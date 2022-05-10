曙光系列解锁次元自由？机械师发布会新品预测

作者：夏初

【天极网笔记本频道】夏季将至，气温逐渐升高，笔记本行业新设备的发布气氛也逐渐高涨。最近，机械师也正式宣布了2022夏季新品发布会即将举办的消息，并且放出了一则预告片，“解锁次元自由”的主题概念，和硬核科技感十足的场景，让人期待不已。按照以往的经验，机械师将在本场发布会上为众多粉丝带来今年的旗舰级产品，而考虑到机械师近年来对于泛电竞产业的大力投入，相信还会有别的优质产品发布，大胆预测会有键鼠、耳机、显示器等等设备发布。

对于机械师在发布会上可能出现的新品，有爆料称“曙光”系列又将迎来更新。3月，机械师曙光15全新发布，如果是这条产品线迎来更新，我感觉升级尺寸的可能性很大。此前机械师游戏本序列并没有推出过16英寸的笔记本产品，而在全能本产品线，16英寸的创物者16倒是一款反响十分不错的产品。16英寸也是介于15.6英寸和17.3英寸的“黄金选择”。



机械师曙光15

以曙光15为对比的话，我希望新款的曙光笔记本升级屏幕。要知道，今年各家游戏本厂商都开始在屏幕素质上开展“军备竞赛”，在大家核心配置相似的前提下，屏幕素质就成为用户挑选产品最重要的考量。曙光15采用的是一块72% NTSC色域的1080p屏幕，标准的144Hz电竞刷新率，A+无亮点屏幕。硬要说的话这款屏幕的素质并非不能用，但是放在今年多少差点意思。期待曙光新机能够将屏幕升级到2K分辨率，至少覆盖100% sRGB色域吧，刷新率的话提升一下，达到主流的165Hz也就可以了，如果再能支持DC调光就再好不过了。

显卡方面来说，机械师曙光15采用的是NVIDIA的RTX 3050 Ti，这对一些用户来说不太满足。不过新款的曙光笔记本升级至RTX 3060或者RTX 3070也不是没可能的嘛。还有一个细节需要注意，英特尔前段时间一直在预热自家的首款独立显卡――锐炫显卡，算算时间，首批搭载这款GPU的笔记本也差不多到了上市的时间了。在采用英特尔处理器的前提下，如果显卡也换成英特尔家的，是不是能呈现出“1+1>2”的效果呢？这很值得期待一下。

对于游戏本玩家来说，今年无法绕过的一个“热词”就是独显直连。去年以来，几乎所有的游戏本厂商都逐渐开始为自家的产品搭载这项技术。通俗一点说，独显直连就是CPU直接连接独立显卡，有别于CPU先通过核显中继输出，在有独显的情况下绕过核显，使计算结果直接输出到显示器。这样有助于提升性能、降低损耗，反映在游戏中就是画面和帧数的提升。相信曙光新品不会让我们失望，独显直连和模式切换一定要上啊!

其他的猜测，我觉得曙光新机的内存也该升级称DDR5了，让粉丝们感受一下高频速度，扩展能力方面来说，雷电4接口也最好别缺席，对我们玩家扩展4K显示器很有帮助。

暂且就预测这么多吧，这几年机械师品牌也进入了一个快速发展的时期，陆续推出的几款游戏本、全能本以及各种外设都不错，在用户中获得了不错的口碑。也希望机械师能够在这场发布会上为大家带来更多惊艳的产品，咱们到时候发布会上见啦!

哦对了，关于发布会的举办日期、时间以及发布平台，机械师为玩家们带来了三个谜题，全部破解即可get到发布会的具体时间!感觉更让人期待了!