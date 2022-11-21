英伟达公布RTX 4090电源线熔断声明：用户没插好！

【天极网笔记本频道】英伟达此前发布全新旗舰RTX 40系显卡，其中RTX 4090发布后受到广泛关注，不过由于其强大的性能，加上发布前被曝功耗过高，导致后来有用户发现原生的16pin电源线遭到熔断之后，都认为是英伟达方面的问题，如今英伟达正式对此事件发表声明。

不久前有国外网友发帖称，其在使用技嘉RTX 4090 Gaming OC游玩3A大作时出现意外情况，随显卡附赠的12VHPWR转接线接口起火，并且烧毁供电接口。帖子经过发酵之后，又有其他用户跟帖表示自己的RTX 4090遭遇同样的问题，也是显卡电源转接头出现问题。

后来又有网友在使用原生16pin电源线时遭到熔断，根据他的说法，其在安装过程中十分小心，尽量避免不必要的弯折。这位用户使用微星GeForce RTX 4090 Gaming X Trio 24GB显卡和微星MPG A1000G电源。不过幸运的是，显卡上的电源接口没有被烧坏，而是转接线上被烧坏。

据官方介绍，RTX 4090是全球最快的游戏GPU。性能方面，英伟达称在完整的光线追踪游戏中，与上一代采用DLSS 2的RTX 3090 Ti相比，采用DLSS 3的RTX 4090的性能提升可达4倍。在现代游戏中，RTX 4090的性能提升高达2倍，同时保持了相同的450W功耗。

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RTX4090搭载AD102-300 GPU，启用16384个CUDA内核，比RTX 3090 Ti多出52%，但性能提升幅度却更大。GPU频率高达2520MHz，搭载24GB 21Gbps GDDR6X显存，达到1TB/s的带宽，450W默认TGP，最大可配置TGP为660W。在台积电4N工艺加持下，加速频率超过了2.5GHz，比上代的三星8nm工艺有大幅提升。

虽然RTX 4090的官方TDP为450W，不过早在发布之前，就有UP主放出过有关这款显卡的拷机图，在功耗方面则是远超标准功耗，达到惊人的650W。据悉这个UP主还是在基于公版显卡的情况下跑出这样的功耗，这就意味着对于性能有着极致追求的非公版显卡将迎来更具挑战性的功耗。之前就有电源厂商推荐使用RTX 4090的用户配备高达1200W的电源，以应对这台性能怪兽。

这也导致舆论开始猜测是不是RTX 4090本身过高的功耗导致这一情况出现，现在英伟达终于发布官方声明。在调查已知的全球50个案例后，英伟达给出初步调查结果，由于用户电源线未正确插入导致熔点问题，并且建议用户在组装显卡时要确保电源线完全插入。

英伟达在声明中表示，“我们正在积极调查这些反馈，目前知道的全球案例大约有50起。到目前为止，我们的发现一个常见的问题是连接器没有完全插入显卡。为了帮助确保连接器是安全的，我们建议在将显卡插入主板之前，先将电源适配器插入显卡，以确保它牢固且均匀地插入。我们正在研究其他方法，以确保无论用户使用何种线或卡都可以稳定安全。英伟达与我们的合作伙伴都致力于支持我们的客户，并确保加快RMA进程。”

也有其他机构对此种情况进行过电源融化测试，测试结果表明如果电源线未正确插入，确实可能会出现这类问题。该机构表示，这次问题影响到了0.04%的RTX 4090用户，目前RTX 4090的总销量大约为125000个。

这也让RTX 4090洗刷冤屈，间接说明RTX 4080无论是线缆还是显卡本身都没有太大问题，而是用户没有正确插入线缆导致这一情况的出现。不过RTX 4090的功耗依然让不少用户感到头疼，但对于真正购买RTX 4090的用户，似乎也不会在意电源的大小和功耗高低。目前RTX 4090国行售价12999，国内用户暂时没有遇到这种情况。