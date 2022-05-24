与戴尔XPS产品开发副总裁Brad Vier聊一聊XPS 13 Plus设计的幕后故事

作者：高志伟

【天极网笔记本频道】今天，戴尔XPS 13 Plus正式在中国上市。作为一款轻薄本，外观设计能够发挥的余地并不像游戏本那般充足，但XPS 13 Plus还是带来了多项创新，并且是在比较“冷门”的C面实现的，所以早在今年CES展会上初次亮相时就给我留下了深刻印象。

XPS属于戴尔旗下高端产品线，也最能展现戴尔的设计理念。XPS 13 Plus在延续该系列极简风格的同时，对C面“大刀阔斧”的出手了，凭借智能触控功能栏、无缝隙全尺寸键盘、无缝玻璃触控板等设计，提升辨识度和差异化。

前不久，戴尔XPS产品开发副总裁Brad Vier接受了天极网等媒体的采访，围绕戴尔XPS 13 Plus的设计理念、创新等话题做了进一步介绍。



戴尔XPS产品开发副总裁Brad Vier

XPS 13 Plus提供了暮云白、近夜灰两种配色，采用6000系航天铝材质打造的极简机身薄至15.28mm，重量仅1.26kg。虽然是“Plus”，但便携性相当出色，同时Brad Vier表示XPS Plus与XPS 13其实是两个不同的产品系列，“Plus”的定位更加高端，一方面体现在外观设计，另一方面是性能的区别。

XPS 13 Plus的屏幕采用Infinty Edge微边框设计，屏占比达到91.9%，尺寸仍旧是13.4英寸，可支持3.5K OLED触控屏、100% DCI-P3高色域、400尼特亮度、Eyesafe护眼认证。配置方面，可搭载12代酷睿i7 28W处理器，最高拥有32GB LPDDR5内存、2TB SSD，配合优质屏幕以及首次搭载的四扬声器，办公娱乐、内容创作都有不错的体验。

相比升级的性能，更让我们关注的还是XPS 13 Plus的C面设计。

在移动办公需求推动下，不仅是高性能，用户对于外观设计与颜值的重视也让OEM厂商“卷”的不亦乐乎。目前，轻薄本外观创新方向主要有两个：一方面是采用新型材质，比如碳纤维、镁铝合金、Alcantara等;另一方面则是设计的大胆尝试，比如折叠屏、双屏等。就XPS 13 Plus而言，属于均有涉及。正如Brad Vier所提到的，在产品设计方面XPS系列更激进、有攻击性。

虽然C面设计很前卫，但XPS 13 Plus并不像折叠屏笔记本那般感觉“遥不可及”，而是呈现焕然一新的感觉。首先观感方面，虽然不能“玩灯”，但凭借无缝玻璃触控板等设计，XPS 13 Plus的一体性应该是轻薄本中的天花板了，同时玻璃材质也很有差异化，更显质感。去掉按键间距的键盘，让C面更加简洁、美观。当然其玻璃材质作为C面的手感究竟如何，我们还是等到评测过真机再来分享吧。

其次是手感，注意这个手感并不仅是材质触摸手感，更重要的是按键、交互的反馈感。XPS 13 Plus重塑的C面处处带来了手感变化，首当其冲就是触控板。近两年大尺寸触控板已经成为轻薄本的标配，交互体验十分重要。此前戴尔已经对XPS触控板进行了优化，带来了更大的触控面积。现在，采用无缝设计后，触控体验也让人更多了几分期待。据Brad Vier介绍，为了提供用户满意的反馈，在C面的下方布置了多个触控微型马达，可以制造振动反馈，提升交互体验。虽然用振动马达取代键程的设计并不仅戴尔一家，但是无边界的触控板究竟会带来怎样的交互体验，能否真的做到防误触，还是很让人期待的。

另外，顶部的智能触控功能栏也是XPS 13 Plus对键盘做的另一项减法。但不同于苹果MacBook的Touch Bar，XPS 13 Plus改变的重点在于按键设计，交互及操作体验相较苹果做了克制。所以，不存在上手门槛，也不会让人感到“食之无味，弃之可惜”。Brad Vier还提到采用这种电容式触控功能栏不仅是提升XPS 13 Plus的设计美感，还可以带来散热效率的提升。相比传统按键，全新触控功能栏按键更薄，下方能够为散热留出更大的空间，也为更强性能提供保障。这也是XPS 13 Plus性能提升，却仍旧能够提供安静使用体验的原因之一。

键盘也是很多用户看到XPS 13 Plus后比较关注的。XPS 13 Plus通过去掉键距的方式，让按键键帽面积更大，这符合目前笔记本发展趋势。但是，这种设计如何保证用户敲击录入的准确率？Brad Vier提到，无网格键盘有着严苛的设计规格，同时戴尔也进行了多次盲测来保证按键的功能、反应，而且通过增加防键、防尘设计来保证键盘可靠性。因此，相比往代XPS 13 Plus的键盘体验只有提升，没有下降。

在上手体验之前，对于XPS 13 Plus键盘的手感，我也是有几分期待。不过，我也认为戴尔还有一点设计可以考虑优化――半高的上下方向键。在大尺寸键帽的衬托下，无缝布局中的半高按键，会让人感到有些紧凑，使用起来或许没那么方便。

XPS 13 Plus设计的幕后故事

虽然是走极简路线的轻薄本，XPS 13 Plus还是实现了差异化设计，同时并没有牺牲用户体验。Brad Vier在采访中提到，XPS所有的设计都缘于产品体验。

在设计做“减法”的同时实现体验的“加法”，在这背后戴尔设计团队也付出了很多努力。不仅仅是上文提到的产品盲测等环节，Brad Vier表示，XPS的设计需要戴尔与全球合作伙伴通力协作，在过去两年中产品的设计持续受到了疫情的影响，尽管无法实现面对面交流，设计团队还是克服了挑战，无论是在家中、办公室、实验室，通过与合作伙伴积极商谈改进了产品的设计与工艺流程。

另外，XPS系列的创新走向并不是“跟风”，而是围绕体验来推动。例如，Brad Vier谈到目前笔记本用户有迫切的视频通话需求，为此XPS 13 Plus不仅配备4个扬声器，还带来了摄像头相关创新、红外人脸识别技术应用，以及兼顾颜值和实用性的边缘激光开孔麦克风设计。与此同时，XPS并没有盲目追求摄像头的高像素，Brad Vier介绍到，考虑像素等参数提升带来的摄像头体积增大会影响XPS整体屏占比。他还表示戴尔研发团队与用户的沟通，来实现设计、产品性能等多维度的优化。

在行业关注的环保、可持续发展方面，XPS也没有落后。Brad Vier表示戴尔产品在大量使用可回收材料，其中XPS 13 Plus首款使用水利可再生能源制造的铝材料，键盘面也采用水性漆涂层，其包装等100%使用可再生材料，践行产品环保理念。

写在最后

从率先采用窄边框屏幕，到XPS 13 Plus的智能触控功能栏、无缝隙全尺寸键盘、无缝玻璃触控板等创新，XPS系列在笔记本设计领域始终走在前列。正是这些差异化设计，让笔记本、轻薄本市场在平稳发展之余，多了几个闪光点，也让身为用户的我们多了几分期待。

无缝玻璃触控板手感究竟如何，谁又不想试一下呢？