Ìì¼«´«Ã½£º
Ìì¼«Íø
±ÈÌØÍø
IT×¨¼ÒÍø
52PKÓÎÏ·Íø
¼«¿ÍÐÞ
È«¹ú·ÖÕ¾

±±¾©ÉÏº£¹ãÖÝÉî¸ÛÄÏ¾©¸£½¨ÉòÑô³É¶¼º¼ÖÝÎ÷°²³¤´ºÖØÇì´óÇìºÏ·Ê»ÝÖÝÇàµºÖ£ÖÝÌ©ÖÝÏÃÃÅ×Í²©Ìì½òÎÞÎý¹þ¶û±õ

²úÆ·
  • ÍøÒ³
  • ²úÆ·
  • Í¼Æ¬
  • ±¨¼Û
  • ÏÂÔØ
È«¸ßÇåÍ¶Ó°»ú ¾»»¯Æ÷ 4KµçÊÓÇúÃæµçÊÓÐ¡¼Òµç¹öÍ²Ï´ÒÂ»ú
±Ê¼Ç±¾ÆµµÀ Ì¨Ê½»úÆµµÀ Ò»ÌåµçÄÔÆµµÀ ÉÌÓÃµçÄÔÆµµÀ ÓÎÏ·µçÄÔÆµµÀ Æ½°åµçÄÔÆµµÀ ¹¤×÷Õ¾ÆµµÀ ³¬¼«±¾ÆµµÀ °²¼«ÍøÂÛÌ³ Ö±²¥Ì¨ ¾«Æ·×¨Ìâ
ÄúÏÖÔÚµÄÎ»ÖÃ£º Ìì¼«Íø > ±Ê¼Ç±¾>ÐÂÎÅ>¡°¾©¶«¶¨ÖÆ¡±±Ê¼Ç±¾ Ë«Ê®Ò»¶À¼Ò·îÏ×

11.11ÁªÊÖ°Ë´óÆ·ÅÆ »ã¾Ûº£Á¿Êý¾Ý ¾©¶«ÇãÁ¦´òÔì¶¨ÖÆ±Ê¼Ç±¾

Ìì¼«Íø±Ê¼Ç±¾ÆµµÀ 2018. 10. 26 ×÷Õß£º×¿¶û·ÇÅ¼È» Ôð±à£ººúÔÏ×¿
ÎÒÒªÍÂ²Û

ÔðÈÎ±à¼­

11.11ÁªÊÖ°Ë´óÆ·ÅÆ »ã¾Ûº£Á¿Êý¾Ý ¾©¶«ÇãÁ¦´òÔì¶¨ÖÆ±Ê¼Ç±¾

¡¡¡¡ÑÛ¿´½ñÄêµÄË«Ê®Ò»¼´½«½øÈëµ¹¼ÆÊ±£¬ÄãÊÇ·ñÔçÒÑ¿ªÊ¼ÎïÉ«ÖµµÃÏÂÊÖµÄÉÌÆ·£¿ÓëÆäÃ¤Ä¿ÂÒÂò£¬²»Èç³Ã×ÅÓÅ»Ý´ó·Å¼ÛÊÕ¸îÒ»ÅúÐÄÒÇºÃ±¾¡£Õâ¸öË«Ê®Ò»¾©¶«ÁªÊÖÁªÏë¡¢´÷¶û¡¢»ÝÆÕ¡¢ThinkPad¡¢»ªË¶¡¢»ªÎª¡¢Î¢Èí¡¢»úÐµ¸ïÃü°Ë´óÆ·ÅÆÍÆ³öÁË¡°¾©¶«¶¨ÖÆ¡±±Ê¼Ç±¾¡£

