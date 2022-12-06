曾经的神U缔造者，i5还值得购买吗？

【天极网笔记本频道】自从英特尔推出酷睿系列以来，i3、i5、i7乃至后来才加入酷睿的i9都名声在外，凭借英特尔本身强劲的实力，酷睿也称为英特尔旗下最强消费级个人CPU的代名词。不过尽管如此，依然有不少人讨论，i5是否够用？

其实i5一直以来都介于i3和i7之间，定位中端。但是随着近些年来处理器性能的大幅提升，i5早已不可同日而语。从性能角度来看，i5仅仅只是英特尔为了让用户区分芯片性能的一个名称而已，代表的是这一代酷睿中相对中高端的性能。

而且不同代际的i5性能表现完全不一样，就像i5-7600K和i5-12600K，看似都是i5，两者就有着整整5代的性能差距，无论是制程还是架构都发生了翻天覆地的变化。所以i5是否值得，要看具体是哪一代i5。

再以i5-12600K为例，在英特尔经过11代酷睿的反向挤牙膏之后，就在所有人都认为英特尔即将走投无路之际，英特尔带来12代酷睿系列。其中i5-12600K一扫i5-11600K的颓势， 搭载10颗核心，其中6颗性能核心，4颗能效核心，这也是英特尔首次使用异构设计。

同时，英特尔还为i5-12600K配备了20MB的大三缓，工艺也从2015年就开始打磨的14nm升级到了10nm Intel 7工艺，核显方面搭载i9同款UHD770。得益于工艺制程的进步，这颗芯片在核心数量增多的前提下，还将TDP维持在125W，与前代i5-11600K保持一致。

在CPU-Z测试中，i5-12600K单核跑出776.9分，多核7194.2分，相比同代i9-12900K单核分数基本相同，多核仅落后30%-40%，已经让人十分惊喜。但没想到的是，在面对去年的i9-11900K，i5-12600K则实现了全面超越。i9-11900K单核仅有678分，多核6763分，完全落后i5-12600K，这也让这颗i5成为12代酷睿中的明星芯片，是大多数用户的首选。

而且i5-12600K已经跻身高端CPU行列，超越前代所有i9性能的硬实力也让其有定位高端的资本，尤其是2299元的首发价，值吗？肯定值。当然，这是针对12代酷睿来说，如果将同样的条件放在11代的i5-11600K来说，值吗？不值。

11代i5可谓是英特尔历年来综合表现最差的处理器，甚至没有之一，更高功耗堆砌的性能让11代i9相比10代i9还开了倒车。所以要讨论i5究竟值不值，那么一定要建立在其规格之上，否则不同版本的性能差异性过大。

对于大部分用户而言，甚至无需i5，i3也能满足大多数用户的需求。上半年Steam硬件占有率中显示，6核CPU刚刚超越4核CPU成为占有率最高的处理器，但不要忽略的是，这个排行榜包括了以核心数量著称的AMD处理器，所以实际用户使用的CPU可能大多数还是老款或是新款i3。

如果是游戏为主，i5-12600K几乎可以吃下大部分3A游戏，更不要说英特尔已经发布的i5-13600K。整个i5相对i7更加亲民的价格，在整体配置选择上也更具性价比，成为玩家青睐的处理器型号，所以往往i5系列产品更容易出神U，也正是这些原因。因此没有特殊需求的情况下，现在的i5非常值得购买。