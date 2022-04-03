LG Display将为惠普提供17英寸可折叠OLED面板 苹果折叠屏设备也安排上了？

作者：景博健

【天极网笔记本频道】在今年年初的CES 2022上，LG Display曾推出一款17英寸的可折叠OLED面板，这块屏幕进一步模糊平板电脑和笔记本的界限，它甚至还是一块便携式显示器，而且几乎没有折痕。LG Display为这块屏幕配备了触摸屏解决方案，支持用户用笔或手指来使用屏幕。

这款面板迎来了它首个客户―惠普，它将在今年晚些时候发布一款采用该面板的可折叠笔记本电脑，它在展开时为17英寸，折叠后则为11英寸，并且有着4K分辨率。据了解，LG Display预计将会为惠普生产10000块该面板。值得一提的是，此前联想推出ThinkPad X1 Fold上的13.3英寸可折叠面板也是出自LG Display之手，随着它们在可折叠OLED面板上的工艺日益增长，客户也在逐步增多。

而且LG Display可能还有一个更大的客户，那就是苹果，据外媒The Elec报道，LG和苹果正在合作开发一款新面板，该面板将使用超薄覆盖玻璃，而不是目前大多数其它折叠显示器使用的聚酰亚胺，该面板将会用于一款介于MacBook和iPad之间的产品。

此前显示行业分析师罗斯・杨(Ross Young)在报告中曾提到，苹果正在探索全新的全屏折叠式笔记本电脑，显示器大约为20英寸，它将实现一机两用，折叠时拥有键盘，像笔记本电脑一样使用，展开后则需要搭配外接键盘使用，其分辨率可能会在4K甚至更高。不过苹果的可折叠产品可能不会在近两年推出，预计会在2025年之后。