距离亮眼和惊艳还有距离的第五代iPad Air，我为什么还如此钟爱？

作者：大飞哥

【天极网笔记本频道】作为iPad系列的忠实用户，今年我给第五代iPad Air打76分，在我看来这是一次处于及格线以上的升级，但距离亮眼和惊艳，还有距离。

M1芯片加持、提供5G、新配色可选、甚至是稍有降价，嗯，非常好。但失分点在于屏幕没有支持ProMotion自适应刷新、起步存储依旧还是64GB、后置镜头没有升级等等。

我自然晓得10.9英寸的iPad Air和11英寸的iPad Pro需要进行不同定位细分以便在售价上做出显著区分。

按照目前官网的售价来看，64GB容量的WiFi版本第五代iPad Air起售价4399元，128GB容量的WiFi版本11英寸iPad Pro起售价6199元，这中间的1800元差价，来自于后置镜头、存储容量、ProMotion，这正好一一对应上了我刚刚提到的对第五代iPad Air的扣分点。

看到这你会问，那你直接上iPad Pro不就完了么!

当然，在配置上iPad Pro(11和12.9英寸)无疑有着更强的性能以及最新技术的辅佐，但选配蜂窝网络版后，iPad Pro的起售价来到了7399元。接近一台同样是搭载M1芯片的MacBook Air的价格，这就让人很难做出相对正确的决定了。

是的，在iPhone和MacBook Pro作为我日常办公、生活工具的前提下，我为什么还需要一台iPad以及为什么我首选iPad Air而不是Pro？

实际上我从第一代iPad开始到去年11月，这一设备的定位以及我的使用方式都是90%用于娱乐休闲，即游戏、追剧、看球等等。而过去的4个多月，我将目前手上的这台第四代iPad Air作为学习工具使用，探索出了它原本定位中应有的样子。

配合Apple Pencil，我在Notability中记录英文笔记和日常手帐;借助软件Notion和Magic Keyboard录入、同步并管理我的读书笔记和心得;作为一块尺寸比手机更大的屏幕，我可以充分的利用iPad OS目前的多任务以及分屏功能提高我的工作和学习效率。

这就是区别于之前使用和现在相比，我更离不开iPad的几个理由。

虽然是一家刀法精准的商业公司，但苹果似乎在iPad Air第五代上没有找清楚明确的定位。

例如只追剧的话，考虑性价比有基础款的iPad，为了轻便有最新的第六代iPad mini。iPad Air作为早期以轻薄打市场的品类，现在和11英寸iPad Pro相比，两款产品无论是从重量、外观还是性能上均相差不是太多。

要不是苹果为了保持4000～6000元档自家平板电脑在市场中的活跃度，我认为iPad Air是很容易被“拿”掉的单一产品线。

但这一价格也保证了属于这一区间的人是有多中意它，不喜欢的人则觉得它“高不成低不就”。

作为目前处于中高端价位区间的iPad Air，它更像是一台配置更好的学习工具，甚至可以完成部分生产力的内容。无论是第二代Apple Pencil还是Magic Keyboard的加持还是本次直接选择M1芯片，除了常规更新外，苹果也似乎在衡量是否要在10.9英寸的iPad Air和11英寸的iPad Pro之间做一个取舍。

作为更高端的产品线，预计在今年秋季发布的iPad Pro可能会搭载甚至是首发M2自研芯片，11英寸的版本的屏幕也会得到升级，另外极有可能针对手写笔和键盘做出升级调整。

但无论是学习工具还是生产力伴侣，目前困扰在iPad Air、iPad Pro之上的是iPad OS的“乏力”。

原本去年四月发布的iPad Pro搭载M1让人眼前一亮，但在6月的WWDC上，iPad OS 15并没有带来同样让人亮眼的升级。

截至目前，很多软件在iPad上的版本依旧停留在放大的iPhone版，无论是对大屏幕空间的软件功能布局、细节设置还是特殊功能的添加，iPad版本的软件还停留在只有借助Apple Pencil才能看出和iPhone App的与众不同。

既然如此，那下降首发售价或许还能还大众留下“加量减价”的良好印象。但阻碍在这一产品线再迈上一个更高台阶的，只能是iPad OS。

作为iPad的忠实用户，三个月后的WWDC我显然更期待iPad OS带来的大变化，哪怕和传闻的虚拟现实设备相比，我也更关心前者。