11.11ÁªÊÖ°Ë´óÆ·ÅÆ »ã¾Ûº£Á¿Êý¾Ý ¾©¶«ÇãÁ¦´òÔì¶¨ÖÆ±Ê¼Ç±¾

¡¡¡¡ËùÎ½¡°¾©¶«¶¨ÖÆ¡±£¬ÊµÖÊÉÏÊÇ×ÅÑÛÓÚÂú×ã¹ã´óÏû·ÑÕß¸öÐÔ»¯ÐèÇóµÄË½ÈË¶¨ÖÆ¡£¾©¶«×÷ÎªÏßÉÏµç×Ó²úÆ·Ò»´óÏúÊÛÉÌ£¬»ýÀÛÁËº£Á¿Ïû·ÑÊý¾ÝºÍÓÃ»§·´À¡£¬Éî¶È°ÑÂö±Ê¼Ç±¾ÓÃ»§ÐèÇóÍ´µã£¬²¢½«Êý¾Ý½áÂÛ·´À¡¸ø¸÷´óÆ·ÅÆ³§ÉÌ£¬Óë³§ÉÌ¹²Í¬²ú³öÐÔÄÜÅäÖÃÓëÉè¼ÆÍâ¹Û×î·ûºÏÌù½üÏû·ÑÕßÔ¤ÆÚµÄ±Ê¼Ç±¾£¬²¢ÔÚ¾©¶«¶À¼ÒÊÛÂô£¬ÀýÈçÎ¢ÈíSurface Laptop 2³¬Çá±¡´¥¿Ø±Ê¼Ç±¾¾Í³ä·Ö¿¼ÂÇÁËÊ±ÉÐ´ïÈË£¬Ö°³¡Å®ÐÔµÄÐèÇó¡£ËýÉè¼ÆÓÅÑÅ£¬»úÉíÏË±¡£¬ÇáÖÁ1252g£¬¿ÉÒÔÇáËÉ·ÅÈëÈÎºÎ°üÖÐ¡£Í¬Ê±ÓµÓÐ13.5Ó¢´ç½»»¥Ê½´¥ÆÁ£¬ÈÃÄúµÄ´´ÒâÔÚÖ¸¼â»¬¶¯¡£´îÔØµÚ°Ë´úCore i5µÄ´¦ÀíÆ÷¡¢Åä±¸8G³¬´óÔË´æ256G¹ÌÌ¬Ó²ÅÌ·½±ãÄú°ì¹«¡¢²¶»ñ´´×÷Áé¸Ð£¬»òÊÇ·ÖÏíÊÓÆµÕÕÆ¬¡£³ý´ËÖ®Íâ»¹ÓµÓÐ·á¸»µÄÉ«²Ê´îÅä¡ª¡ªÁÁ²¬½ð¡¢Éî¾Æºì¡¢»ÒîÜÀ¶£¬ÒÔ¼°È«ÐÂµÄµäÑÅºÚ¡¢»Ò·Û½ð£¬ÎªÄúÔöÌí¸öÐÔ·ç²É¡£

11.11ÁªÊÖ°Ë´óÆ·ÅÆ »ã¾Ûº£Á¿Êý¾Ý ¾©¶«ÇãÁ¦´òÔì¶¨ÖÆ±Ê¼Ç±¾

¡¡¡¡Õâ²¨¸£ÀûÈç¹û´í¹ýÁË£¬ÄÇÄãË«Ê®Ò»µÈÓÚ°×»ìÁË!¾ÝÁË½â£¬ÕâÒ»²¨¾©¶«¶¨ÖÆ²úÆ·°üÀ¨ºÅ³Æ ¡°¸ÖÇ¹ÓÎÏ·¿§µç¾º±Ø±¸¡±¡¢¾ßÓÐÐÔÄÜÇ¿¡¢É¢ÈÈ¿ì£¬ÐÔ¼Û±È¸ßµÄÓÎÏ·±¾-ÁªÏëÕü¾ÈÕßY7000P¡¢»ÝÆÕ°µÓ°¾«Áé4´úºÍ»úÐµ¸ïÃüZ2; ÄÜÈÃ¡°Ê±ÉÐ°×¹Ç¾«¡±Ò»¼ûÇãÐÄÇÒÑÕÖµÃÀ¡¢ÐÔÄÜ¿ì¡¢ÖØÁ¿ÇáµÄ»ªË¶a¶¹(adol)¡¢Î¢ÈíSurface Laptop¡¢»ÝÆÕÐÇ13ºÍÁªÏëÐ¡ÐÂAir;ÒÔ¼°ÑÕÓÐÐÍ¡¢ÐÔÄÜÎÈ£¬µçÁ¿×ãµÄ¡°Ö°³¡´óÄ§Íõ°ì¹«Ê×Ñ¡¡± »ªÎªMateBook X Pro¡¢ÁªÏëThinkPadÒí480£¬´÷¶ûÈ¼7000µÈÊ®¿î²úÆ·¡£

