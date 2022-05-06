机械师夏季新品发布会将至 如何解锁次元自由？

作者：夏初

【天极网笔记本频道】5月的天气逐渐热了起来，立夏刚过，相信大家已经感受到了夏天的气息。谈到夏天就会想起那些充满活力与动感的事物――美食、啤酒、游戏，以及与朋友的开心时光。在这样一个临近夏天的时段，机械师宣布将举行夏季新品发布会即将举办，同时还带来了一则预告片，未来感十足，很有科幻风格，看来这次发布会上机械师是准备放大招了。

机械师目前已经放出了夏季新品发布会的宣传主海报，“解锁次元自由”将成为本场发布会的主题。可以确认的一点是，本场发布会将不仅仅会发布一款或者两款设备，如果是“解锁次元自由”的话，相信机械师将为广大玩家和粉丝们带来解锁电竞游戏次元的一整套核心设备。

如果来深入探讨一下“解锁次元自由”，可以聊的东西就太多了。内部消息人士透露，本场发布会将有包括新款笔记本设备在内的数款新品发布，本文就来为大家“剧透”一下，让关注的朋友们先有个“心理准备”。

首先是两款笔记本新品，这也是机械师历代发布会上的核心产品。本场发布会机械师将更新曙光以及星辰两大笔记本产品线，全新曙光笔记本将迎来“史诗级更新”。消息人士称，这款重磅新品集成了机械师目前的精华配置，搭载最新的第12代英特尔酷睿处理器不提，在显卡的配置方面也将为广大玩家带来惊喜――大家可以猜猜看这款显卡是什么。而为了保证更好的游戏体验，新款曙光笔记本将在外观和键盘方便也有很大的亮点，势必要成为机械师的又一款“超感核能本”。

而另一边，星辰系列产品线也会将水冷散热功能发扬光大。考虑到之前推出的星辰15还是有些许遗憾，相信本次将发布的星辰系列新机将补足短板，整体性能方面不容小觑。这次机械师新品发布会上，星辰系列电竞本性能势必将再次升级，期待值直接拉满了。

既然是解锁次元，相信在整个游戏次元中，全套的电竞装备一定会准备上，要说电竞设备，除了笔记本之外，机械师台式机产品也是收获了不少玩家认可的。如果偷偷告诉你，这场发布会上将会推出行业首款双水冷电竞主机，你会不会心动？

游戏本、主机这也只是解锁次元的一方面，为了为玩家带来更好的游戏体验，机械师已经形成了十分完备的电竞游戏产品矩阵。在视觉效果方面，一块电竞大屏一定会是玩家们的刚需，显示屏的品质当然是游戏操作感和沉浸感非常重要的一部分。消息人士还透露，这次机械师将在发布会上带来一款突破性的显示屏产品，快快把你的电竞需要告诉机械师，说不定这款产品完全能满足你的需要呢!

当然，除了游戏方面，机械师还有十分出色的“创物者”系列设计师笔记本，我还是非常期待这次发布会上创物者系列能迎来更新的，毕竟工作中对图形、视频处理等等有需要。期待新款创物者能在性能颜值方面带来全新升级。此外，外设也会是机械师此次发布会的重要组成部分，无论是操作手感还是颜值，想必机械师已经想到了“解锁次元自由”的方法。

哦对了，关于发布会的举办日期、时间以及发布平台，机械师还为玩家们带来了三个谜题，全部破解即可get到发布会的具体时间!通往哪个次元的大门会被打开？气氛已经营造到位，好奇心已经被调动起来了!就让我们一起来关注这次机械师夏季新品发布会，一起解锁次元自由吧!