9-11900HK)较量一番。与此同时，面向移动体验需求，混合架构以及英特尔硬件线程调度器的存在又可以更好地保证低负载等场景下更持久的续航时间。在用户面对复杂多变的应用场景时，提供高效灵活的使用体验。

具备以上3方面优势的12代酷睿P系列实现了更广泛的应用场景覆盖，让轻薄本市场中活跃的“高性能本、创作本、全能本”有了一颗“准标压”核芯，性能、续航甚至机身设计都有了坚实后盾。

对于英特尔而言，发挥混合架构优势，细分并丰富了12代酷睿产品家族，赋能终端设备在不同应用场景下释放最佳能效，也就是说凭借齐全的产品阵容能够更“精准”的满足用户需求，戳中用户的痛点。再配合上英特尔推出的Evo平台，在如今以体验为购买原动力的市场中，与AMD等对手的竞争中占据了更多优势和主动。

对于OEM而言，英特尔拓展产品阵容，开辟新赛道则意味着厂商也能由此完善家族产品线，针对轻薄本及其细分市场持续发力。在发布11代酷睿时，英特尔拓展了H系列产品线，推出H35处理器，有效激活了“轻薄游戏本”市场，让OEM能够搭载更具便携性的游戏PC，满足玩家对于随时随地游戏体验的需求。另外，Evo平台的发布也让轻薄本市场迎来了新局面。需要通过严苛测试才能获得的Evo认证，为OEM打造高品质轻薄本提供了参考，同时在产品宣传、推广时也成为“加分项”，让用户明白选轻薄本，认准Evo就是捷径，无需再为各种参数而苦恼。

针对这两点，随着12代酷睿低功耗处理器的发布，都得到了继承和发扬。P系列与U系列的不同定位，让轻薄本市场的细分化趋势有所依仗。OEM可以在产品设计、制造时有了更灵活的发挥空间。而全新升级的第3版Evo目标规范，也充分展现了12代酷睿轻薄本在体验方面提供的亮点，比如更高画质、更清晰的视频会议;更智能的轻薄本感知服务;更持久的续航，甚至是创新的产品设计等等。据英特尔介绍，首批搭载12代酷睿P/U系列的设备将在2022年3月份上市，同时今年将有包括多种产品形态的超过250款机型上市，其中还将有包括折叠屏在内的超过100多款Evo认证产品。

对于用户而言，无论是P系列“准标压”处理器还是第3版Evo规范，都是能够提升使用体验的亮点。P系列具备性能核、能效核以及英特尔硬件线程调度器等黑科技，能够更高效、智能、顺畅地应对高负载和多任务需求。即使是视频通话的同时编辑文档，又或者剪辑影像的同时以网页搜索素材和灵感，12代酷睿都不会感到压力。与此同时，锐炬Xe显卡、不输给H系列的性能释放，在游戏场景下也能提供更让人满意的体验。虽然与游戏本还有差距，但至少大型单机、热门网游都能在1080P分辨率下，以更高画质畅玩了。

所以，随着“准标压”处理器12代酷睿P系列的到来，2022年以及今后的笔记本，特别是轻薄本市场竟会有更具多样性、差异化的产品出现，就让我们拭目以待吧。

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