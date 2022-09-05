IDC预计今明两年个人电脑和平板电脑销量将下降

作者：大飞哥

【天极网笔记本频道】9月5日消息，根据市场分析公司IDC近日发布的最新数据显示，由于市场状况发生变化，预计今年和明年的PC和平板电脑销量将出现下降。预计2022年PC出货量将下降12.8%，平板电脑出货量将下降6.8%。

下降的主要原因是通货膨胀削弱了全球经济，以及过去两年的购买量激增，后续需求变小。

除了2022年的下降外，IDC称这些市场在2023年将进一步收缩。这将是由于消费者需求放缓，教育的需求已经得到满足，以及企业因经济状况疲软而被挤出购买新硬件。

综合来看，这两个领域在2023年预计将下降2.6%，然后在2024年再次反弹并看到增长。

IDC的分析师Linn Huang在评论这些预期时提到：“随着经济逆风的速度加快，我们预计消费者情绪的恶化将导致未来六个季度消费市场的进一步收缩。在下一个主要的更新周期中，经济的复苏可能会在我们预测的外围年份推动一些增长。虽然数量不会达到大流行的高峰，但我们预计消费市场会向更多的高端市场发展。”

IDC对今年全球个人电脑设备的预测是4.621亿台出货量，比前年下降10.8%。从长远来看，预计未来出货量将再次出现增长，2026年的总量为4.777亿。

实际上，近年来手机的更新频率都开始放缓，从平均20个月左右的换机周期延长到了近三年，无论是平板还是PC，单品的售价接近一部中高端旗舰手机的价格。

而作为主力更换的年轻一代，更愿意用手机代替一切完成日常、工作、学习、生活的所有琐事，而这些产品的更换周期，只能在未来一段时间内，被拉的更长。