11.11ÁªÊÖ°Ë´óÆ·ÅÆ »ã¾Ûº£Á¿Êý¾Ý ¾©¶«ÇãÁ¦´òÔì¶¨ÖÆ±Ê¼Ç±¾

¡¡¡¡³ýÁË²úÆ·µÄ×¨Òµ¶¨ÖÆ£¬11.11ÆÚ¼ä¹ºÂò¾©¶«¶¨ÖÆ±Ê¼Ç±¾£¬»¹¿ÉÏíÊÜÎªÆÚÒ»ÄêÃâ·ÑµÄËéÆÁ±£¡¢½øÒº±£¡¢ÕË»§°²È«ÏÕÈýÖØ±£ÕÏ¡£µ±»úÆ÷·¢ÉúÒâÍâµøÂä¡¢¼·Ñ¹¡¢Åö×²µ¼ÖÂµÄ»úÆ÷ÆÁÄ»ËéÁÑÊ±£¬Îª¹ÊÕÏ»úÆ÷Ìá¹©Ò»´ÎÈ«Ãâ·ÑµÄÆÁÄ»¸ü»»·þÎñ£¬»úÆ÷ÐÞ¸´ºó£¬ÎªÓÃ»§Ìá¹©×ÔÎ¬ÐÞÈÕÆð30ÌìµÄÈý°ü·¶Î§ÄÚ±£ÐÞ·þÎñ;µ±»úÆ÷·¢ÉúÒâÍâ½øÒºÔì³É²¿¼þ¹ÊÕÏÊ±£¬ÎªÓÃ»§Ìá¹©Ò»´ÎÃâ·ÑÎ¬ÐÞ»ò²¿¼þ¸ü»»·þÎñ£¬»úÆ÷ÐÞ¸´ºó£¬ÎªÓÃ»§Ìá¹©×ÔÎ¬ÐÞÈÕÆð90ÌìµÄÈý°ü·¶Î§ÄÚ±£ÐÞ·þÎñ;µ±ÄúÔÚ¾©¶«Æ½Ì¨¿ªÍ¨²¢Ê¹ÓÃ¾©¶«Ö§¸¶¡¢¾©¶«Ç®°ü¡¢¾©¶«Ð¡½ð¿â¡¢¾©¶«°×ÌõÒÔ¼°¾©¶«¿ì½ÝÖ§¸¶¾ù¿É»ñµÃ³¤´ïÒ»ÄêµÄÕË»§°²È«ÏÕ¡£ÈýÖØ±£ÕÏ¸øÄú¼«ÖÂ³©¿ìµÄ¹º»úÌåÑé£¬ÈÃÄúÂòµÄ·ÅÐÄ£¬ÓÃµÄ°²ÐÄ¡£

11.11ÁªÊÖ°Ë´óÆ·ÅÆ »ã¾Ûº£Á¿Êý¾Ý ¾©¶«ÇãÁ¦´òÔì¶¨ÖÆ±Ê¼Ç±¾

¡¡¡¡¸÷´óÆ·ÅÆ±Ê¼Ç±¾ÁÕÀÅÂúÄ¿£¬Æ·ÖÖ·±¶àÌô»¨ÁËÑÛ£¿±ðÓÇÐÄ£¬¾©¶«¶¨ÖÆÁËÐÑÄ¿Ò«ÑÛµÄºìºÐ×Ó°ü×°ÖúÄã»¯·±Îª¼ò£¬Ëø¶¨Ä¿±ê¡£²»ÂÛÄãÊÇÓÎÏ·Íæ¼Ò£¬Ê±ÉÐ´ïÈË»¹ÊÇÖ°³¡¾«Ó¢ ÉõÖÁÊÇ×Ê½ðÉÐ²»¹»³äÔ£Ñ§Éúµ³ ÓÐÁË¾©¶«¶¨ÖÆ ¶¼ÎÞÐèÀ§»ó¾À½á ¶øÄãÏÖÔÚÐèÒª×öµÄ£¬¾ÍÊÇ°ÑÄãÐÄÐÄÄîÄîµÄ±Ê¼Ç±¾·ÅÈë¹ºÎï³µÀï£¬Ö»µÈË«Ê®Ò»µ±ÌìÊÕÈëÄÒÖÐ¡£

