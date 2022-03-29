锐龙7 6800H+RTX 3060+144Hz电竞屏仅7499元起，香！

作者：高志伟

【天极网笔记本频道】华硕天选3锐龙版游戏本将于3月29日开启预售，4月6日开售!搭载锐龙7 6800H、RTX 3060、16GB DDR5内存、144Hz刷新率电竞屏到手价仅7499元。

作为天选3锐龙版最重要的升级，核心配置上华硕可以说是不遗余力，天选3锐龙版均搭载全新一代AMD锐龙7 6800H拥有8核16线程、高达4.7GHz的加速频率，在Zen 3+架构的加成下单核、多核性能均有大幅升级。因此面对时下热门的“老头环”等游戏大作也能提供更畅快的体验。

而且，凭借升级的性能即使在游戏的同时进行录屏或者直播，天选3锐龙版也能轻松应对。对于游戏玩家、内容创作者而言，天选3锐龙版配备的16GB 4800MHz DDR5内存以及512GB PCIe 4.0 SSD还能够提升系统及程序启动、加载、保存等环节的畅快体验。可谓是能输出能创作，文武双全。与此同时，对于一些资深玩家或者创作者来说，天选3锐龙版拥有双内存插槽、双M.2 SSD接口可以更轻松扩容，应对更高负载或者海量数据需求。

至于拥有6GB显存的RTX 3060笔记本电脑GPU，凭借光追、DLSS以及高达140W功耗释放，还能够让玩家挑战更具沉浸感、代入感的光追游戏。

还有一点必不可少，全新天选3家族均支持“双显三模”显卡切换，可在独显输出、混合输出、集显输出三种模式中自由选择。无论你是大学生还是职场达人，都可以在学习办公与游戏娱乐等各种应用场景下随时切换，从而获得性能与续航甚至是安静体验的平衡。

不仅是性能以及“双显三模”，天选3锐龙版的机身设计同样更符合当下趋于移动体验的用户需求。首先颜值方面，天选3锐龙版提供魔幻青、日蚀灰两种配色，拥有RGB炫彩灯效背光键盘，可在不同场景下彰显你的个人风格。如果想要与众不同，那么更加推荐魔幻青;如果想要低调一点，日蚀灰不会让你失望的。其次是便携性，天选3锐龙版体积相比上一代缩小了4.5%，重量也更轻至约2.1KG。很方便放入背包中，作为随行生产力或游戏“装备”。而且90Wh大电池结合快充设计，还能进一步扩大体验半径，尽可能减少电源线的束缚。

屏幕方面，配备144Hz刷新率、3ms疾速响应、100%sRGB高色域，支持Adaptive Sync防撕裂技术以及DC调光的全高清电竞屏让天选3锐龙版拥有了更精彩的视界。

无论是保证游戏体验还是生产力，都离不开更稳定的性能释放，为此在散热方面华硕也是狠狠地下了一番功夫。天选3锐龙版采用了双Arc Flow绝尘风扇、五热管、四出风口组成的冰川散热系统。不仅散热效率更高，配合全新开发的智能静音技术以及“Fn+F5”在安静、性能、增强三种模式间随意切换，可以打造更加安静专注的使用环境。

接口方面，天选3锐龙版提供了2个 USB 3.2 Gen1 Type-A、2个USB 3.2 Gen1 Type-C、1个HDMI 2.0b、1个RJ45网线接口以及1个3.5mm耳机接口。无论是键鼠，还是显示器、存储等外设，天选3锐龙版都能轻松接入。

值得一提的是，拥有更大屏幕的天选3 Plus锐龙版同样参与本次促销，搭载锐龙7 6800H、拥有更强劲RTX 3070Ti显卡、16GB DDR5 4800MHz内存、512GB PCIe 4.0 SSD、提升至360Hz的高刷电竞屏，活动到手价仅9999元。对于喜欢17.3英寸大屏游戏本的同学而言，面对拥有强悍配置、支持双显三模、采用可靠冰川散热系统的天选3 Plus锐龙版，此时不出手更待何时？

总而言之，在本次超值活动的推动下，拥有AMD锐龙 6000系列处理器、RTX 30显卡、DRR5内存、PCIe 4.0 SSD、高刷电竞屏、丰富接口、二次元潮玩个性设计的华硕天选3系列锐龙版，更香了，也是目前最值得考虑的游戏本之一。

》》超值购机传送门《《

华硕天选3锐龙版(R7-6800H 16G 512G RTX3060 144Hz 100%sRGB高色域电竞屏)：

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华硕天选3锐龙版Plus (R7-6800H 16G 512G RTX3070Ti 360Hz100%sRGB高色域电竞屏)：

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