2K、4K分辨率极速扩张，1080P仍有一战之力

【天极网笔记本频道】如今2K、4K甚至5K的显示器都已经逐渐普及，但即使分辨率已经如此之高，但还是有相当一部分人选择1080P分辨率，这部分用户又是基于什么心理呢？

其实早在1080P之前，用户对于720P的屏幕同样用的不亦乐乎，但随着分辨率的提升，人眼对于画面的要求越来越高，也就开始不满足现有分辨率。可是眼下已经发展到更高分辨率，依然有人选择坚守1080P分辨率，其中有硬件的原因，也有软件的原因。

首先是在系统支持上，因为微软的Windows系统作为一个历史悠久的老系统，在兼容性方面有着巨大优势，但是兼容就意味着守旧，这也导致Windows在对高分辨率屏幕的支持并没有做到太好。

首先，在屏幕尺寸相同的情况下，分辨率越高，像素密度越大，这就意味着像素更多。这就意味着如果分辨率过高，依旧维持原来分辨率的系统文字、图标以及第三方程序，在更高分辨率的屏幕中就会变得很小。

举个例子，在不同分辨率的屏幕中打开Windows系统中的同一程序，由于这个程序的分辨率没有发生变化，只有屏幕分辨率越高越高，那么与之相对的，这个程序的可视体积就会越小。为了解决这一问题，微软支持最大200%的DPI缩放，以缩放的形式让内容符合其分辨率呈现效果。

但要注意的是，这种缩放的方式并没有改变内容原先分辨率，就像一张照片缩放到一定程度会出现像素点一样，Windows上的内容在经过缩放后也会出现锯齿、字体不清晰等问题，极大影响用户的使用体验。尽管如今微软以及部分第三方应用着手重绘大部分程序，但这种情况依然不可避免。同时，这样的做法极大保障了Windows系统的兼容性，所以十几年前的低分辨率应用也能在最新的Windows版本中运行。

而苹果的做法则是得益于其封闭的生态加上统一的硬件规格，使得苹果只需要针对其中一些分辨率进行优化或者制作相应分辨率的图标。尤其是苹果向来追求高分屏，所以在针对高分屏中的优化出奇地优秀。

但同样的，苹果Mac如此一来就抛弃了兼容性，这样的做法使得Mac在同一时刻同一屏幕只能有一个缩放系数，几乎放弃点对点优化。这就导致一些想要继续在Mac上继续运行的程序只能跟随苹果革新的脚步，推出优化过版本，所以才能带来高分屏下的优秀体验。

但Windows用户远远大于Mac用户，所有很多用户不愿忍受高分屏下的Windows体验，才会选择1080P的屏幕，这是无奈的选择，也是最省精力的方式。除此之外，还有不少用户选择1080P的屏幕还有成本上的考虑。

相比1080P屏幕，许多2K、4K屏幕基本上都是翻倍的价格，不过市场中良莠不齐的显示器产品，也让高分屏的价格区间拉的很大，有1万元的2K屏幕，也有1000元的4K屏幕，同样迷惑不少用户。即使现在一些性能不错的高分屏已经来到2000-3000元价位，但是比起1080P屏幕的价格，依然是个不小的差距。

除去显示器本身的成本，想要带动高分屏，就意味着用户需要更好的显卡。尤其是4K分辨率下，想要畅玩一些光追特效全开的3A大作，显卡成本可能就要近万，加上高端显卡带动电源以及其他配置的升级，这些隐形成本往往让大部分用户退缩。

尤其是如今GTX 1650依然占据Steam显卡占有率榜首的时代，注定了大部分用户的硬件都无法撑起高分辨率游戏，而1080P的搭配则显得要经济也亲民的多，自然成为大多数用户的首选。

高分辨确实是未来的趋势，但是在用户体验以及成本上，没有达到大多数用户可以接受的范围之前，1080P依然是一些用户的首选。随着如今显卡价格不断飙升，价格因素影响用户选择的比重越来越大，如此看来高分屏的全面普及还是需要不少时间。