¡¡»î¶¯Á´½Ó£ºhttps://sale.jd.com/act/wrUhoHe85j6.html

£¨×÷Õß£º×¿¶û·ÇÅ¼È»ÔðÈÎ±à¼­£ººúÔÏ×¿£©
Çë¹Ø×¢Ìì¼«ÍøÌì¼«ÐÂÃ½Ìå ×î¿á¿Æ¼¼×ÊÑ¶
É¨ÂëÓ®´ó½±
ÆÀÂÛ
* ÍøÓÑ·¢ÑÔ¾ù·Ç±¾Õ¾Á¢³¡£¬±¾Õ¾²»ÔÚÆÀÂÛÀ¸ÍÆ¼öÈÎºÎÍøµê¡¢¾­ÏúÉÌ£¬½÷·ÀÉÏµ±ÊÜÆ­£¡
ÁªÏëÐ¡ÐÂAir 13(i5 6200U/8GB/256GB/ÏãéÄ½ð) ²úÆ·ÐÅÏ¢
ÁªÏëÐ¡ÐÂAir 13(i5 6200U/8GB/256GB/ÏãéÄ½ð)
±¨¼Û
Í¼Æ¬
ÆÀ²â
  • ´¦ÀíÆ÷ÐÍºÅ£ºIntel ¿áî£ i5 6200U
  • ´¦ÀíÆ÷Ö÷Æµ£º2.3GHz
  • ºËÐÄÊý/Ïß³Ì£ºË«ºËÐÄ
  • ÄÚ´æÈÝÁ¿£º8GB
  • Ó²ÅÌÈÝÁ¿£º256GB
  • ÆÁÄ»³ß´ç£º13.3Ó¢´ç
  • ÆÁÄ»·Ö±æÂÊ£º1920¡Á1080
  • ÏÔ¿¨ÀàÐÍ£ººËÐ¾ÏÔ¿¨
  • ÏÔ¿¨Ð¾Æ¬£ºIntel HD Graphics 520
  • ÏÔ´æÈÝÁ¿£º¹²ÏíÄÚ´æÈÝÁ¿
  • ²é¿´¸ü¶à²ÎÊý>>²é¿´¸ü¶à²úÆ·>>

ÍøÉÏÉÌ³ÇÉÌÆ·/¹æ¸ñ/´ÙÏú¼Û¸ñ

Ïà¹Ø±¨¼Û

±Ê¼Ç±¾±¨¼Û

Æ·ÅÆ
ÁªÏë »ªË¶ ThinkPad ´÷¶û Æ»¹û »ÝÆÕ ÉñÖÛ Î¢ÐÇ ºê³ž À×Éñ Alienware ÈýÐÇ Ð¡Ã× »ªÎª Î´À´ÈËÀà »úÐµ¸ïÃü À×Éß »úÐµÊ¦ º£¶û ¹È¸è
¼Û¸ñÑ¡Ôñ
1-2999 3000-3999 4000-4999 5000-5999 6000-7999 8000-11999 12000-19999 20000ÒÔÉÏ
²úÆ·¶¨Î»
ÓÎÏ·±¾ 2ºÏ1µçÄÔ Ñ§Éú±¾ ÉÌÎñ±¾ Çá±¡±ãÐ¯±¾ Ó°ÒôÓéÀÖ±¾ ¼ÒÍ¥ÓéÀÖ±¾ Ê±ÉÐÀöÈË±¾
ÆÁÄ»³ß´ç
17Ó¢¼°´çÒÔÉÏ 16Ó¢´ç 15Ó¢´ç 14Ó¢´ç 13Ó¢´ç 12Ó¢´ç 11Ó¢´ç¼°ÒÔÏÂ
´¦ÀíÆ÷
¿áî£i9 ¿áî£i7 °Ë´ú¿áî£i7 Æß´ú¿áî£i7 Áù´ú¿áî£i7 Îå´ú¿áî£i7 ËÄ´ú¿áî£i7 Èý´ú¿áî£i7 ¿áî£i5 °Ë´ú¿áî£i5 Æß´ú¿áî£i5 Áù´ú¿áî£i5 Îå´ú¿áî£i5 ËÄ´ú¿áî£i5 Èý´ú¿áî£i5 ¿áî£i3 °Ë´ú¿áî£i3 Æß´ú¿áî£i3 Áù´ú¿áî£i3 Îå´ú¿áî£i3 ËÄ´ú¿áî£i3 Èý´ú¿áî£i3
×îÐÂÎÄÕÂ
¸ü¶à>>
S8¾©¶«ËÍ¾©¶¹
S8Èü¼¾¾öÈü ¾©¶«¹ÛÕ½ÍÅ±¸ºÃ1¸öÒÚÖ»´ýÄãÇÀ
º£¶ûÁèÔ½GT
¾©¶«11.11ÏëÂò±Ê¼Ç±¾£¿Ç§Íò±ð´í¹ý¼²ËÙ¾«Áéº£¶ûÁèÔ½GT
ÊÖ»úÈí¼þ°ì¹«ÓÎÏ·
ÕæÈ«ÃæÆÁÊÖ»ú
Èý´óÕæÈ«ÃæÆÁ·½°¸ÒÑ³öÂ¯£¬¾¿¾¹ÄÄÖÖ·½°¸²ÅÊÇÄãµÄ²Ë
Æ½°åµçÄÔ
Æ½°åµçÄÔ³ö»õÁ¿Á¬Ðø16¸ö¼¾¶ÈÏÂ»¬ Q3Æ½°åµçÄÔ³ö»õÁ¿3640Íò²¿
ÈÈÃÅ²úÆ·
  1. ´÷¶û Inspiron ÁéÔ½ 15 5000ÏµÁÐ½ðÊô°æ ÐÇ¹âÒø·Ç´¥¿Ø(INS15MD-4528S)£¤3999
  2. ÁªÏë Õü¾ÈÕß Y7000P(i5 8300H/8GB/128GB+1TB/1050Ti)£¤6899
  3. ÁªÏë Ideapad 330C-15(i7 8550U/4GB/128GB+1TB)£¤5499
  4. ÁªÏë Ideapad 320c-15(i5 7200U/4GB/1TB/2G¶ÀÏÔ)£¤3499
  5. »ªË¶ A580UR8250(4GB/500GB/2G¶ÀÏÔ)£¤3999
  6. ÁªÏë Ð¡ÐÂ ³±7000-13(i5 8250U/8GB/256GB)£¤4999
  7. ÁªÏë Ideapad 120S-14(N3450/4GB/256GB/ºËÏÔ)£¤3199
  8. Ð¡Ã× ±Ê¼Ç±¾Pro(i5 8250U/8GB/256GB)£¤5299
  9. ÁªÏë Ideapad 330-15IKB(i3 7020U/4GB/128GB+1TB)£¤3599
  10. ´÷¶û Inspiron ÁéÔ½ È¼7000 II(Ins 14-7472-D1605S)£¤4799
½¹µãÈÈ´Ê
ÓÎÏ·±¾ Ð¡Ã×Æ½°å2 ÁªÏë±Ê¼Ç±¾ »ªË¶±Ê¼Ç±¾ ÉÌÎñ±Ê¼Ç±¾ ´÷¶û±Ê¼Ç±¾ ÁªÏëy50 ±Ê¼Ç±¾µ¼¹º Æ»¹û±Ê¼Ç±¾ macbook air macbook pro Ð¡Ã×±Ê¼Ç±¾ Ìì¼«Ð¡ËµÊÖ»ú°æ